Крипто
Полина Лааксо

Binance уйдёт из России и продаст российский бизнес компании CommEX Статьи редакции

Все активы пользователей из России «в безопасности и надёжно защищены», предупредила криптобиржа.

  • Binance объявила, что продаст российский бизнес централизованному криптообменнику CommEX. Сумму сделки компания не раскрыла, но уточнила, что в рамках соглашения «полностью прекратит» деятельность в стране: она не будет получать прибыль и не сможет обратно выкупить свои доли.
  • Криптобиржа отключит оставшиеся биржевые сервисы и «прочие бизнес-направления» в течение нескольких месяцев и обещает «бесперебойно взаимодействовать» с пользователями на протяжении переходного периода. Постепенный перевод действующих пользователей и их активов на платформу CommEX займёт до одного года.

Смотря в будущее, мы признаём, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований. Мы по-прежнему уверены в долгосрочном развитии индустрии Web3 на глобальном уровне и собираемся направить нашу энергию на развитие Binance в более чем ста странах, где ведём деятельность.

Ной Перлман, директор по соблюдению нормативных требований Binance
  • В марте 2023 года Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через p2p-сервис, объяснив это принятием десятого пакета санкций ЕС.
  • В августе она запретила россиянам операции через p2p-сервис с любыми валютами, кроме рубля, и допустила полный уход из России. В сентябре СМИ сообщили, что из компании ушли два топ-менеджера российского подразделения биржи.
Источник: OverClockers

#новость #binance

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249 комментариев
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 X96 Mini

С каждым разом читая такие новости, понимаешь что как раньше уже не будет. Всеми благами пользовались и считали это норма. Сейчас откатились на 20 лет назад. Всегда легко все поломать

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Алексей Журавлёв

В чем конкретно откатились?
У вас кнопочный телефон?
Может быть телевизор из трубки?
Автомобили с карбюратором и ручным стеклоподъемником?
Вы не можете пользоваться актуальными приложениями?
Не можете купить умную колонку/часы/пылесосы и пр.
сделать ремонт с технологией "умный дом"?
Может быть у вас интернет по карточкам?

Я не говорю, что сейчас лучше, чем раньше. Но говорить, что мы откатились куда-то назад, тем более на 20 лет - это просто смешно)

Соглашусь, что бизнес пострадал, так как пользовался зарубежными профессиональными системами...но опять же, называть это технологическим откатом..

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68 комментариев
Кирилл Беккер

Самое печальное что непонятно когда получится технологически вернуться хотя бы к 2020му году, я уж не говорю ни о какой конкуренции на мировой арене. И это не про доступность удобных сервисом а в целом про технологическое фиаско

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53 комментария
Maxim Demin

Два варианта: ехать туда, где эти блага есть, либо искать годное из того, что ещё осталось

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Dee

Подскажите что там с торговлей на бинансе для граждан США?

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1 комментарий
Kiss1nger

Режиму плевать. Главное сохранение власти и благосостояния. А ты хоть сено ешь.

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Andrei Novikov

Про 20 лет, вы конечно, загнули, но суть верная — сейчас вся тех индустрия стоит на месте, в режиме выживания. Если продолжится текущий тренд тогда начнётся откат, хотя в некоторых областях он уже особенно заметен. И самое интересное, что все эти процессы будут незаметны в моменте…

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Алексей Ющенко

А все мир рухнул))) а то бинанс единственная биржа в мире???

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2 комментария
ISultan Qostanai

Мама заставила съехать?

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Vova Zhevnov

Всё ради личных амбиций "великого-солнцеликого".
Правда непонятно как вылезать из этого 💩 собираются финансовые "элиты", когда тот всё же решит уйти на пенсию.

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Александр Смирнов

Ждем ФГУП «РосКриптоТех» (дочка Почты России) со своей биржей, на которой можно будет купить биткоин только в отделении по месту прописки, расплатившись цифровым рублем

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Кирилл Беккер

Вы щас шутите а людям в этом жить через лет 5

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1 комментарий
Ушлый продаван

Не забываем, что потом люди будут платить этими крипторублямт на маркетплейсах а почте это будет невыгодно и надо будет еще процентик от оборота скидывать

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Pavel Cree

Ну ничего, ещё попросятся обратно, а мы подумаем, пускать или нет

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Robber

Ну вот, можешь же, когда захочешь. Клоунский нос заслуженно получаешь обратно.

