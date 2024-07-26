Wildberries вдвое увеличил вознаграждения по программе поиска уязвимостей

За критическую ошибку маркетплейс заплатит до 500 тысяч рублей. Вознаграждения вырастут за найденные уязвимости любого уровня, рассказали в компании. Например, за ошибки с низким уровнем опасности можно получить от 5000 до 20 тысяч рублей, со средним — от 20 тысяч до 60 тысяч рублей.Выплаты за уязвимости с высоким уровнем опасности составят от 60 тысяч до 200 тысяч рублей. За критические Wildberries заплатит от 200 до 500 тысяч рублей.Максимальное вознаграждение можно получить за взлом личного кабинета тестового продавца. Но пока сделать это не удалось ни одному участнику, отмечают в маркетплейсе.Wildberries запустил программу Bug Bounty весной 2023 года. За время её действия компания выплатила исследователям безопасности больше 6 млн рублей.#новости #wildberries #bugbounty
Сотрудники технической безопасности Вайлдберрис изучают найденные пользователями уязвимости в рамках программы баг-баунти.
Акционеры в разводе — вот главная уязвимость ВБ
уже сказали что вернут изменщицу в семью
На данный момент наблюдаю уязвимость у валберис под названием «Рамзан»
извинись по хорошему
сам создал уязвимость - сам обнаружил . айтишники маркетплейса нашли приработок