Издание El Destape рассказало о потенциальной сделке на $5 млн, связанной с продвижением $Libra, — в феврале 2025 года мемкоин взлетел в цене после публикации президента Аргентины, а затем рухнул

Деньги предположительно получили родственники президента. Материал El Destape пересказало The Block. По данным издания, сведения о предполагаемой сделке нашли во время криминалистической экспертизы в телефоне крипто-лоббиста Маурисио Новелли.Документ описывает трёхуровневую структуру платежей на общую сумму $5 млн. Он был написан 11 февраля 2025 года — за несколько дней до того как президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал сообщение о токене $Libra.Из $5 млн в качестве аванса должны были перечислить $1,5 млн, ещё $1,5 млн — после того, как Милей публично объявит своим советником Хейдена Дэвиса, гендиректора Kelsier Ventures и ключевую фигуру в создании $Libra. Остальные $2 млн — в случае подписания официального контракта на консультирование правительства Аргентины по блокчейну и ИИ, которое подпишет Милей.При этом в документе не указано, кто именно должен получить выплаты. По данным El Destape, которое ссылается на документы, деньги предназначались родственникам Милея и посредникам, связывавшим его и Дэвиса.Источник: Getty Images14 февраля 2025 года Милей опубликовал в своём аккаунте в X сообщение с адресом валюты $Libra и подписью: «Это частный проект, направленный на стимулирование роста экономики Аргентины» (цитата по Coindesk).После этого рыночная капитализация монеты выросла до $4,5 млрд, а затем обвалилась до $85 млн. Аналитики Lookonchain сообщили, что падение спровоцировал вывод $107 млн в USDC на восемь кошельков, связанных с командой проекта. Рынок акций Аргентины отреагировал тогда падением.Через несколько часов Милей удалил публикацию. Он признал, что выложил её сам, но отметил: о «подробностях» проекта не знал и с создателями $Libra не связан. Следом поручил провести антикоррупционную проверку. Уже в марте к создателям токена подали коллективный иск в США.