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Финансы
Галина Мубаракшина
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СМИ: разработчик AR-гарнитур Magic Leap планирует привлечь $100 млн от медиков, чтобы сохранить компанию Материал редакции

В конце апреля 2020 года стартап уволил половину сотрудников и заявил, что откажется от розничных продаж, писало Bloomberg.

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Разработчик гарнитур с технологией дополненной реальности Magic Leap ведёт переговоры о привлечении инвестиций от крупной медицинской организации, передаёт The Information. Об этом, по информации издания, глава компании Рони Абовиц рассказал в письме сотрудникам.

В конце апреля компания подписала соглашение о намерениях и провела очередные переговоры с перспективным инвестором. По словам Абовица, он поможет Magic Leap преуспеть на корпоративном рынке и привлечь внимание других игроков в сфере здравоохранения.

Стартап будет производить AR-гарнитуры для хирургов, отметил Абовиц, не назвав конкретных компаний и предупредив, что сделка может не состояться. Источники The Information утверждают, что в компании упоминали американскую Zimmer Biomet, которая разрабатывает устройства для лечения переломов и суставов.

Привлечённые средства помогут компании избежать дальнейшего сокращения штата и обеспечить своё будущее, уточняет The Information. Инвестор уже некоторое время изучал работу компании — стартап рассчитывает на инвестиции в размере $100 млн, рассказали источники Business Insider.

Magic Leap была основана в 2010 году, а полноценную AR-гарнитуру компания выпустила в 2018 году, её стоимость составляла $2295. За всё время стартап привлёк $2,6 млрд. В числе инвесторов — Alibaba Group и Alphabet.

В апреле 2020 года Bloomberg сообщило, что компания сократит половину штата, около 1000 человек, и откажется от розничных продаж. В марте 2020 года Bloomberg писало, что руководство компании подумывает о её продаже за $10 млрд.

#новость #инвестиции #magicleap

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Kirill Dranovsky

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Конечно, что нажитому добру пропадать - давайте напоследок нахлобучим медиков. Они сейчас, как раз, при деле.

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