«ВкусВилл» объявил о ребрендинге и первой за девять лет смене логотипа Статьи редакции
У компании новый слоган — «Здесь полезное вкусно».
Ребрендингом занималось агентство LINII Group. Во «Вкусвилл» рассказали, что слоган передаёт ценность натуральных, полезных и вкусных продуктов с честным составом.
После ребрендинга компания будет использовать кроме полного написания «Вкусвилл» сокращение «ВВ». Оно символизирует скорость доставки.
Прежний логотип «Вкусвилла» создан в 2012 году дизайнером компании Ольгой Дорошенко. Новый фирменный шрифт разработал Юрий Гордон — автор первого исследования о формах знаков современного русского алфавита, рассказали в компании.
Помимо основного зелёного цвета теперь компания будет использовать дополнительный ягодно-красный цвет.
Это позволит сервису конкурировать с Robinhood и Square, отмечает CNBC.
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