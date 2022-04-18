Финансы
Рая Хачатрян

Клиенты «Тинькофф», заработавшие на обмене валют, подали на банк в суд за списание денег со счетов Статьи редакции

Они конвертировали рубли в доллары и евро через британский фунт, но их счета заблокировали за «неосновательное обогащение».

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Об этом Forbes рассказали три клиента банка, которые обратились в суд. По словам одного из них, заявления подали около 10 пострадавших. Они требуют признать действия «Тинькофф» незаконными и разблокировать счета.

Все клиенты в конце февраля и начале марта меняли валюту по выгодному курсу: сначала рубли в доллары в фунты стерлингов, затем в евро или доллары. По такой схеме можно было получить прибыль, заметили клиенты.

  • Издание писало, что 27 февраля при конвертации рубля в фунт и затем фунта в доллар можно приобрести валюту по курсу примерно в 88 рублей за $1.
  • При прямой конвертации рубль — доллар стоимость одного доллара составляла около 150 рублей.

Банк сначала заблокировал счета клиентов: по словам поддержки «Тинькофф», действия клиентов привели к «неосновательному обогащению». Затем компания списала деньги со счетов: собеседники Forbes потеряли от 1 млн до 29 млн рублей.

Один из клиентов обратился в Ленинский суд Саранска. По его словам, 11 марта он одолжил у друга €200 тысяч, конвертировал деньги в фунты стерлингов, купил на них доллары и конвертировал их в евро — и так несколько раз за день. Так он заработал €48 тысяч: вернул долг другу и отправил 20 тысяч фунтов стерлингов другому своему знакомому.

На следующий день банк заблокировал счет клиента, объяснив это законом «О противодеиствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». А затем списал со счета почти 2 млн рублей и €28 тысяч в связи с «неосновательным обогащением».

Знакомый истца, получивший от него 20 тысяч фунтов стерлингов, тоже пострадал: с его счета «Тинькофф» списал 404 000 рублей и €479. Банк дал клиентам 25 дней, чтобы те могли погасить задолженность.

Пострадавшие пожаловались на банк и в Центробанк. Регулятор перенаправил жалобу в МВД, узнал Forbes из ответа ЦБ. В «Тинькофф» сообщили vc.ru, что банк будет подавать встречные иски и отстаивать свою позицию в суде.

#новость

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58 комментариев
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Алихан Агаларов

Зарабатывать может только банк, если Вы заработали на нем , то это «неосновательное обогащение»

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Евгений Торанов

отличная проверка судов на объективность

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Ed M

Тинёк, так-то, борзо поступил. Решение о признании неосновательного обогащения таковым должен принимать суд.
Ещё и блокировки по противодействию .... сюда притянули - а это вообще про другое.

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Владимир Кондратьев

Олегу надо же из чьего-то кармана деньги брать на благотворительность. Робин Гуд! Бггг. Добрейший и честнейший души человек!

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Denis Kiselev

Неудачно ошибся банк, конечно. Но совсем ясна Юридическая природа ситуации: клиенты вроде бы в рамках предоставленных банком возможностей действовали.

А если бы сегодня курс был ниже, ты купил валюту у банка. А завтра - резкий скачок и ты ее продал. Это обогащение - основательное? Или банк тоже захочет забрать всю выгоду?

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Valeryi

Юридическая природа, как и всегда - Надеемся, что клиент не дойдет до суда. У банков (да и просто крупных компаний) это обычная практика.
Хотя тут конечно назревает эпичный суд.

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Mishka

Там может быть все еще интереснее. У Тинька примерно в то же время были странные курсы по евродоллару. Что-то вроде: Биржевой курс 1.10. Продажа Тинька по 1.05, покупка по 0.95. Спред с одной стороны, хотя должен был быть с обоих. Сдается мне, у ТКС были серьезные проблемы в тот момент с какими-то конкретными валютами, и они таким образом тушили свой пожар.

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1 комментарий
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Опытный Филипп

11 марта он одолжил у друга €200 тысяч
 Хорошие у кого-то друзья

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Aleksandr Starikov-Razborov

он просил с уважением

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Вик Бой

в саранске то 🙈😂

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Андрей Породзинский

Курсы на сайте и в приложение, это оферта, не?

