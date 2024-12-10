Держатели токенов смогут влиять на «будущее экосистемы», голосуя за решения по развитию.Другими деталями авторы проекта не поделились. Вывод токенов, оставленных в игре, закрыли ещё в ноябре 2024 года. В октябре обещали, что во втором сезоне тем, кто держит монеты, выдадут «приятные бонусы».При этом второй сезон так и не начался, хотя был запланирован на октябрь. Вопросы пользователей Х о том, когда завершится промежуточный, разработчики игнорируют. Дорожную карту несмотря на задержку не обновили.О планах построить экосистему из «связанных игр и сервисов», центром которой станет токен HMSTR, говорили до листинга. Тот прошёл 26 сентября. На старте торгов стоимость HMSTR на части бирж превышала $0,010, однако к 10 декабря токен торгуется на отметке $0,003 (30 копеек). Проект не раз называли «крупнейшим скамом в истории».Источник: DecryptHamster Kombat запустилась в марте 2024 года. На 10 декабря количество ежемесячно активных игроков, по данным Telegram, составляет 23,3 млн, хотя ранее превышало 100 млн. Её канал с новостями всё ещё крупнейший по подписчикам, но последних стало меньше 50 млн человек.Основатели вдохновлялись «успехом» Notcoin, «популярностью игр в соцсетях 2010-х», а также бумом мемных криптовалют и акций. В качестве примера приводили историю с трейдерами в Reddit, которые раздули цену акций сети GameStop и «показали, какую власть розничные инвесторы могут возыметь над Уолл-стрит».Глава Telegram Павел Дуров называл Hamster Kombat «интернет-феноменом». В России популярность игры спровоцировала рост количества фишинговых ресурсов и спроса на перкуссионные массажёры, которыми можно «протапывать» хомяка, а также привлекла внимание Госдумы, где игру сочли «мошенничеством», а маскота — «антигероем».Разработчики сохраняют анонимность. The Bell со ссылкой на источники писало, что за проектом может стоять соучредитель CarPrice Эдуард Гуринович. Тот уточнял только то, что вместе с «командой» купил права на бренд Hamster Kombat в России. Об участии в создании игры заявлял и холдинг Ad.ru.Полина ЛааксоТелеграм4 авг«У нас уже есть прибыль»: создатели Hamster Kombat — о Telegram-«тапалке» и её перспективах Выжимка материала Wired.#новости #hamsterkombat
Это инструмент для проведения ритуала вступления инвесторов в эту организацию?
дрочкой результат интересней
Вперед хомяки!
Это еще не всё!
Да второй то раз не купятся наверное))
Размывают ответственность. Типа это не из-за нас всё упало а из-за сообщества.