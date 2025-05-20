Аргентинские власти свернули комитет, который расследовал скандал с $Libra — мемкойн взлетел в цене после публикации президента, а затем рухнул на 95%

На пике он стоил $3,28. На 19:55 мск 20 мая 2025 года торговался на отметке $0,04.Орган «выполнил поставленные задачи», передаёт Bloomberg со ссылкой на решение президента страны Хавьера Милея, а также министра юстиции Мариано Кунео Либароны.Комитет должен был «собрать документы от публичных и международных структур, ответить на судебные запросы и зафиксировать попытки манипулирования доказательствами». Данные передали в прокуратуру, публично ими не поделились.Милей. Источник фото: The Economist14 февраля 2025 года Милей опубликовал в своём аккаунте в X сообщение с адресом валюты $Libra и подписью: «Это частный проект, направленный на стимулирование роста экономики Аргентины» (цитата по Coindesk).После этого рыночная капитализация монеты выросла до $4,5 млрд, а затем обвалилась до $85 млн. Аналитики Lookonchain сообщили, что падение спровоцировал вывод $107 млн в USDC на восемь кошельков, связанных с командой проекта. Рынок акций Аргентины отреагировал тогда падением.Через несколько часов Милей удалил публикацию. Он признал, что выложил её сам, но отметил: о «подробностях» проекта не знал и с создателями $Libra не связан. Следом поручил провести антикоррупционную проверку. Уже в марте к создателям токена подали коллективный иск в США.Комитет для расследования скандала также создал местный конгресс, но официальное разбирательство пока не начали, уточнило Bloomberg. Кунео Либарона и министр экономики Аргентины Луис Капуто не пришли на назначенное на 14 мая заседание.#новости #libra #аргентина