Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Крипто
Право
Маркетплейсы
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Крипто

Виталик Бутерин: «Политизированные токены — это инструмент для неограниченного подкупа власти»

Такое мнение сооснователь Ethereum высказал в ответ на рассуждения о недобросовестных схемах в криптоотрасли.

  • Ситуация на рынке напомнила Бутерину о том, как развивался «дискурс» вокруг марихуаны*. Лет десять назад она считалась «символом свободы и протеста против устаревших порядков». Затем ряд стран её легализовал. Теперь формируется «баланс мнений» относительно её применения.
  • В криптофинансах происходит примерно то же самое. При «старых порядках» бывший глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер «построил режим, в котором токены, что дают инвесторам чёткое представление об их правах и источниках их выручки, должны считаться "ценной бумагой"», при этом «токены управления — как бы вне подозрений». Всё, что последовало за этим, — это «отчасти принятие и отчасти непринятие» в ответ на «давление».

*В России марихуана входит в список запрещённых средств. Редакция не пропагандирует употребление наркотиков, а на территории страны они запрещены законом.

  • В 2024 году «порядки» стали меняться. Теперь идею о запуске токенов «под различные задачи и масштабы» поддерживают «самые влиятельные люди мира». Но это повод вспомнить о разнице между «долгосрочным формированием капитала» и «краткосрочным весельем, которое не посоветуешь новичку». «Веселье» как таковое — не зло. Просто это как в играх: есть шахматы, а есть «вызывающие гиперзависимость» мобильные игры.
  • Токены политиков «заводят [отрасль] ещё дальше». Это больше чем «забава», говорит Бутерин. По его словам, это «инструмент для неограниченного политического подкупа». Из-за подобных изменений он продвигает философию d/acc: прогресс всё равно не будет стоять на месте, поэтому нужно своевременно думать о «защите, чтобы поспевать за нападением».
Бутерин. Источник фото: Bloomberg
Бутерин. Источник фото: Bloomberg
  • Очередную шумиху вокруг мемкоинов вызвал запуск токенов $TRUMP и $MELANIA Дональда Трампа и его супруги Мелании. На 13:20 мск они стоят $34,48 и $2,71 соответственно и по рыночной капитализации занимают 25 и 149 места.
  • Многие участники отрасли раскритиковали инициативу, посчитав, что президент США подрывает и без того не лучшую репутацию крипторынка и ставит под угрозу деньги своих сторонников, часть из которых не разбирается в крипте. Без разговоров о конфликте интересов и рисках инсайдерской торговли тоже не обошлось.
Полина Лааксо
Крипто
Создатель Dogecoin: «Криптовалюты взяли худшее от капитализма — коррупцию, мошенничество, неравенство»

Джексон Палмер с 2015 года воздерживался от обсуждения криптовалют, а теперь раскритиковал их и объяснил, почему больше не вернётся к ним.

Сооснователь Dogecoin Джексон Палмер Дэвид Пол Моррис для Bloomberg News

#новости #мемкоины #виталикбутерин

10
9
1
48 комментариев
лука

видок у него еще тот

13
3
Ответить
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Красота в мозг ушла

13
Ответить
Филипп Гаврилов

Неплохо бы на Виси иметь реакцию с ним

6
1
Ответить
tbIkworez

Зато дельные вещи говорит

3
Ответить
Эфир Монеров

после перехода на pos он растерял остатки человеческого обличья

1
Ответить
Румянцев

Будто бы проблема наркотиков его волнует не понаслышке

1
Ответить
vobla

Сопоставимо с именем Виталик

1
Ответить