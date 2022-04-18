Клиенты «Тинькофф», заработавшие на обмене валют, подали на банк в суд за списание денег со счетов Статьи редакции
Они конвертировали рубли в доллары и евро через британский фунт, но их счета заблокировали за «неосновательное обогащение».
Об этом Forbes рассказали три клиента банка, которые обратились в суд. По словам одного из них, заявления подали около 10 пострадавших. Они требуют признать действия «Тинькофф» незаконными и разблокировать счета.
Все клиенты в конце февраля и начале марта меняли валюту по выгодному курсу: сначала рубли в доллары в фунты стерлингов, затем в евро или доллары. По такой схеме можно было получить прибыль, заметили клиенты.
- Издание писало, что 27 февраля при конвертации рубля в фунт и затем фунта в доллар можно приобрести валюту по курсу примерно в 88 рублей за $1.
- При прямой конвертации рубль — доллар стоимость одного доллара составляла около 150 рублей.
Банк сначала заблокировал счета клиентов: по словам поддержки «Тинькофф», действия клиентов привели к «неосновательному обогащению». Затем компания списала деньги со счетов: собеседники Forbes потеряли от 1 млн до 29 млн рублей.
Один из клиентов обратился в Ленинский суд Саранска. По его словам, 11 марта он одолжил у друга €200 тысяч, конвертировал деньги в фунты стерлингов, купил на них доллары и конвертировал их в евро — и так несколько раз за день. Так он заработал €48 тысяч: вернул долг другу и отправил 20 тысяч фунтов стерлингов другому своему знакомому.
На следующий день банк заблокировал счет клиента, объяснив это законом «О противодеиствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». А затем списал со счета почти 2 млн рублей и €28 тысяч в связи с «неосновательным обогащением».
Знакомый истца, получивший от него 20 тысяч фунтов стерлингов, тоже пострадал: с его счета «Тинькофф» списал 404 000 рублей и €479. Банк дал клиентам 25 дней, чтобы те могли погасить задолженность.
Пострадавшие пожаловались на банк и в Центробанк. Регулятор перенаправил жалобу в МВД, узнал Forbes из ответа ЦБ. В «Тинькофф» сообщили vc.ru, что банк будет подавать встречные иски и отстаивать свою позицию в суде.
Собираем новости и события пятьдесят четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Хасис покинул банк в середине февраля, вместе с началом «спецоперации», и примерно тогда же уехал из России, утверждают источники.
И планирует модернизировать оборудование для «суверенного рунета», чтобы лучше распознавать трафик с запрещённых сайтов.
По оценкам экспертов, к 2024 году потребность в специалистах по ТИМ в строительстве превысит 500 тыс. человек. Как в Цифровой академии ДОМ.РФ готовят кадры с необходимыми digital-компетенциями — в лонгриде!
Также он планирует выкупать подержанную технику у клиентов — сначала в Москве и Московской области.
Одна из главных проблем сервиса — отъезд в США бывшего зампред правления «Сбера» Льва Хасиса.
В одном из предыдущих гайдов мы рассказывали о компаниях, которые продолжают работать с инновациями несмотря на текущую экономическую ситуацию. В нашем последнем гайде мы сделали обзор мероприятий, грантов и программ, которые могут поддержать МСП, для удобства собрали все в открытой базе.
Зарабатывать может только банк, если Вы заработали на нем , то это «неосновательное обогащение»
отличная проверка судов на объективность
Тинёк, так-то, борзо поступил. Решение о признании неосновательного обогащения таковым должен принимать суд.
Ещё и блокировки по противодействию .... сюда притянули - а это вообще про другое.
Олегу надо же из чьего-то кармана деньги брать на благотворительность. Робин Гуд! Бггг. Добрейший и честнейший души человек!
Неудачно ошибся банк, конечно. Но совсем ясна Юридическая природа ситуации: клиенты вроде бы в рамках предоставленных банком возможностей действовали.
А если бы сегодня курс был ниже, ты купил валюту у банка. А завтра - резкий скачок и ты ее продал. Это обогащение - основательное? Или банк тоже захочет забрать всю выгоду?
