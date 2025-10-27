Популярное
Полина Лааксо
Крипто

Мосбиржа начала расчёт индекса Ethereum

Он рассчитывается раз в день в 12:30 мск.

Источник фото:  Getty Images
Источник фото:  Getty Images
  • Для расчёта MOEXETH Мосбиржа будет учитывать спотовые цены Ether на четырёх криптобиржах: Binance, Bybit, OKX и Bitget. Индекс описала как «средневзвешенное значение цен с учётом весовых коэффициентов отобранных торговых площадок».
  • На 12:40 мск MOEXETH составил $4161,77. На Coinmarketcap цена «эфира» на ту же минуту равнялась $4170,73. Это около 337 тысяч рублей.
  • Индекс биткоина Мосбиржа начала рассчитывать 10 июня 2025-го. Сначала использовала цены бессрочных фьючеров и свопов на пару BTC/USDT. Теперь будет брать вместо них спотовые цены.
  • Банк России разрешил квалифицированным инвесторам сделки с финансовыми инструментами с привязкой к криптовалютам в мае 2025 года. Ключевое условие — инструменты не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют.
  • В июне Мосбиржа запустила торги фьючерсами, привязанными к стоимости биткоина. В августе — к стоимости Ether.

#новости #мосбиржа

