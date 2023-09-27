Binance уйдёт из России и продаст российский бизнес компании CommEX Статьи редакции
Все активы пользователей из России «в безопасности и надёжно защищены», предупредила криптобиржа.
- Binance объявила, что продаст российский бизнес централизованному криптообменнику CommEX. Сумму сделки компания не раскрыла, но уточнила, что в рамках соглашения «полностью прекратит» деятельность в стране: она не будет получать прибыль и не сможет обратно выкупить свои доли.
- Криптобиржа отключит оставшиеся биржевые сервисы и «прочие бизнес-направления» в течение нескольких месяцев и обещает «бесперебойно взаимодействовать» с пользователями на протяжении переходного периода. Постепенный перевод действующих пользователей и их активов на платформу CommEX займёт до одного года.
- В марте 2023 года Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через p2p-сервис, объяснив это принятием десятого пакета санкций ЕС.
- В августе она запретила россиянам операции через p2p-сервис с любыми валютами, кроме рубля, и допустила полный уход из России. В сентябре СМИ сообщили, что из компании ушли два топ-менеджера российского подразделения биржи.
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С каждым разом читая такие новости, понимаешь что как раньше уже не будет. Всеми благами пользовались и считали это норма. Сейчас откатились на 20 лет назад. Всегда легко все поломать
В чем конкретно откатились?
У вас кнопочный телефон?
Может быть телевизор из трубки?
Автомобили с карбюратором и ручным стеклоподъемником?
Вы не можете пользоваться актуальными приложениями?
Не можете купить умную колонку/часы/пылесосы и пр.
сделать ремонт с технологией "умный дом"?
Может быть у вас интернет по карточкам?
Я не говорю, что сейчас лучше, чем раньше. Но говорить, что мы откатились куда-то назад, тем более на 20 лет - это просто смешно)
Соглашусь, что бизнес пострадал, так как пользовался зарубежными профессиональными системами...но опять же, называть это технологическим откатом..
Самое печальное что непонятно когда получится технологически вернуться хотя бы к 2020му году, я уж не говорю ни о какой конкуренции на мировой арене. И это не про доступность удобных сервисом а в целом про технологическое фиаско
Два варианта: ехать туда, где эти блага есть, либо искать годное из того, что ещё осталось
Подскажите что там с торговлей на бинансе для граждан США?
Режиму плевать. Главное сохранение власти и благосостояния. А ты хоть сено ешь.
Про 20 лет, вы конечно, загнули, но суть верная — сейчас вся тех индустрия стоит на месте, в режиме выживания. Если продолжится текущий тренд тогда начнётся откат, хотя в некоторых областях он уже особенно заметен. И самое интересное, что все эти процессы будут незаметны в моменте…
А все мир рухнул))) а то бинанс единственная биржа в мире???
Мама заставила съехать?
Всё ради личных амбиций "великого-солнцеликого".
Правда непонятно как вылезать из этого 💩 собираются финансовые "элиты", когда тот всё же решит уйти на пенсию.
Ждем ФГУП «РосКриптоТех» (дочка Почты России) со своей биржей, на которой можно будет купить биткоин только в отделении по месту прописки, расплатившись цифровым рублем
Вы щас шутите а людям в этом жить через лет 5
Не забываем, что потом люди будут платить этими крипторублямт на маркетплейсах а почте это будет невыгодно и надо будет еще процентик от оборота скидывать
Ну ничего, ещё попросятся обратно, а мы подумаем, пускать или нет
Ну вот, можешь же, когда захочешь. Клоунский нос заслуженно получаешь обратно.
😂
Кто что знает про Commex? Кто владелец?
все, что надо знать, так это то, что эта биржа открылась вчера, 26 числа
Аффилированная CZ биржа. Сам создал, сам купил у себя.
Открыта вчера
Криптовалюта затевалась как надгосударственная система, всемирные деньги. Стремлением соблюдать санкции организаторы эту идею сводят на нет. С наличными долларами можно хоть сходить на базар в Турции при любых санкциях, с крипто-фантиками куда ты сходишь ?
В той же Турции с крипто-фантиками идёшь в любую обменку с офисом и меняешь свои usdt почти 1 к 1 на наличный доллар.
Да этому криптоскаму самому недолго осталось. Чжао, Пухляш ждёт тебя.
Почему же криптоскам? Больше похоже на то что США тупо пытаются выжать китайца, забрав монополию в индустрии себе со своим Coinbase.
Binance: россияне, не переживайте, мы вас не бросаем, а передаём другой компании
Другая компания:
Прошу знающих граждан рассказать страшно ли это вообще? Очень интересно но ничего не понятно
Если ты не, так сказать, криптоинвестор, то похуй.
Для заводчан ничего не изменится
Для 0,0002 населения нашей страны очень страшно. Остальным вообще пох. они живут, работают, развиваются и не ноют.
Ну у кого есть мозги держали крипту на кошельках. А у кого мозгов нет тем не повезло
Бинанс создала прокладку для работы в РФ. В целом ничего не изменится в способах ввод/вывод и торговля. Но конкретно у самой биржи похоже дела швах, и хранить там средства, особенно если вы гражданин РФ крайне небезопасно.