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Данил Костроба

😂

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Framework Юзернеймович

Кто что знает про Commex? Кто владелец?

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Тушёнка

все, что надо знать, так это то, что эта биржа открылась вчера, 26 числа

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Специальный динозавр

Аффилированная CZ биржа. Сам создал, сам купил у себя.

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2 комментария
Mr. Anderson

Открыта вчера

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Дмитрий

Криптовалюта затевалась как надгосударственная система, всемирные деньги. Стремлением соблюдать санкции организаторы эту идею сводят на нет. С наличными долларами можно хоть сходить на базар в Турции при любых санкциях, с крипто-фантиками куда ты сходишь ?

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Как такового

В той же Турции с крипто-фантиками идёшь в любую обменку с офисом и меняешь свои usdt почти 1 к 1 на наличный доллар.

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Слегка Придурковатый

Да этому криптоскаму самому недолго осталось. Чжао, Пухляш ждёт тебя.

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DeepMind

Почему же криптоскам? Больше похоже на то что США тупо пытаются выжать китайца, забрав монополию в индустрии себе со своим Coinbase.

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Евгений Трифонов

Binance: россияне, не переживайте, мы вас не бросаем, а передаём другой компании

Другая компания:

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Артур Мороз

Прошу знающих граждан рассказать страшно ли это вообще? Очень интересно но ничего не понятно

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Слегка Придурковатый

Если ты не, так сказать, криптоинвестор, то похуй.

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4 комментария
Alex R

Для заводчан ничего не изменится

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Сергей Д.

Для 0,0002 населения нашей страны очень страшно. Остальным вообще пох. они живут, работают, развиваются и не ноют.

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1 комментарий
Black7

Ну у кого есть мозги держали крипту на кошельках. А у кого мозгов нет тем не повезло

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4 комментария
Ненавижу Лицемеров

Бинанс создала прокладку для работы в РФ. В целом ничего не изменится в способах ввод/вывод и торговля. Но конкретно у самой биржи похоже дела швах, и хранить там средства, особенно если вы гражданин РФ крайне небезопасно.

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Rafa Ramazanoff

Сейчас тебе конкретных советов дадут, маркетологи которые разбираются в крипте, вообщем эксперты во всем, ничего страшного не произойдет как и не произошло с уходом зарубежных компаний авто, одежды и т.д
Если на банане есть кеш то если есть какие-то сомнения выведи в горячий кошелёк trast wallet от того же бинанса, подобные кошельки не могут блокировать, ставить санкции и т.д можешь глубже изучать "а лучше виси экспертов слушать" в стиле "аааа вот говорил я, биток это пирамида" 😁

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Нет

Правильно! Нужно не мешать России крепчать, а то розвели сервисов — чем меньше в России сервисов, тем она скрепней и крепче.

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Rafa Ramazanoff

Ждём важные комментарии от "крипто экспертов" которые прошли курсы по смм, копирайтингу...

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TopoR

Учитывая как на них давили всегда, удивительно что не случилось раньше.

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igotosochi
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Алексей Остапенко

Че делаем господа ?

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Anton Maslow

Bybit?

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1 комментарий
Григорий Орлов

Переходим на аналоги, например, биржу в телеграмме.

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6 комментариев
Олежка

Если байбит не прикроют, то его, если же прикроют, то придется рыться на помойке обменников в bestchange

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Zloy Marketolog

Че за CommEX? Вообще 0 инфы по ним, кто создал, кто там в команде

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Специальный динозавр

Сам CZ и создал, сам у себя «купил». Обход санкций

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4 комментария
Невкусно и грустно

А где про секретные статьи в соглашении про обратный выкуп через 1-3 года? Почему лахтоботы перестали это форсить в подобных новостях?

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Allestor Klei

Так читать статью надо:

не сможет обратно выкупить свои доли.
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A V

Все в рай

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При себе ничего нет

А они в ад

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Алексей Журавлёв

2017: блокчейн, крипта, децентрализация, свобода, банки не смогут контролировать ваши финансы
2023: бинанс запрещает транзакции и любые движени для определенного круга лиц

)))

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Евгений Трифонов

2023:

Централизованная биржа Бинанс запрещает транзакции для определённого круга лиц

Децентрализованные некастодиальные кошельки продолжают проводить криптовалютные транзакции, невзирая на «определённые круги»

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4 комментария
Нет

То что нужно знать про VC в России.

