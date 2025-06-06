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Полина Лааксо
Крипто

Apple, X и Airbnb обсуждают интеграцию стейблкоинов с финансовыми партнёрами — Fortune

Чтобы «снизить транзакционные издержки» и «оптимизировать трансграничные платежи», рассказали источники издания.

  • X, по их данным, хочет добавить поддержку стейблкоинов в свой платёжный сервис X Money. Для этого говорила с финтехом Stripe. Apple обсуждала аналогичные возможности с Circle — эмитентом USDC. В Stripe не стали комментировать слухи. В Circle не ответили на запрос.
  • Airbnb, как пишет Fortune, общалась с Worldpay: думает принимать в крипте оплату за бронирования — чтобы не платить комиссию операторам систем Visa и Mastercard. В Airbnb не стали отрицать, что рассматривают всевозможные платежные опции, но вместе с теми отметили: крипты в «ближайшее время» не будет.
  • В облачном подразделении Google сообщили, что уже принимали платежи от двух клиентов в PYUSD — это стейблкойны платёжной системы PayPal и блокчейн-компании Paxos.
  • По словам неназванного топ-менеджера на крипторынке, одна из главных сложностей для техкорпораций — решить, какие токены поддерживать. Tether — эмитент USDT — вызывает опасения в вопросах соблюдения регуляторных требований. Circle только вышла на биржу, поэтому теперь у неё «неопределённость» с «владельцами». А интерес к остальным стейблкоинам вроде PYUSD «низкий».
Источник фото: TechCentral
Источник фото: TechCentral
  • 19 мая 2025 года Сенат США большинством голосов поддержал законопроект GENIUS Act — он регулирует выпуск стейблкоинов, привязанных к американскому доллару. Впереди ещё несколько голосований, но некоторые отраслевые эксперты уже посчитали событие «историческим».

#новости

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