— Ну что вы, милочка! Откуда же я знаю?.. Я же сама себе не звоню!
Фаина Раневская в ответ на просьбу дать свой номер телефона
Я терпеть не могу разговаривать по телефону. На мой взгляд, это самый плохой способ общения. Он точно хуже личной встречи и общения по почте или с помощью различных мессенджеров. Почему?
Звонки — это всегда не вовремя
Телефонный звонок всегда отвлекает от чего-то более важного. Меня поражает, почему люди отдают звонкам такое предпочтение над личным общением.
Представим себе ситуацию, когда двое о чём-то общаются. Третий человек, если он, конечно, вежлив, вряд ли подойдёт к ним в этот момент и перебьёт, верно? При этом, если у кого-то из собеседников зазвонит телефон, считается абсолютно нормальным прервать разговор, чтобы ответить на звонок. В лучшем случае — чтобы сказать, что перезвонит позже. В чуть менее хорошем — чтобы уточнить, срочный ли вопрос, и, если срочный, неизбежно ввязаться в разговор.
То же самое со встречами. Представьте себе встречу нескольких человек, оживлённое обсуждение. Вряд ли вежливый человек ворвётся в комнату и прервёт встречу, если ему нужен кто-то из участников. Нет, он подождёт, пока встреча закончится. При этом почему-то считается нормой позвонить кому-то из участников встречи, а участникам — отвлечься на такой звонок.
И третий пример. Представьте себе очередь на стойку регистрации в гостинице. Все терпеливо ждут своей очереди, чтобы зарегистрироваться или решить какой-то другой вопрос. Сотрудник отеля помогает всем гостям по очереди — если только кто-то не позвонит ему по телефону. В этом случае нормально бросить гостя и ответить на звонок. В лучшем случае — чтобы попросить подождать, в худшем — чтобы решить его вопрос немедленно.
Почему мы так часто считаем телефонные звонки более важными, чем даже личное общение? На мой взгляд, это абсолютно неправильно. Поэтому у меня всегда отключены звонки и даже вибрация на телефоне. Я, к счастью, не работаю на атомной станции, от меня не зависят вопросы, время реакции на которые должно измеряться секундами и минутами. Поэтому я не снимаю трубку телефона практически никогда.
А потом — когда у меня есть время, возможность и желание — я просто перезваниваю по списку неотвеченных вызовов, да и то только по знакомым номерам. И даже в этом случае я чаще всего отвечаю СМС с вопросом: «Ты звонил? Что хотел?». Невежливо? Возможно. Но ещё менее вежливо прерывать разговор с человеком, чтобы ответить на звонок.
Впрочем, телефонные звонки мешают не только общению. Если вы делаете что-то, думаете о чём-то, читаете книгу, смотрите фильм — телефонный звонок вырывает вас из контекста. Чтобы потом опять вернуться в контекст, требуется много времени.
Телефонный разговор нигде не сохраняется
Неоспоримое преимущество электронной почты и даже мессенджеров перед звонками: всё, что сказано там , остаётся навсегда, и к записям всегда можно вернуться и освежить разговор в памяти. На личных встречах, как правило, ведутся записи и фиксируются договорённости, которые потом рассылаются всем участникам встречи. С телефонными разговорами такое бывает редко.
На разговоре тяжело сконцентрироваться
Мне вообще тяжело концентрироваться, если поток входящей информации слишком низкий. Мне очень тяжело слушать пустые доклады — их я предпочитаю смотреть в записи на удвоенной скорости. Мне тяжело на встречах, где многие люди говорят, чтобы что-то сказать, а не потому, что им есть, что сказать.
Я предпочитаю книги фильмам. Я предпочитаю звонку личную встречу или письмо. Просто потому, что на встречах и в письмах количество передаваемой на единицу времени информации гораздо больше, чем в телефонном разговоре. На встрече — потому, что к вербальному общению добавляется невербальное. А в письмах — потому, что там концентрация мысли гораздо выше.
Это основные причины, почему я предпочитаю не разговаривать по телефону. Помимо этих причин, есть ещё множество. Есть несколько хороших статей на эту тему:
Наверняка есть и другие. Я очень рад, что всё больше людей понимают, насколько неудобны телефонные звонки. Как быть? На мой взгляд, есть два пути:
- Выбирать правильный способ общения, понимая, что звонки — далеко не единственный и далеко не лучший способ.
- Если всё же говорить по телефону, то делать это правильно.
Как выбирать правильный способ общения
Все способы общения можно классифицировать по двум осям:
- Степень синхронности общения — насколько отложенным может быть ответ или он должен быть дан сразу.
- Количество передаваемой информации.