Сейчас тебе конкретных советов дадут, маркетологи которые разбираются в крипте, вообщем эксперты во всем, ничего страшного не произойдет как и не произошло с уходом зарубежных компаний авто, одежды и т.д
Если на банане есть кеш то если есть какие-то сомнения выведи в горячий кошелёк trast wallet от того же бинанса, подобные кошельки не могут блокировать, ставить санкции и т.д можешь глубже изучать "а лучше виси экспертов слушать" в стиле "аааа вот говорил я, биток это пирамида" 😁
Правильно! Нужно не мешать России крепчать, а то розвели сервисов — чем меньше в России сервисов, тем она скрепней и крепче.
Ждём важные комментарии от "крипто экспертов" которые прошли курсы по смм, копирайтингу...
Учитывая как на них давили всегда, удивительно что не случилось раньше.
Че делаем господа ?
Bybit?
Переходим на аналоги, например, биржу в телеграмме.
Если байбит не прикроют, то его, если же прикроют, то придется рыться на помойке обменников в bestchange
Че за CommEX? Вообще 0 инфы по ним, кто создал, кто там в команде
Сам CZ и создал, сам у себя «купил». Обход санкций
А где про секретные статьи в соглашении про обратный выкуп через 1-3 года? Почему лахтоботы перестали это форсить в подобных новостях?
Так читать статью надо:не сможет обратно выкупить свои доли.
Все в рай
А они в ад
2017: блокчейн, крипта, децентрализация, свобода, банки не смогут контролировать ваши финансы
2023: бинанс запрещает транзакции и любые движени для определенного круга лиц
)))
2023:
Централизованная биржа Бинанс запрещает транзакции для определённого круга лиц
Децентрализованные некастодиальные кошельки продолжают проводить криптовалютные транзакции, невзирая на «определённые круги»
То что нужно знать про VC в России.
Был у меня один знакомый в Сбере, работал там много лет (с клиентами) до 2009, пока не выгнали за то, что выходил на работу с похмелья.
Любил поговорить с любимыми клиентами. Жаловался, что премии лишают. Рассказывал, что надо валить из Сбера, а сам держался до последнего, пока не выгнали. Думаю, сейчас он вспоминает те годы, как лучшие в своей жизни…
Очень напоминает тех, кто ноет, что раньше и сахар был слаще, и вода была мокрее.
Вот, на Западе — у них, это да!
А у нас, как всегда…
Меж тем западным капиталистам и не снились те прибыли, что считались недостойными внимания в России.
Получается опять "только выиграли" ?
Деньги важно не только преумножить, но и сохранить. А по вашей логике самый крутой способ делать бабки - это казино и ипподром.
Туда им и дорога.
-Инторнэн, Инторнэн...! Он нам на%уй не нужон!
Ждем открытие "BINANCE и точка"
Какой ты смишной и оригинальный))0)
Люди знающие подскажите, пожалуйста, как можно вывести usdt с бинанса сейчас? Можно ли как-то на другой кошелек перекинуть (например, тележный)? 🥲
Exodus
хуоби
Ставишь аддон Tronlink для хрома, и туда выводишь. Но не забудь на том же кошельке заиметь TRX чтобы оплачивать комиссию за последующий перевод.
Pyypl теперь как пополнять? Какие альтернативы карточные?
С Киви же
По итогу не Крым ( который отставал в развитии на 20 лет)Россия присоединила , а наоборот и заразил
А почему Крым отставал в развитии на 20 лет?
А они как бы ещё оставались? Ну-ну. Криптаны ликуют? (-:
У меня ещё работает
Что-то поменяется? Обычно, когда кто-то из России что-то покупает, потом проблемы начинаются с сервисом
Для россиян на бинансе не было проблем?)
Как бы сам бинанс не покинул этот мир. Но новость однозначно неоднозначная...
Это не та биржа к которой Тиньков в гости заезжал?
Трейдеры уже перешли на Vataga, WLC, Tiger, а сервисы у них зарегистрированы в Сингапуре, никаких проблем с торговлей.
Ага... А Сингапуром рулят агенты кремля и будущее не страшнО!
Надеюсь, что на ByBit не скоро внимание обратят
Помимо ББ и бинанса есть ещё ряд бирж
У меня друг от этого умер.
https://www.youtube.com/watch?v=7gkxO1bmiwk
Это значит, что ко всем пользователям банана скоро постучатся. Как к донатерам ФБК в свое время.
Русские уговорили китайцев оставить прибыль от комиссии торговцов на внутреннем рынке.
Кругом одни победы великого Пу!
Единственно верное решение
🔥🔥🔥
Что-то на криптовалютном
Следующим уйдет райфайзен, передав свои активы р банку под улюлюканье, что ничего не изменилось, продали сами себе, пока функционал не скукожится до хранения рублей и кешбека с 1,5% от любой суммы до аналога баллов спасибо и ежемесячной платой за обслуживание, после чего тинькоф, альфа и тд без конкурентов еще в два раза ухудшат свои условия по всем пукнтам
с этим сложно не согласиться))
Неожиданно, это по идее -25-30% оборота для них, но мне кажется надеются на дропов и какие-то компании прокладки.
летом вернутся
Пока одни работают, другие только жалуются: условия не те, скоро всё накроется.
Потом будут ныть, что не успели.
Binance будет уходить так же, как Порошенко продавал свою кондитерскую фабрику в России.