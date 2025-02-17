Рынок акций Аргентины упал более чем на 6% — президент страны прорекламировал токен, который позже подешевел на 95%

Как отмечают СМИ, криптоскандал может привести в том числе к импичменту Хавьера Милея.Речь об индексе S&P Merval, который отражает динамику акций ведущих компаний, котирующихся на фондовой бирже Буэнос-Айреса. По данным Ámbito Financiero, он падал на 6,2%. На 20:03 мск суточная просадка составляет 4,68%.14 февраля 2025 года Милей опубликовал в своём аккаунте в X сообщение с адресом валюты $Libra и подписью: «Это частный проект, направленный на стимулирование роста экономики Аргентины» (цитата по Coindesk).Сразу после этого рыночная капитализация монеты выросла до $4,5 млрд, а затем рухнула на 95%, до $85 млн. Сервис Lookonchain сообщил, что падение спровоцировал вывод $107 млн в USDC на восемь кошельков, связанных с командой проекта.Через несколько часов Милей удалил публикацию. Он признал, что выложил её сам, но отметил, что «подробности» проекта не знал и с создателями $Libra не связан. Следом поручил провести антикоррупционную проверку.Хавьер Милей. Источник фото: Reason MagazineНекоторые трейдеры и образовательные криптоассоциации обвинили президента Аргентины в обмане и том, что он подверг риску «тысячи» пользователей. Политические оппоненты Милея уже обратились в суд.Похожие претензии криптоотрасль предъявляла и президенту США Дональду Трампу, который запустил свой мемкоин за два дня до вступления в должность — в январе 2025 года. В начале февраля Reuters выяснило, что стоящие за монетой компании выручили $86-94 млн на комиссиях за торговлю. Покупатели же понесли фактические и нереализованные убытки.Полина ЛааксоКрипто24 янвВиталик Бутерин: «Политизированные токены — это инструмент для неограниченного подкупа власти» Такое мнение сооснователь Ethereum высказал в ответ на рассуждения о недобросовестных схемах в криптоотрасли.#новости #libra #аргентина
Скам монета 0:1 (0:5)
Такой обвал на фоне криптопроекта президента не лучший момент для Аргентины. Теперь ещё и импичмент на горизонте… Как-то всё странно выглядит...
Вы изначально видели что это гипертрофированный Борис Джонсон и весь остальной цирк с конями, а тепер изображаете "странное удивление"
Прстите, а вы разницу между фондовым рынком и криптой ферштейн?
Статью не читай, не понимай, комментируй, не бот же какой-нибудь, а разумный человек.