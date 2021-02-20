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Новости TJ

Власти США на две недели приостановили торги тремя «мемными» акциями Статьи редакции

Влияние соцсетей на рынок привлекло внимание федеральных регуляторов, властей штатов и конгрессменов.

8 8 комментариев
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) до 4 марта приостановила торги акциями Marathon Group, Affinity Beverage и Sylios. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Акции Marathon Group

SEC заявила, что с конца января цены акций и объём торгов увеличились в отсутствие каких-либо новостей и на фоне повышенного интереса к бумагам этих компаний в социальных сетях. По мнению регулятора, «определённые пользователи в социальных сетях могут быть вовлечены в скоординированную попытку искусственно повлиять» на цены этих бумаг.

Акции Sylios

Регулятор изучит действия всех участников недавних торгов. Он проверит возможное манипулирование рынком, нарушения брокерами правил торговли и действия хедж-фондов. Reuters пишет, что нестабильная торговля бумаг, которые вызывают внезапный интерес у розничных инвесторов после обсуждения в социальных сетях, в последние недели привела к крупным убыткам как хедж-фондов, так и частных инвесторов.

  • В январе 2020 года Robinhood отключил покупку акций GameStop и других после их резкого роста из-за пользователей Reddit. После этого инвесторы подали коллективный иск на сервис. Глава Robinhood Влад Тенев объяснил, что сервис заблокировал «мемные» акции из-за срочного требования огромного депозита от финансового оператора. Без ограничений и срочного привлечения $1 млрд инвестиций будущее сервиса было под угрозой.
  • В феврале Минюст США начал расследование о манипулировании рынком после войны инвесторов с Reddit и Уолл-стрит.

#новость

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Владимир Павловский

7

Просто когда хедж-фонды объединяются это нормально а когда народ это не нормально народ не должен богатеть для них, так везде

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Alexey Ivanov

5

Капитализм трещит. Хочется приплести.

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Sergei Timofeyev

Alexey
0
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Airat Kafman

5

"Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие."

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Rostislav Karpenko

3

«Умные деньги» ссут и делают все возможное чтобы не разориться, тем самым ущемляя людей в их законных правах.

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Aleksandr Krasnov

2

Новая реальность, когда кучка мелких инвесторов может противостоять wall street.

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Alexander Essen

0

И эти люди будут запрещать нам ковыряться в носу )))

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Alexander Mitryashkin

Alexander
0

Ковыряйтесь. Никто не запрещает. Только вот свои сопли не надо размазывать потом по предметам или кидаться ими в людей

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