Nike получила коллективный иск на $5 млн за решение закрыть NFT-проект Rtfkt

Чтобы пресечь мошенничество, компания ограничивала бесплатную чеканку, удаляла коллекции и впервые наняла главу безопасности. Но критики всё равно не избежала, поскольку цензуре не место в интернете Web 3.0. Почему OpenSea никому не может угодить — в пересказе Wired.