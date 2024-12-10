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Полина Лааксо
Крипто

Разработчики Hamster Kombat объявили о создании децентрализованной автономной организации

Держатели токенов смогут влиять на «будущее экосистемы», голосуя за решения по развитию.

  • Другими деталями авторы проекта не поделились. Вывод токенов, оставленных в игре, закрыли ещё в ноябре 2024 года. В октябре обещали, что во втором сезоне тем, кто держит монеты, выдадут «приятные бонусы».
  • При этом второй сезон так и не начался, хотя был запланирован на октябрь. Вопросы пользователей Х о том, когда завершится промежуточный, разработчики игнорируют. Дорожную карту несмотря на задержку не обновили.
  • О планах построить экосистему из «связанных игр и сервисов», центром которой станет токен HMSTR, говорили до листинга. Тот прошёл 26 сентября. На старте торгов стоимость HMSTR на части бирж превышала $0,010, однако к 10 декабря токен торгуется на отметке $0,003 (30 копеек). Проект не раз называли «крупнейшим скамом в истории».
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fdecrypt.co%2F239617%2Fhamster-kombat-massage-guns-turbo-tap-to-earn-rewards&postId=" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Decrypt</a>
Источник: Decrypt
  • Hamster Kombat запустилась в марте 2024 года. На 10 декабря количество ежемесячно активных игроков, по данным Telegram, составляет 23,3 млн, хотя ранее превышало 100 млн. Её канал с новостями всё ещё крупнейший по подписчикам, но последних стало меньше 50 млн человек.
  • Основатели вдохновлялись «успехом» Notcoin, «популярностью игр в соцсетях 2010-х», а также бумом мемных криптовалют и акций. В качестве примера приводили историю с трейдерами в Reddit, которые раздули цену акций сети GameStop и «показали, какую власть розничные инвесторы могут возыметь над Уолл-стрит».
  • Глава Telegram Павел Дуров называл Hamster Kombat «интернет-феноменом». В России популярность игры спровоцировала рост количества фишинговых ресурсов и спроса на перкуссионные массажёры, которыми можно «протапывать» хомяка, а также привлекла внимание Госдумы, где игру сочли «мошенничеством», а маскота — «антигероем».
  • Разработчики сохраняют анонимность. The Bell со ссылкой на источники писало, что за проектом может стоять соучредитель CarPrice Эдуард Гуринович. Тот уточнял только то, что вместе с «командой» купил права на бренд Hamster Kombat в России. Об участии в создании игры заявлял и холдинг Ad.ru.
Полина Лааксо
Телеграм
«У нас уже есть прибыль»: создатели Hamster Kombat — о Telegram-«тапалке» и её перспективах

#новости #hamsterkombat

22
11
24 комментария
Mari

Это инструмент для проведения ритуала вступления инвесторов в эту организацию?

4
1
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Александр

дрочкой результат интересней

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Эмиль

Вперед хомяки!

2
1
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Барсуков

Это еще не всё!

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Женя Иванков

Да второй то раз не купятся наверное))

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Rafa Ramazanoff
3
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Василий Буров

Размывают ответственность. Типа это не из-за нас всё упало а из-за сообщества.

1
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