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Vano Sirenev

именно, которую банк, хочет признать недействительной. То есть банк не отвечает по своим обязательствам 😳

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Кирилл Карпенко

Там где они учились Олег Юрьевич преподавал

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Никита Кашонков

Оооо назревает epic battle

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Михаил Затолокин

Решили казино обыграть

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Aleksandr Starikov-Razborov

когда банк на ходу придумывает правила, то да, это казино, а не банк.

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Revenant

Интересный прецедент. Будет интересно посмотреть, чем закончится.

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Йонас Урбонас

Разморозят счета, а деньги вернут по оф.курсу в рублях на день операций.

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Alik Ganiev

Тинькова жаба задушила что чуваки сломали систему, вот они и списали бабки

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Вик Бой

тинь сам себе всё сломал, чуваки воспользовались, отлично понимая, что сие косяк

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Roman Tatarinov

Ситуация забавная и неоднозначная, конечно. С одной стороны банк прошляпил курсы валют между собой и так получилась дыра, которой клиенты воспользовались. С другой стороны чувак намеренно это сделал, ещё и бабки под это занял. А если ещё и скрипт написать конвертации туда-сюда, то можно просто гонять деньги по кругу из воздуха. Не уверен, что это законнная хрень, даже с учётом явной ошибки банка)

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Nesterov Igor

А как ты думаешь бабки банк зарабатывает? Гоняет туда сюда бабки, почему клиентам нельзя также?

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3 комментария
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Rax034

Есть у меня ощущение что все кто подал в суд, встанут потом в очередь за то, чтобы соснуть у решения суда.

Объективно, ситуация не понятная. Клиенты вроде бы закон не нарушили, использовали естественные инструменты предоставленные самим банком, однако опыт похожей историей с кронами у сбера показывает, что все-таки не все так однозначно и суд будет на стороне банка. И тут будет еще веселее, если, а точнее когда дело будет проиграно "макиными махинаторами", они снова побегут сюда жаловаться)

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Соня Соловьева

О, интересно, что за история с кронами? Можно ссылку?

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Александр Хорошилов

Удалил камент за ненадобностью.

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Степан Степан

Да люди тут ничего противозаконного не увидели. Они ничего не взламывали, они торговали валютными парами по официальному действующему курсу. Банк тут немного охренел.

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3 комментария
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Aleksandr Starikov-Razborov

кто не вывел, получил ноль на счету. кто вывел — минус.

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Игрок

Я даже не представляю, как можно выйграть суд у банка, у которого свои правила, да и ещё в Расии

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Андрей Вахненко

Не понимаю, где же тут неосновательное обогащение?
Нашли лазейку в курсе, воспользовались ей 🤷🏼‍♂️

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Что такое арбитраж в трейдинге и как на нем…
На финансовых рынках существуют разные способы получения прибыли от движения цен активов…
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Антон Вейда

Самый отстойный банк

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Йонас Урбонас

Как показали последние 1,5 месяца.

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MedievalRain

По идее у банка шансов выиграть не должно быть. Это все равно, что если бы человек купил товар по низкой цене, а потом бы продавец заставил вернуть деньги из-за "неосновательного обогащения".

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Dmitriy

по идее да) но не в РФ

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vine Ивана Морозова
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Алекс Работяга

Валютчикам счас трудно

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Sergey Lizin

Видимо речь про дело https://leninsky--mor.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=r_juid&vnkod=13RS0023&srv_num=1&delo_id=1540005&case_type=0&judicial_uid=13RS0023-01-2022-001685-95

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Sergey L.

Опозорится ткс с этим судом, лишь бы на мировую не пошли, для будущих клиентов было бы полезно стобы суд прошел до конца. Чтобы понимать на чьей стороне суд и стоит ли работать с ткс

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Алекс Работяга

Какое он право имел так обогатится?

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Александр Гонтарев

Считаю шо самоуправство банка нехорошо, но и пользоваться уязвимостями с целью обогащения незаконно, может банку стоит встречный иск подать!?

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Anastasiya Skrynnikova

Так и планируют, насколько я знаю

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Sergei Bolotnov

Да дела.) Нужно изучать договор. Пока все под большим вопросом.

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