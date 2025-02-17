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Полина Лааксо
Инвестиции

Рынок акций Аргентины упал более чем на 6% — президент страны прорекламировал токен, который позже подешевел на 95%

Как отмечают СМИ, криптоскандал может привести в том числе к импичменту Хавьера Милея.

  • Речь об индексе S&P Merval, который отражает динамику акций ведущих компаний, котирующихся на фондовой бирже Буэнос-Айреса. По данным Ámbito Financiero, он падал на 6,2%. На 20:03 мск суточная просадка составляет 4,68%.
  • 14 февраля 2025 года Милей опубликовал в своём аккаунте в X сообщение с адресом валюты $Libra и подписью: «Это частный проект, направленный на стимулирование роста экономики Аргентины» (цитата по Coindesk).
  • Сразу после этого рыночная капитализация монеты выросла до $4,5 млрд, а затем рухнула на 95%, до $85 млн. Сервис Lookonchain сообщил, что падение спровоцировал вывод $107 млн в USDC на восемь кошельков, связанных с командой проекта.
  • Через несколько часов Милей удалил публикацию. Он признал, что выложил её сам, но отметил, что «подробности» проекта не знал и с создателями $Libra не связан. Следом поручил провести антикоррупционную проверку.
Хавьер Милей. Источник фото: Reason Magazine
Хавьер Милей. Источник фото: Reason Magazine
  • Некоторые трейдеры и образовательные криптоассоциации обвинили президента Аргентины в обмане и том, что он подверг риску «тысячи» пользователей. Политические оппоненты Милея уже обратились в суд.
  • Похожие претензии криптоотрасль предъявляла и президенту США Дональду Трампу, который запустил свой мемкоин за два дня до вступления в должность — в январе 2025 года. В начале февраля Reuters выяснило, что стоящие за монетой компании выручили $86-94 млн на комиссиях за торговлю. Покупатели же понесли фактические и нереализованные убытки.
Полина Лааксо
Крипто
Виталик Бутерин: «Политизированные токены — это инструмент для неограниченного подкупа власти»

Такое мнение сооснователь Ethereum высказал в ответ на рассуждения о недобросовестных схемах в криптоотрасли.

Бутерин. Источник фото: Bloomberg

#новости #libra #аргентина

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11
31 комментарий
WersalHood
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Rafa Ramazanoff

Скам монета 0:1 (0:5)

4
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Владимир Муренков

Такой обвал на фоне криптопроекта президента не лучший момент для Аргентины. Теперь ещё и импичмент на горизонте… Как-то всё странно выглядит...

1
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Zaxar Romanov

Вы изначально видели что это гипертрофированный Борис Джонсон и весь остальной цирк с конями, а тепер изображаете "странное удивление"

7
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Rafa Ramazanoff
2
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VVizyr

Прстите, а вы разницу между фондовым рынком и криптой ферштейн?

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Lupus Canus

Статью не читай, не понимай, комментируй, не бот же какой-нибудь, а разумный человек.

4
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