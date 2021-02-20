Влияние соцсетей на рынок привлекло внимание федеральных регуляторов, властей штатов и конгрессменов.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) до 4 марта приостановила торги акциями Marathon Group, Affinity Beverage и Sylios. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Акции Marathon Group

SEC заявила, что с конца января цены акций и объём торгов увеличились в отсутствие каких-либо новостей и на фоне повышенного интереса к бумагам этих компаний в социальных сетях. По мнению регулятора, «определённые пользователи в социальных сетях могут быть вовлечены в скоординированную попытку искусственно повлиять» на цены этих бумаг.

Акции Sylios

Регулятор изучит действия всех участников недавних торгов. Он проверит возможное манипулирование рынком, нарушения брокерами правил торговли и действия хедж-фондов. Reuters пишет, что нестабильная торговля бумаг, которые вызывают внезапный интерес у розничных инвесторов после обсуждения в социальных сетях, в последние недели привела к крупным убыткам как хедж-фондов, так и частных инвесторов.