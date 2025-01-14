TON Foundation сосредоточится на развитии в США

Под руководством своего нового президента Мануэля Штотца.Он основал лондонскую инвестиционную фирму Kingsway Capital, которая управляет «несколькими миллиардами долларов от лица американских институциональных инвесторов» и фокусируется на «передовых и динамично растущих рынках». Фирма поддержала свыше 50 блокчейн-проектов: Blockchain.com, Animoca Brands, CoinDCX и других.Уже бывший президент Стив Юн, который «сыграл важную роль в достижении беспрецедентного роста сообщества», сохранит своё место в совете и продолжит «общаться со структурами, которые готовы стать двигателями» криптотрансформации. Штотца же он считает «идеальным лидером для новой главы» в развитии TON.В разговоре с Cointelegraph Штотц отметил, что США — один из крупнейших в мире финансовых центров, который может стать криптохабом. А у TON есть возможность «возглавить блокчейн-революцию».Другой представитель организации также сообщил изданию, что с грядущим приходом Дональда Трампа к власти «штаты» должны стать «ключевым рынком» для TON. Во время предвыборной кампании политика прозвали «криптокандидатом» из-за позиции, противоположной «репрессивным» взглядам администрации Джо Байдена.По мнению Трампа, США должны стать «криптостолицей». Он уже предложил назначить «криптосторонника» Пола Аткинса главой Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). На пост министра финансов выдвинул управляющего хедж-фондом и фаната BTC Скотта Бессента, а на пост главы Минторга — руководителя финансовой компании Cantor Fitzgerald Говарда Лютника, поклонника Tether.Источник фото: BloombergБлокчейн The Open Network —TON — запустили Павел и Николай Дуровы в 2018 году. В 2020 году они объявили о закрытии проекта из-за разбирательств с SEC, но за его развитие взялись члены сообщества TON Foundation.TON Foundation — некоммерческая организация (НКО). Основана в Швейцарии и финансируется сообществом. Она поддерживает проекты на TON, но технологии не контролирует. У TON открытый исходный код.У проекта есть нативная криптовалюта Toncoin. Она стоит больше $5,3 за монету на момент публикации. На TON также работают приложения в Telegram, но формально TON и Toncoin развиваются независимо от мессенджера.13 января 2025 года криптоплатформа Coinmarketcap назвала TON «криптоисторией 2024 года», отметив рост числа приложений на блокчейне, расширение аудитории и вклад в «криптоэволюцию». Выделили также проекты Notcoin и Dogs.Полина ЛааксоТелеграм12.12.2024Инвестподразделение криптобиржи OKX вложило $5 млн в фонд TON Ventures для развития приложений на блокчейне TON В частности в мессенджере Telegram.#новости #ton #toncoin
Премайн монета , один скам в тон , 90% монет принадлежат 10-50 адресам
Дуров и обман однокоренные слова
Всем уже пох на блокчейны. Сейчас нужно говорить что шаришь в AI, если хочешь денег поднять.
Нужно продавать инфокурсы "как стать миллиардером". Думаю, что Пашка скоро дойдёт до этой темы.
Вот это верно
Ого, не ожидал такого поворота событий с TON. Надеюсь, это поможет сделать крипту более доступной и понятной для всех.
Успех TON будет зависеть не только от маркетинга и PR, но и от дальнейшего технологического развития блокчейна. Нужно только продолжать работу над масштабируемостью, безопасностью и удобством использования платформы.