Личная встреча и телефонный разговор — самые синхронные способы, то есть ответ в них следует за вопросом. Электронная почта допускает ответ через несколько часов, а то и дней, чем, к сожалению, некоторые злоупотребляют. Различные мессенджеры (СМС, WhatsApp, Telegram) находятся посередине: ответ может быть сразу, но может и подождать несколько минут, а то и часов.
По оси количества передаваемой информации зависимость сложнее. Вроде бы на первый взгляд очевидно, что больше всего информации передаётся в синхронных способах общения — по телефону и лицом к лицу. Меньше всего — в мессенджерах и электронной почте. На самом деле, всё очень зависит от усилий, которые вкладываются в коммуникацию.
В общении по телефону и лично люди зачастую используют бессмысленные слова, междометия и в лучшем случае передают эмоции, а не информацию. Это тоже важно, но смысла не заменяет. А вот при текстовом общении можно
достичь большой плотности информации — если постараться передать смысл точно и кратко, не полениться переписать письмо, чтобы оно было понятнее.
Да и асинхронность текста здорово в этом помогает. Думаем мы всё равно медленнее, чем говорим и печатаем. Поэтому лучше дать себе возможность спокойно подумать, прежде чем отвечать.
В синхронных способах коммуникации отсутствует ещё и такое неоспоримое достоинство текста, как возможность вовлечь в общение новых участников, просто переслав переписку, или сохранить информацию на долгое время (кто пробовал поискать нужный фрагмент в видеозаписи, стенограмме, или журнале мессенджера — поймёт). Получается, что текст как способ делового общения — самый лучший вариант.
Да, письменное общение требует больших усилий. Нужно подумать, что и как написать, нужно потратить время. Кажется, что гораздо быстрее снять трубку и позвонить, но это ощущение обманчиво: думать всё равно дольше, чем говорить. Поэтому в следующий раз, когда вам захочется ответить на письмо фразой «Давай созвонимся на 10 минут и обсудим» — подумайте, а так ли это надо?
Поэтому выбрать способ общения мне очень просто: всегда, когда можно общаться текстом, стоит общаться текстом. И только если текстом не получается (например, нужно провести мозговой штурм или важно вовлечь в общение эмоции) — можно подумать о других способах. Но делать это правильно.
Как правильно говорить по телефону
1. Звоните только тогда, когда звонок неизбежен. Если можно не звонить и решить вопрос по почте или мессенджеру — лучше сделать это так. А может, лучше вообще встретиться?
2. Договаривайтесь о времени звонка, не звоните неожиданно. Если не рушится Земля и от звонка не зависят жизни людей, лучше заранее договориться о времени. Или хотя бы отправить СМС «Можно тебе позвонить?» и указать, о чём вы хотите поговорить и сколько времени это потребует. Это позволит собеседнику подготовиться и выбрать удобное время разговора. Хотя, уж если отправлять СМС, то не лучше ли в нем и изложить вопрос, чтобы избежать звонка?
3. Переходите сразу к делу. Все вот эти «Как дела» и подобные вопросы стоит задавать, только если вам действительно важно знать, как у человека дела. Лучшее проявление вежливости — не тратить время собеседника попусту. Поэтому будьте кратки.
4. Фиксируйте договорённости. После звонка напишите собеседнику, о чём вы договорились, чтобы разговор не прошёл впустую.
Повторюсь: естественно, речь идёт о рабочем общении. В общении с друзьями и близкими эти правила неприменимы, как и любые другие правила.
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Либо так мастерски прорабатывать заголовки
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Действительно, ситуация когда вы или сотрудник говорите с человеком или обслуживаете очередь, и раздается звонок - и вы бросаете все, чтобы на него ответить - очень частая.
Если же вы не отвечаете на звонок, то трезвонящий телефон отвлекает и создает неловкость...
Проблема в том, что приоритетность телефонного звонка - это наследие прошлой эпохи, когда:
1) телефон был не у всех, а у избранных, номер звонящего не отображался, поэтому звонящий по телефону - это с большой степенью вероятности - более важный человек, чем тот, с кем вы разговариваете сейчас (кто пришел к вам лично);
2) звонил как правило начальник подчиненному. Если же подчиненный начальнику, но чтобы сообщить чрезвычайно важную вещь, поэтому - см. п.1 . Не отвечать на звонки - это равносильно тому, что вас нет на рабочем месте - допускается, но крайне редко...
Сейчас с этим нужно что-то делать, движуха по изменению культуры и статуса телефонного общения уже начинается...
Возмо. подзаголовок:
"Я социопат и я не люблю людей и общение с ними.
Поэтому я предпочитают тексты, а не встречи или телефонные звонки."
добро пожаловать в клуб мизантропов
Это не плохо.
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угу
«Звонки — это всегда не вовремя» - особенно когда не представляют пользы.
