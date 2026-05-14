Apple получила награду Gold Cube на премии ADC Awards за дизайн с эффектом «жидкого стекла» в iOS 26

Похоже, «настоящим дизайнерам» он понравился, отметил обозреватель Bloomberg Марк Гурман.Источник: AppleЖюри ADC Annual Awards отметило дизайн Liquid Glass в iOS 26 четырьмя наградами, в том числе «престижным» Gold Cube в категории Interactive / UX / UI, обратило внимание 9To5Mac.Gold Cube — вторая по значимости награда ADC, отмечает Apple Insider. Главный приз — Black Cube, который Apple получала в 2018-м и 2020-м: за рекламу iPhone 7 Plus и рекламный ролик с AirPods, добавляет издание.Помимо награды за Liquid Glass, Apple получила ещё пять «золотых кубов» в 2026 году: за ребрендинг Apple TV в категориях Animated Logo и Cinematography, рекламу Someday с Педро Паскалем в категории Direction, а также рекламу I'm Not Remarkable в категориях Music and Use of Sound и Online Video. Жюри пока публично не прокомментировало свой выбор, указывает издание.Apple представила обновлённый дизайн операционных систем Liquid Glass в 2025 году. Некоторые пользователи первых бета-версий критиковали его за то, что текст в «прозрачных» уведомлениях «невозможно прочитать». К публичному релизу дизайн доработали.ADC основана в 1921 году, это одна из старейших в мире отраслевых премий. Она отмечает достижения в рекламе, цифровых медиа, дизайне и других визуальных областях.Таня Боброва