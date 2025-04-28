Nike получила коллективный иск на $5 млн за решение закрыть NFT-проект Rtfkt

Истцы — покупатели её невзаимозаменяемых токенов. Они обвинили производителя обуви и одежды в том, что он нарушил закон о защите прав потребителей и положения о конкуренции, а также справедливой торговле в отдельных американских штатах, пишет Cointelegraph.В 2021 году — на фоне бума на NFT-токены — Nike купила стартап Rtfkt Studios, который выпускал NFT-товары, включая кроссовки. Сумму сделки не разглашали, но до неё проект получил оценку в $33 млн. В декабре 2024 года производитель объявил о закрытии структуры с января 2025-го.Истцы утверждают, что Nike применила схему rug pull: сначала использовала свой бренд, чтобы «распиарить» цифровые предметы и выручить деньги от продаж на первичном и вторичном рынках, а затем свернула проект, оставив NFT-инвесторов с обесценившимися и неликвидными активами и убытками, передаёт Decrypt.Ещё одна претензия — что Nike не зарегистрировала свои NFT как ценные бумаги в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Заявители говорят, что «не купили бы токены», если бы знали, что Nike умолчит об отсутствии регистрации и в итоге откажется от Rtfkt.SEC пока не утвердила статус невзаимозаменяемых токенов, но это не должно помешать рассмотреть жалобу, считают истцы. Nike на запрос журналистов не ответила.Источник фото: It's Nice ThatПо итогам первого квартала 2025 года продажи на NFT-рынке упали на 63% год к году, до $1,5 млрд.В 2022 году цены на виртуальные кроссовки из первой коллекции Nike и Rtfkt доходили на старте до $8000 — 661,2 тысячи рублей по курсу ЦБ на 28 апреля 2025 года. На середину апреля 2025-го они стоят меньше $20, следует из данных OpenSea.Полина ЛааксоКрипто14.02.2022«80% токенов, созданных на NFT-маркетплейсе OpenSea, — это плагиат, скам и спам» Чтобы пресечь мошенничество, компания ограничивала бесплатную чеканку, удаляла коллекции и впервые наняла главу безопасности. Но критики всё равно не избежала, поскольку цензуре не место в интернете Web 3.0. Почему OpenSea никому не может угодить — в пересказе Wired.#новости #nike