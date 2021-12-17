«Мы собрали одну из самых больших "ушных" библиотек»: дизайнеры Apple о работе над AirPods, iPhone и Apple Watch Статьи редакции
Журнал Wallpaper рассказал, как в компании создают новые продукты.
Штаб-квартира Apple Park в Калифорнии — огромное округлое здание с гладким фасадом. Она открылась для сотрудников в апреле 2017 года, на строительство компания потратила от $3 млрд до $5 млрд. Как отмечает издание, в проекте учли всё — даже дверные ручки сделали на заказ.
В кампусе работают 12 тысяч сотрудников, в том числе дизайн-команда Apple. Её возглавляют Эванс Хэнки, которая занимается промышленным дизайном, и Алан Дай, отвечающий за интерфейсы. Журнал Wallpaper поговорил с ними о том, как сотрудники разрабатывали наушники, часы и камеру для iPhone.
О выпуске новых продуктов
В 2020 году выручка Apple составила $366 млрд, и половина от этой суммы пришлась на iPhone, пишет издание. Постепенно компания осваивает и другие рынки: появляются новые продукты и направления, команда расширяется. Поэтому штаб-квартиру корпорации спроектировали с учётом возможных изменений в будущем.
Выпуску каждого продукта предшествует долгая предварительная работа. Например, почти за 10 лет до выхода наушников AirPods исследователи из отдела эргономики приступили к изучению устройства и формы человеческого уха.
По мнению сотрудников, успех их продуктов кроется во внимании к деталям. При объёмах производства Apple даже небольшое изменение оказывает глобальный эффект.
Например, отказ от внешней плёнки на коробках iPhone позволил сэкономить компании 600 тонн пластика за весь цикл производства, пишет Wallpaper.
Дай вспоминает, что Джобс всегда говорил, что дизайн — это не только внешний вид продукта. «Дело не только в том, как всё выглядит, а в том, как всё работает», цитирует он.
О команде
По словам Хэнки, в отделе промышленного дизайна могут быть сотрудники, одновременно разбирающиеся в программировании и 3D дизайне, но их общей и главной чертой она называет любопытство.
Команда понимает, что сотрудничество с экспертами может сделать их работу лучше, добавил Дай. Не важно, кто это — фотограф, кинематографист или специалист в любой другой области — работники Apple хотят перенять их опыт.
Для того, чтобы сделать свои продукты инклюзивными, Apple привлекает к работе людей с нарушениями зрения или слуха, чтобы понять, какие функции помогут сделать их жизнь лучше. Или, например, разрабатывает специальные эмоджи.
О типографике
В Apple с самого начала уделяли внимание типографике — Джобс понимал, что вскоре на экранах можно будет увидеть текст и графику такими же, как в печатных изданиях.
Поэтому в первые версии компьютеров Macintosh встраивали не только привычные пользователям шрифты Helvetica и Time New Roman, но и специально созданные компанией Chicago, Toronto и Geneva. Они положили начало отделу типографики Apple.
Впоследствии корпорация создала новый стандарт для шрифтов — TrueType. Впервые он вышел вместе с операционной системой Mac OS 7 в мае 1991 года, позднее его приняли и в Microsoft.
Для Apple Watch дизайнеры создали отдельный шрифт — San Francisco. Позднее его внедрили в операционные системы Apple iOS 9 и OS X. В 2019 году компания представила новый шрифт New York.
О камере
По словам Дая, iPhone — самая популярная камера в мире. Её используют как любители, так и профессионалы, что повлияло на дизайн телефона, например, на расположение и форму объективов.
При работе над камерой дизайнеры Apple изучали винтажные аппараты — начиная с их материалов и заканчивая шрифтами на корпусах. Также они создали новый шрифт SF Camera, который тоже должен передать ощущение «аналоговости».
Дизайнер интерфейсов Джонни Манзари рассказывает, что при разработке новых режимов портретной съёмки для фото и кинематографической для видео компания изучила историю портетного искусство.
По его словам, Apple хотела понять, насколько сильно художники-портретисты повлияли на фотографов. И узнала детали о важности фокусировки на глазах, проработки фона и освещения, а потом использовала эти факты при работе над новыми функциями.
Об Apple Watch
Apple Watch стали испытанием для компании — в объекте массового производство нужно было оставить пространство для персонализации и самовыражения, говорят сотрудники.
Компания хотела объединить программное и аппаратное обеспечение: в сенсорные часы добавили механическое колёсико Digital Crown.
Такой физический механизм и ощущения, возникающие при его использовании, делают Apple Watch полноценными часами в их привычном понимании, а не просто iPhone на запястье.
Для кастомизации часов добавили ремешки из разных материалов — их можно подбирать по размеру. Когда стало понятно, что многие используют Apple Watch для того, чтобы следить за своей активностью, в компании создали отдельную команду для развития этого направления.
Дизайн-команда Apple считает, что именно их компания первой осознала важность дружественного интерфейса и сместила фокус с машины на человека. «Мы не можем переоценить, как нам повезло работать в компании с таким богатым и глубоким фундаментом», говорит Хэнки.
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