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Дизайн
Маша Цепелева

«ВкусВилл» объявил о ребрендинге и первой за девять лет смене логотипа Статьи редакции

У компании новый слоган — «Здесь полезное вкусно».

40 40 комментариев
2266 просмотров
«Вкусвилл»

Ребрендингом занималось агентство LINII Group. Во «Вкусвилл» рассказали, что слоган передаёт ценность натуральных, полезных и вкусных продуктов с честным составом.

После ребрендинга компания будет использовать кроме полного написания «Вкусвилл» сокращение «ВВ». Оно символизирует скорость доставки.

LINII Group

Прежний логотип «Вкусвилла» создан в 2012 году дизайнером компании Ольгой Дорошенко. Новый фирменный шрифт разработал Юрий Гордон — автор первого исследования о формах знаков современного русского алфавита, рассказали в компании.

«Вкусвилл»

Помимо основного зелёного цвета теперь компания будет использовать дополнительный ягодно-красный цвет.

«Вкусвилл»
LINII Group
LINII Group

#новость #вкусвилл

40 40 комментариев
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40 комментариев
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Bender Rodriguez

в чем прикол делать разные буквы В и Л? выглядит как будто старые отвалились и поставили новые из другой серии

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23
EpiSH

Извините, но это напоминает ВоТ ТаКоЙ уЖаСнЫй СтИлЬ ОбЩеНиЯ, ПоПуЛяРнЫй в 2OO7 г0дУ

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19
Candy Blue

ыЫы иЗвЕнИтЕэ НаС! мЫ оЧеНь УвОжАеМ нАшЫх ПоКуПаТеЛеЙ

На-Шы ~АнАлИтИкИ~ пРоВеЛи ОхУеНнОе И-с-С-Л-е-Д-о-В-а-Н-и-Е ред.

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8
tommyspb

Шрифт рваный какой-то, читать трудно.

Ответить
13
Популярный утюг

Шрифт точно с поддержкой кириллицы?😅

Ответить
6
Вачирангкорн Бодинтхаратхеппхаяварангкун

Шрифт нечитаемый в принципе

Ответить
5
Неожиданный браслет

Что это за жуть
Шрифт китайский ред.

Ответить
4
Олег Павлов

Глазам больно, осуждаю

Ответить
3
vmp

Встречайте - новая компания АВВ - Азбука Вкуса Вилла!

Ответить
3
Шизоидная обезьяна

Шляпа

Ответить
2
Шизоидная обезьяна

Если хотели кринжатину сделать, надо было лепить до конца идею

Ответить
1
Илья Константинович

Хренотень

Ответить
2
Farhad Sadykov

Круто выглядит!

Ответить
1
Vlad Minasian

Слабенько

Ответить
1
Stepan Popov

От разноширокого шрифта мигрень началась. А само название ВкусВилл приятнее, чем ВВ. Кстати об этом, может это отсылка к нему самому, В В Пу…?!

Ответить
1
Сидор

Полезного там с каждым месяцем все меньше и меньше... Вкусного - да, много )))

Ответить
1
Ivan Zamorev

Очень жаль. У нас, в Калининграде самая обычная пятерочка - люкс по сравнению с вв в центре Питера. Я как в другой стране тут 🤟

Ответить
0
Сидор

В центре Питера нормальные магазины ВВ. Как и Пятерочка.
Просто полезного там реально стало очень мало. Куда больше сладостей обычных по завышенным ценам. 
Так что слоган уже не отражает реальности...

Ответить
0
Ivan Zamorev

То, что в той России нормально, у нас на окраине даже не бывает. Питер уничтожен, алкаши в центре, граффити, город разбит, как после войны. ВО особенно. Благоустройства нет, зелени нет, велодорожек нет. А вокруг человейники. Родной город власти убили. Не этого хотел Пётр

Ответить
0
Ivan Zamorev

Беда со шрифтом!! И Яндекс недавно сменил шрифт на дикий. Есть же красивая кириллица!! Это культура. Шрифт главное. Тут какой-то недодизайнер продал услуги!

Ответить
1
Алексей Трухин

Абсолютно всё отвратительно. Кроме идеи «ВВ». Но разные «В», дурацкие «Л» и «У». Просто неприятно читать эти надписи.

Ответить
1
vmp

BB - это рейтинг?

Ответить
0
Шизоидная обезьяна

Имя Отчество

Ответить
0
Candy Blue

Шрифт плохой

И еще вот тут непонятно зачем было переворачивать текст «бесплатная доставка», наверное была задача как можно сильней ухудшить читаемость, полный бред ред.

Ответить
1
Неожиданный браслет

Нашел оригиналы хорошо вкусно кошка жена батарея отопления

Ответить
1
Сидор

Такой шрифт что "Лето без скуки" читается, как "Лето без с(к)уки" 

Ответить
1
Semyon Efimov

Это какая-то ошибка.

Ответить
1
sando

омолодились как-то, нормас

Ответить
0
Dmitry Obelov

Им не отмыться от трусливого поступка с извинениями перед гомофобами 😐 и социопатами

Ответить
0
Даниил Слесарчук

Да нет же. Им не отмыться от заигрывания с лгбтухой.
Ps. Каждый раз охуеваю как они так обосрались на двух фронтах одновременно. 

Ответить
–2
Клемент Бурдин

Почему нельзя было просто взять и прийти к Артемию Лебедеву?

Ответить
0
Неожиданный браслет

Да, тут даже он не смог бы сделать хуже.

Ответить
1
Андрей Особов

Что бы что?

Ответить
0
Захаров Антон

Закажите команде "Сбера", там умельцы все лихо починят

Ответить
0
Виктор Дубов

Не нравится, будто реально разные шрифты, читать даже как-то "сложно". Мне конечно пофигу, это их проблемы. Но как по мне, было лучше, хотя на продажах это не повлияет все равно, хоть на китайском напиши.

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0
Олег Матвеенко

Ужасный шрифт. А магазин хороший, пельмени вкусные.

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0
Кирилл Загоскин

тянутся к х5, наверное это правильное решение 

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0
Yuri Khivrich

Офигенно. Молодцы. Мамкины хэйтеры привыкнут быстро

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0
Скрытый танк88

Пиздец какой-то 

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0
Gennadiy Kozar

Ну, конечно )) Логотип же их самое слабое место 😆🤣😅😂 Умеют же найти точки роста в своём бизнесе некоторые 👏🔥🚀😂

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–1
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