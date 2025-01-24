Виталик Бутерин: «Политизированные токены — это инструмент для неограниченного подкупа власти»

Такое мнение сооснователь Ethereum высказал в ответ на рассуждения о недобросовестных схемах в криптоотрасли.Ситуация на рынке напомнила Бутерину о том, как развивался «дискурс» вокруг марихуаны*. Лет десять назад она считалась «символом свободы и протеста против устаревших порядков». Затем ряд стран её легализовал. Теперь формируется «баланс мнений» относительно её применения.В криптофинансах происходит примерно то же самое. При «старых порядках» бывший глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер «построил режим, в котором токены, что дают инвесторам чёткое представление об их правах и источниках их выручки, должны считаться "ценной бумагой"», при этом «токены управления — как бы вне подозрений». Всё, что последовало за этим, — это «отчасти принятие и отчасти непринятие» в ответ на «давление».*В России марихуана входит в список запрещённых средств. Редакция не пропагандирует употребление наркотиков, а на территории страны они запрещены законом.В 2024 году «порядки» стали меняться. Теперь идею о запуске токенов «под различные задачи и масштабы» поддерживают «самые влиятельные люди мира». Но это повод вспомнить о разнице между «долгосрочным формированием капитала» и «краткосрочным весельем, которое не посоветуешь новичку». «Веселье» как таковое — не зло. Просто это как в играх: есть шахматы, а есть «вызывающие гиперзависимость» мобильные игры.Токены политиков «заводят [отрасль] ещё дальше». Это больше чем «забава», говорит Бутерин. По его словам, это «инструмент для неограниченного политического подкупа». Из-за подобных изменений он продвигает философию d/acc: прогресс всё равно не будет стоять на месте, поэтому нужно своевременно думать о «защите, чтобы поспевать за нападением».Бутерин. Источник фото: BloombergОчередную шумиху вокруг мемкоинов вызвал запуск токенов $TRUMP и $MELANIA Дональда Трампа и его супруги Мелании. На 13:20 мск они стоят $34,48 и $2,71 соответственно и по рыночной капитализации занимают 25 и 149 места.Многие участники отрасли раскритиковали инициативу, посчитав, что президент США подрывает и без того не лучшую репутацию крипторынка и ставит под угрозу деньги своих сторонников, часть из которых не разбирается в крипте. Без разговоров о конфликте интересов и рисках инсайдерской торговли тоже не обошлось.Полина ЛааксоКрипто15.07.2021Создатель Dogecoin: «Криптовалюты взяли худшее от капитализма — коррупцию, мошенничество, неравенство» Джексон Палмер с 2015 года воздерживался от обсуждения криптовалют, а теперь раскритиковал их и объяснил, почему больше не вернётся к ним.#новости #мемкоины #виталикбутерин
видок у него еще тот
Красота в мозг ушла
Неплохо бы на Виси иметь реакцию с ним
Зато дельные вещи говорит
после перехода на pos он растерял остатки человеческого обличья
Будто бы проблема наркотиков его волнует не понаслышке
Сопоставимо с именем Виталик