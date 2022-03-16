Ozon зарегистрировал новый «Еком банк» Статьи редакции
Предыдущий — «Ozon банк» — попал под санкции США.
ЦБ зарегистрировал новый банк в структуре Ozon 11 марта. Для создания «Еком банка» компания получила ещё одну банковскую лицензию — универсальную. Она позволит «запускать более широкий спектр сервисов для b2c и b2b-клиентов», рассказали vc.ru в Ozon.
Уставной капитал «Еком банка» — 3,6 млрд рублей. По данным ЕГРЮЛ, председателем правления стал Андрей Личманов. Он же возглавляет «Ozon банк».
- 24 февраля «Ozon банк» попал под санкции США из-за того, что регулятор посчитал его аффилированным с «Совкомбанком». На следующий день компания подала апелляцию в американское управление по контролю за иностранными активами.
- Ozon выкупилбанк «Оней» у «Совкомбанка» в апреле 2021 года, а затем его переименовал.
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А вайлдберис просто пытается поднять сайт и ЛК селлеров
Ком тут лишнее
Бедняги. Выглядит так, что из-за санкций пришлось сделать другой банк. Хоть там и лицензия с другими возможностями, но всё же жалко озон банк.
Чёт хрюкнул с многоходовочки озона.
Как то не патриотично. В такой то ответственный для страны момент! Какое Е - это что Европа что ли?! Повестку не чувствуете? Вот вам пару здравых названий: Zбанк, Vбанк, Своихнебросаем банк, Руамазон банк ну и так далее...
Електронный наверно
Ёбкомбанк
Со мной уже связались представители Тинькова, название забронировано.