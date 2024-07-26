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Артур Томилко
Разработка

Wildberries вдвое увеличил вознаграждения по программе поиска уязвимостей

За критическую ошибку маркетплейс заплатит до 500 тысяч рублей.

  • Вознаграждения вырастут за найденные уязвимости любого уровня, рассказали в компании. Например, за ошибки с низким уровнем опасности можно получить от 5000 до 20 тысяч рублей, со средним — от 20 тысяч до 60 тысяч рублей.
  • Выплаты за уязвимости с высоким уровнем опасности составят от 60 тысяч до 200 тысяч рублей. За критические Wildberries заплатит от 200 до 500 тысяч рублей.
  • Максимальное вознаграждение можно получить за взлом личного кабинета тестового продавца. Но пока сделать это не удалось ни одному участнику, отмечают в маркетплейсе.
  • Wildberries запустил программу Bug Bounty весной 2023 года. За время её действия компания выплатила исследователям безопасности больше 6 млн рублей.

#новости #wildberries #bugbounty

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19 комментариев
Слегка Придурковатый

Сотрудники технической безопасности Вайлдберрис изучают найденные пользователями уязвимости в рамках программы баг-баунти.

3
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Нейрослав Жепетеев
1
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Борисбау Borisbau

Акционеры в разводе — вот главная уязвимость ВБ

1
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ellison9

уже сказали что вернут изменщицу в семью

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Vit M

На данный момент наблюдаю уязвимость у валберис под названием «Рамзан»

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ellison9

извинись по хорошему

1
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ellison9

сам создал уязвимость - сам обнаружил . айтишники маркетплейса нашли приработок

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