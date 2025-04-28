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Полина Лааксо
Крипто

Nike получила коллективный иск на $5 млн за решение закрыть NFT-проект Rtfkt

Истцы — покупатели её невзаимозаменяемых токенов.

  • Они обвинили производителя обуви и одежды в том, что он нарушил закон о защите прав потребителей и положения о конкуренции, а также справедливой торговле в отдельных американских штатах, пишет Cointelegraph.
  • В 2021 году — на фоне бума на NFT-токены — Nike купила стартап Rtfkt Studios, который выпускал NFT-товары, включая кроссовки. Сумму сделки не разглашали, но до неё проект получил оценку в $33 млн. В декабре 2024 года производитель объявил о закрытии структуры с января 2025-го.
  • Истцы утверждают, что Nike применила схему rug pull: сначала использовала свой бренд, чтобы «распиарить» цифровые предметы и выручить деньги от продаж на первичном и вторичном рынках, а затем свернула проект, оставив NFT-инвесторов с обесценившимися и неликвидными активами и убытками, передаёт Decrypt.
  • Ещё одна претензия — что Nike не зарегистрировала свои NFT как ценные бумаги в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Заявители говорят, что «не купили бы токены», если бы знали, что Nike умолчит об отсутствии регистрации и в итоге откажется от Rtfkt.
  • SEC пока не утвердила статус невзаимозаменяемых токенов, но это не должно помешать рассмотреть жалобу, считают истцы. Nike на запрос журналистов не ответила.
Источник фото: It's Nice That
Источник фото: It's Nice That
  • По итогам первого квартала 2025 года продажи на NFT-рынке упали на 63% год к году, до $1,5 млрд.
  • В 2022 году цены на виртуальные кроссовки из первой коллекции Nike и Rtfkt доходили на старте до $8000 — 661,2 тысячи рублей по курсу ЦБ на 28 апреля 2025 года. На середину апреля 2025-го они стоят меньше $20, следует из данных OpenSea.
Полина Лааксо
Крипто
«80% токенов, созданных на NFT-маркетплейсе OpenSea, — это плагиат, скам и спам»

Чтобы пресечь мошенничество, компания ограничивала бесплатную чеканку, удаляла коллекции и впервые наняла главу безопасности. Но критики всё равно не избежала, поскольку цензуре не место в интернете Web 3.0. Почему OpenSea никому не может угодить — в пересказе Wired.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Di%26amp%3Burl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tubefilter.com%252F2022%252F01%252F20%252Ffacebook-instagram-create-buy-sell-nfts%252F%26amp%3Bpsig%3DAOvVaw19PqEfQyL_yLfbP_NC4HIw%26amp%3Bust%3D1644675337437000%26amp%3Bsource%3Dimages%26amp%3Bcd%3Dvfe%26amp%3Bved%3D0CAwQjhxqFwoTCLDthqPr9_UCFQAAAAAdAAAAABAD&postId=363956" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Tubefilter</a>

#новости #nike

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