Статью можно было и не "размазывать" - и время бы сэкономили и мысль быстрее донесли, хотя и очень спорную)
Ждем статьи от Евангелиста MS RF совместно с Малышевой о том, как правильно и, внимание, ВОВРЕМЯ покакать. С эдвайс паками в духе ten reasons to make a poo before go to sleep.
Венчурный капитализм, наши дни, РФ. (детский сад, штаны на лямках, у кого sarcasm check module поломался)
Полностью согласен с автором!
Извините, но по большей части бред.>>А потом — когда у меня есть время, возможность и желание — я просто перезваниваю по списку неотвеченных вызовов, да и то только по знакомым номерам.
Скажу со стороны продаж.
Письмо лучше всего использовать для фиксации и детализации устно достигнутых договоренностей.
А звонок - это отличнейший способ оперативно обменяться информацией, достичь максимально единого понимания, ускорить решение вопроса.
Звонок дает мощный инструмент - интонацию, которая позволяет расставить акценты в тексте и делает смысл, вкладываемый говорящим более ясным для слушающего (чего очень не хватает, когда имеешь дело с небрежно написанными письмами, коих тьма).
Письмо отнимает больше времени (даже у мастеров эпистолярного жанра).
Письмо оставляет возможность отложить ответ на потом, звонок - нет (или почти нет).
В то же время если человек не умеет структурировать устную беседу и/или устная речь вообще не его, а в письме он хорош (есть такие),очевидно - лучше писать, чем говорить.
Но вопрос тогда не в сравнении эффективности каналов коммуникации...
Не, ну если можете себе это позволить, тогда конечно, вы просто выбираете, что вам удобно, а остальные подстраиваются или идут на хутор.>>Выбирать правильный способ общения, понимая, что звонки — далеко не единственный.... способ.
А простые смертные находят компромисс:
Вот тут двумя руками ЗА! :)
Вот именно из-за продаж, широкого распространения баз данных, 80% всех звонков на "раскрученный" телефон это рекламные предложения.
Секретари не защитят - в базах прописано и имя отчество и должность и последние проекты - так что звонящие все это называют.
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Скандалы с участием пранкеров - отличная иллюстрация к тезису "верификации собеседника при звонке".
Если вы не политик высшего эшелона или руководитель крупной корпорации, вопрос верификации вообще не стоИт. Уровень тех, кто попытается смошенничать, выдав себя за другого в вашем случае - это нигерийский адвокат...
А что касается "интровертных величеств" - умение аккуратно обходиться с интровертами - один из важнейших признаков, факторов того, что ваша карьера и ваш доход будут по крайней мере, выше среднего...
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Дружище, и это – не так, и в остальных предложениях у тебя ошибки родом, похоже, из Тупичка Гоблина.
И, раз уж пошли придирки, дарю тебе тире вместо дефиса: –
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От - безграмотных - советы - не принимаем
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Я говорил не конкретно о Вас, а о третьем лице)
(при этом я не знаток орфографии и пунктуации, и, возможно, ошибаюсь)
Средний в моем понимании - это то, что статистика называет средним доходом... (понятно, что статистика расходится с реальной жизнью, но в оценке среднего дохода не очень сильно)... Примерно 31,3 тыс.руб/мес грязными...
Правило о написании Вы с прописной буквы при вежливом обращении к одному лицу не является строго обязательным и применяется по желанию пишущего. Написание вы со строчной – вовсе не ошибка (и уж тем более не грубая). Обращение на вы само по себе является признаком уважительного отношения к собеседнику.
Что если родственник в беду попал?
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по машину попал. звонит вообще не он.
Я написал, что это не относится к общению с близкими.
"Думаем мы всё равно медленнее, чем говорим и печатаем." - ничоси! Давно ли?
А вы думаете почему в Интернете столько херни? Именно потому, что печатают быстрее, чем думают.
Антропология, к сожалению, считает иначе.
А в интернете столько херни не потому, что печатают быстрее, чем думают, а потому, что не думают вообще. Или думают, но сознательно выкладывают бред, потому что эмоции/амбиции/желание выделиться куда важнее здравого смысла.
Ну, если скорость мышления ноль, а скорость набора чуть больше нуля, то мы с вами оба правы :)
Вспомнилось, как не помню уж по какому вопросу переписывался с MS и с каждой новой деталью добавлялось по человеку от них в переписке. Было смешно. Вопрос так и не решился, кажется.
Не сочтите за рекламу, но вот есть такое приложение, совмещающее звонок и текст. Матаданные (стикер и текст) помогают принять более осознаное решение о статусе звонка ) https://itunes.apple.com/us/app/incaller-add-texts-stickers/id1094305876?mt=8
Лучше бы автоответчик придумали, который бы говорил "По рабочим вопросам звоните с 14:00 до 14:30. В иное время я занят".