Юридическая природа, как и всегда - Надеемся, что клиент не дойдет до суда. У банков (да и просто крупных компаний) это обычная практика.
Хотя тут конечно назревает эпичный суд.
Там может быть все еще интереснее. У Тинька примерно в то же время были странные курсы по евродоллару. Что-то вроде: Биржевой курс 1.10. Продажа Тинька по 1.05, покупка по 0.95. Спред с одной стороны, хотя должен был быть с обоих. Сдается мне, у ТКС были серьезные проблемы в тот момент с какими-то конкретными валютами, и они таким образом тушили свой пожар.
11 марта он одолжил у друга €200 тысяч
Хорошие у кого-то друзья
он просил с уважением
в саранске то 🙈😂
Курсы на сайте и в приложение, это оферта, не?
именно, которую банк, хочет признать недействительной. То есть банк не отвечает по своим обязательствам 😳
Там где они учились Олег Юрьевич преподавал
Оооо назревает epic battle
Решили казино обыграть
когда банк на ходу придумывает правила, то да, это казино, а не банк.
Интересный прецедент. Будет интересно посмотреть, чем закончится.
Разморозят счета, а деньги вернут по оф.курсу в рублях на день операций.
Тинькова жаба задушила что чуваки сломали систему, вот они и списали бабки
тинь сам себе всё сломал, чуваки воспользовались, отлично понимая, что сие косяк
Ситуация забавная и неоднозначная, конечно. С одной стороны банк прошляпил курсы валют между собой и так получилась дыра, которой клиенты воспользовались. С другой стороны чувак намеренно это сделал, ещё и бабки под это занял. А если ещё и скрипт написать конвертации туда-сюда, то можно просто гонять деньги по кругу из воздуха. Не уверен, что это законнная хрень, даже с учётом явной ошибки банка)
А как ты думаешь бабки банк зарабатывает? Гоняет туда сюда бабки, почему клиентам нельзя также?
Есть у меня ощущение что все кто подал в суд, встанут потом в очередь за то, чтобы соснуть у решения суда.
Объективно, ситуация не понятная. Клиенты вроде бы закон не нарушили, использовали естественные инструменты предоставленные самим банком, однако опыт похожей историей с кронами у сбера показывает, что все-таки не все так однозначно и суд будет на стороне банка. И тут будет еще веселее, если, а точнее когда дело будет проиграно "макиными махинаторами", они снова побегут сюда жаловаться)
О, интересно, что за история с кронами? Можно ссылку?
Удалил камент за ненадобностью.
Да люди тут ничего противозаконного не увидели. Они ничего не взламывали, они торговали валютными парами по официальному действующему курсу. Банк тут немного охренел.
кто не вывел, получил ноль на счету. кто вывел — минус.
Я даже не представляю, как можно выйграть суд у банка, у которого свои правила, да и ещё в Расии
Не понимаю, где же тут неосновательное обогащение?
Нашли лазейку в курсе, воспользовались ей 🤷🏼♂️
https://www.finam.ru/education/likbez/chto-takoe-arbitrazh-v-treiydinge-i-kak-na-nem-zarabotat-20211124-182500/
Самый отстойный банк
Как показали последние 1,5 месяца.
По идее у банка шансов выиграть не должно быть. Это все равно, что если бы человек купил товар по низкой цене, а потом бы продавец заставил вернуть деньги из-за "неосновательного обогащения".
по идее да) но не в РФ
Валютчикам счас трудно
Видимо речь про дело https://leninsky--mor.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=r_juid&vnkod=13RS0023&srv_num=1&delo_id=1540005&case_type=0&judicial_uid=13RS0023-01-2022-001685-95
Опозорится ткс с этим судом, лишь бы на мировую не пошли, для будущих клиентов было бы полезно стобы суд прошел до конца. Чтобы понимать на чьей стороне суд и стоит ли работать с ткс
Какое он право имел так обогатится?
Считаю шо самоуправство банка нехорошо, но и пользоваться уязвимостями с целью обогащения незаконно, может банку стоит встречный иск подать!?
Так и планируют, насколько я знаю
Да дела.) Нужно изучать договор. Пока все под большим вопросом.