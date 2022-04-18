Они конвертировали рубли в доллары и евро через британский фунт, но их счета заблокировали за «неосновательное обогащение».

{"id":404792,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":404792,"gtm":null} 7073 просмотров Слушать

Об этом Forbes рассказали три клиента банка, которые обратились в суд. По словам одного из них, заявления подали около 10 пострадавших. Они требуют признать действия «Тинькофф» незаконными и разблокировать счета.

Все клиенты в конце февраля и начале марта меняли валюту по выгодному курсу: сначала рубли в доллары в фунты стерлингов, затем в евро или доллары. По такой схеме можно было получить прибыль, заметили клиенты.

Издание писало, что 27 февраля при конвертации рубля в фунт и затем фунта в доллар можно приобрести валюту по курсу примерно в 88 рублей за $1.

При прямой конвертации рубль — доллар стоимость одного доллара составляла около 150 рублей.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Банк сначала заблокировал счета клиентов: по словам поддержки «Тинькофф», действия клиентов привели к «неосновательному обогащению». Затем компания списала деньги со счетов: собеседники Forbes потеряли от 1 млн до 29 млн рублей.

Один из клиентов обратился в Ленинский суд Саранска. По его словам, 11 марта он одолжил у друга €200 тысяч, конвертировал деньги в фунты стерлингов, купил на них доллары и конвертировал их в евро — и так несколько раз за день. Так он заработал €48 тысяч: вернул долг другу и отправил 20 тысяч фунтов стерлингов другому своему знакомому.

На следующий день банк заблокировал счет клиента, объяснив это законом «О противодеиствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». А затем списал со счета почти 2 млн рублей и €28 тысяч в связи с «неосновательным обогащением».

Знакомый истца, получивший от него 20 тысяч фунтов стерлингов, тоже пострадал: с его счета «Тинькофф» списал 404 000 рублей и €479. Банк дал клиентам 25 дней, чтобы те могли погасить задолженность.