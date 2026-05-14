Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
SEO
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Дизайн

Apple получила награду Gold Cube на премии ADC Awards за дизайн с эффектом «жидкого стекла» в iOS 26

Похоже, «настоящим дизайнерам» он понравился, отметил обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

Источник: Apple
Источник: Apple
  • Жюри ADC Annual Awards отметило дизайн Liquid Glass в iOS 26 четырьмя наградами, в том числе «престижным» Gold Cube в категории Interactive / UX / UI, обратило внимание 9To5Mac.
  • Gold Cube — вторая по значимости награда ADC, отмечает Apple Insider. Главный приз — Black Cube, который Apple получала в 2018-м и 2020-м: за рекламу iPhone 7 Plus и рекламный ролик с AirPods, добавляет издание.
  • Помимо награды за Liquid Glass, Apple получила ещё пять «золотых кубов» в 2026 году: за ребрендинг Apple TV в категориях Animated Logo и Cinematography, рекламу Someday с Педро Паскалем в категории Direction, а также рекламу I'm Not Remarkable в категориях Music and Use of Sound и Online Video. Жюри пока публично не прокомментировало свой выбор, указывает издание.
  • Apple представила обновлённый дизайн операционных систем Liquid Glass в 2025 году. Некоторые пользователи первых бета-версий критиковали его за то, что текст в «прозрачных» уведомлениях «невозможно прочитать». К публичному релизу дизайн доработали.
  • ADC основана в 1921 году, это одна из старейших в мире отраслевых премий. Она отмечает достижения в рекламе, цифровых медиа, дизайне и других визуальных областях.
Таня Боброва
Мнения
С выпуском iOS 26 с эффектом «жидкого стекла» Apple отвлекла пользователей от своих проблем с ИИ и отказываться от этого дизайна не собирается — Bloomberg

Несмотря на перестановки в команде дизайнеров в конце 2025 года.

Источник: Apple

#новости #apple

6
1
25 комментариев