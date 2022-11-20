Чтобы тебя купили, нужны причины — их может быть несколько. Первая — ты приносишь деньги. Вторая — у тебя есть [необязательно большая, но нужная покупателю] аудитория. Третья — технологии. Четвертое — команда.

Аудитория наша никому не нужна. Бизнес не то чтобы супер: мы окупались, но в России. Технология — спорно: кому нужна технология коротких видео? Ну а команда находится в России. Коллектив за пределами США, конечно, можно продать, но это сложно — примеров мало.