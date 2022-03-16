Банковская лицензия «Ozon банк», которую мы приобрели в 2021 году, — базовая, поэтому имеет ограничения для запуска сложных финансовых продуктов. На её базе мы начали развивать платежные инструменты, которые оказались очень востребованными. Мы видим огромный спрос на наши финансовые продукты и со стороны потребителей, и со стороны предпринимателей, которые сотрудничают с нашей площадкой.