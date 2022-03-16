Финансы
Маша Цепелева

Ozon зарегистрировал новый «Еком банк» Статьи редакции

Предыдущий — «Ozon банк» — попал под санкции США.

ЦБ зарегистрировал новый банк в структуре Ozon 11 марта. Для создания «Еком банка» компания получила ещё одну банковскую лицензию — универсальную. Она позволит «запускать более широкий спектр сервисов для b2c и b2b-клиентов», рассказали vc.ru в Ozon.

Уставной капитал «Еком банка» — 3,6 млрд рублей. По данным ЕГРЮЛ, председателем правления стал Андрей Личманов. Он же возглавляет «Ozon банк».

Банковская лицензия «Ozon банк», которую мы приобрели в 2021 году, — базовая, поэтому имеет ограничения для запуска сложных финансовых продуктов. На её базе мы начали развивать платежные инструменты, которые оказались очень востребованными. Мы видим огромный спрос на наши финансовые продукты и со стороны потребителей, и со стороны предпринимателей, которые сотрудничают с нашей площадкой.

Ozon
  • 24 февраля «Ozon банк» попал под санкции США из-за того, что регулятор посчитал его аффилированным с «Совкомбанком». На следующий день компания подала апелляцию в американское управление по контролю за иностранными активами.
  • Ozon выкупилбанк «Оней» у «Совкомбанка» в апреле 2021 года, а затем его переименовал.

#новость #ozon

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10 комментариев
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Alex Shokhin
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Andrew Martynov

А вайлдберис просто пытается поднять сайт и ЛК селлеров

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8
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Антон Штадлер

Ком тут лишнее

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2
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Ozon
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Петр Каросанидзе

Бедняги. Выглядит так, что из-за санкций пришлось сделать другой банк. Хоть там и лицензия с другими возможностями, но всё же жалко озон банк.

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3
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Дэни Трэхо

Чёт хрюкнул с многоходовочки озона.

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3
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Сергей Едзиев

Как то не патриотично. В такой то ответственный для страны момент! Какое Е - это что Европа что ли?! Повестку не чувствуете? Вот вам пару здравых названий: Zбанк, Vбанк, Своихнебросаем банк, Руамазон банк ну и так далее...

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1
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Денис Николаев

Електронный наверно

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Solodin Iota

Ёбкомбанк

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Solodin Iota

Со мной уже связались представители Тинькова, название забронировано.

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