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Alltairus

Был у меня один знакомый в Сбере, работал там много лет (с клиентами) до 2009, пока не выгнали за то, что выходил на работу с похмелья.
Любил поговорить с любимыми клиентами. Жаловался, что премии лишают. Рассказывал, что надо валить из Сбера, а сам держался до последнего, пока не выгнали. Думаю, сейчас он вспоминает те годы, как лучшие в своей жизни…
Очень напоминает тех, кто ноет, что раньше и сахар был слаще, и вода была мокрее.
Вот, на Западе — у них, это да!
А у нас, как всегда…
Меж тем западным капиталистам и не снились те прибыли, что считались недостойными внимания в России.

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Kiss1nger

Получается опять "только выиграли" ?

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Сергей С.

Деньги важно не только преумножить, но и сохранить. А по вашей логике самый крутой способ делать бабки - это казино и ипподром.

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Revenant

Туда им и дорога.

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Айбар Айталиев

-Инторнэн, Инторнэн...! Он нам на%уй не нужон!

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1 комментарий
Костя Маслов

Ждем открытие "BINANCE и точка"

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DeepMind

Какой ты смишной и оригинальный))0)

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Фокси

Люди знающие подскажите, пожалуйста, как можно вывести usdt с бинанса сейчас? Можно ли как-то на другой кошелек перекинуть (например, тележный)? 🥲

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Некто

Exodus

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Stanislav Lem

хуоби

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Как такового

Ставишь аддон Tronlink для хрома, и туда выводишь. Но не забудь на том же кошельке заиметь TRX чтобы оплачивать комиссию за последующий перевод.

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Oleg Shirochenkov

Pyypl теперь как пополнять? Какие альтернативы карточные?

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Руслан Астафьев

С Киви же

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Юрий Новиков

По итогу не Крым ( который отставал в развитии на 20 лет)Россия присоединила , а наоборот и заразил

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Robber

А почему Крым отставал в развитии на 20 лет?

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4 комментария
Вадим Д.

А они как бы ещё оставались? Ну-ну. Криптаны ликуют? (-:

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Кирилл Беккер

У меня ещё работает

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1 комментарий
Дмитрий

Что-то поменяется? Обычно, когда кто-то из России что-то покупает, потом проблемы начинаются с сервисом

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Ivan Mart

Для россиян на бинансе не было проблем?)

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2 комментария
Элвис Пресли,поэт-песенник

Как бы сам бинанс не покинул этот мир. Но новость однозначно неоднозначная...

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Badass Samurai

Это не та биржа к которой Тиньков в гости заезжал?

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ArtYk.inTrade

Трейдеры уже перешли на Vataga, WLC, Tiger, а сервисы у них зарегистрированы в Сингапуре, никаких проблем с торговлей.

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Айбар Айталиев

Ага... А Сингапуром рулят агенты кремля и будущее не страшнО!

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Олежка

Надеюсь, что на ByBit не скоро внимание обратят

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Makhach Musaev

Помимо ББ и бинанса есть ещё ряд бирж

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3 комментария
Stanislav Lem

У меня друг от этого умер.

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Baddy Boy

https://www.youtube.com/watch?v=7gkxO1bmiwk

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Некто

Это значит, что ко всем пользователям банана скоро постучатся. Как к донатерам ФБК в свое время.

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Дмитрий Малинин

Русские уговорили китайцев оставить прибыль от комиссии торговцов на внутреннем рынке.

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EXIF

Кругом одни победы великого Пу!

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Пьер Вудман

Единственно верное решение

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Shanty

🔥🔥🔥

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Елена Попова

Что-то на криптовалютном

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Михаил

Следующим уйдет райфайзен, передав свои активы р банку под улюлюканье, что ничего не изменилось, продали сами себе, пока функционал не скукожится до хранения рублей и кешбека с 1,5% от любой суммы до аналога баллов спасибо и ежемесячной платой за обслуживание, после чего тинькоф, альфа и тд без конкурентов еще в два раза ухудшат свои условия по всем пукнтам

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Leonid Orshanskiy

с этим сложно не согласиться))

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Ware Wow

Неожиданно, это по идее -25-30% оборота для них, но мне кажется надеются на дропов и какие-то компании прокладки.

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Гендерный стереотип

летом вернутся

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Alltairus

Пока одни работают, другие только жалуются: условия не те, скоро всё накроется.
Потом будут ныть, что не успели.
Binance будет уходить так же, как Порошенко продавал свою кондитерскую фабрику в России.

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