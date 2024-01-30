Бывший завод Paulig начал производство совместимых с Nespresso капсул для кофемашин — они будут «дешевле оригинальных» Статьи редакции
О планах выпускать аналог продукции Nestle компания рассказала ещё в 2023 году.
- «Милфудс», управляющая кофейным брендом Poetti, инвестировала в разработку продукции, покупку производственной линии и её запуск более 100 млн рублей, сообщили Shopper's и Retail.ru со ссылкой на компанию. Она выбрала капсулы именно для Nespresso в том числе потому, что они «получили широкое распространение в России и странах ближнего зарубежья в последние 15 лет».
- Предприятие «Милфудс», развёрнутое на базе бывшего завода финской Paulig, может выпускать 14,5 тысячи единиц продукции в час. В одной упаковке будет по десять пригодных для переработки алюминиевых капсул — по 5,3 г каждая. «Вкусов» пока шесть, но в будущем ассортимент расширят.
- Первая партия поступит в продажу с 1 марта 2024 года. Компания заявила, что продукция будет стоить дешевле оригинальных капсул для Nespresso на 30-40% — по данным источника Shopper's, 400-500 рублей за упаковку.
- На начало 2024 года кофе для техники Nespresso продаётся сторонними продавцами на маркетплейсах. На «Мегамаркете» на момент публикации упаковку из десяти капсул можно купить по цене от 1100 рублей без скидок, на Ozon от 458 рублей, на Wildberries от 398 рублей, а на «Яндекс Маркете» — от 230 рублей.
- Финская группа Paulig работала на российском рынке с 1992 года. В 2021 году её выручка составила €966 млн (на Россию пришлось менее 5%). В марте 2022-го она объявила об уходе из страны, а в мае продала местный бизнес частному инвестору Викасу Сои из Индии. Тот получил завод по обжарке кофе в Твери и переименовал ООО «Паулиг Рус» в ООО «Милфудс».
- В августе «Милфудс» начала производить на выкупленном заводе кофе под новым брендом Poetti, а в ноябре 2023 года анонсировала запуск производства кофе в капсулах формата Nespesso.
- Швейцарская Nestle приостановила инвестиции и рекламу в России ещё в 2022 году и тогда же заявила о прекращении поставок некоторых товаров, среди них — продукция под маркой Nespresso.
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У неспрессо капсулы это как бы основная модель зарабатывания денег и они условно подсаживают потребителей на такую некую подписку, в данном случае дешевле оригинала на 40% это по сути не много
Кофезаменитель? Рожь/цикорий 50/50?
Кстати, в очередной раз убеждаюсь в неадекватности ценников в сбермагазине.
Ну так судя по "дешевле оригинальных капсул для Nespresso на 30-40% — по данным источника Shopper's, 400-500 рублей за упаковку." получается, что только на сберовской площадке оригинал😂
Кофейные дженерики, короче.
Инетересно, будут ли они делать капсулы для кофемашин VERTUO, ибо ценник на оригинал просто неадекватен, а аналогов нет
Вам точно нужен такой аналог?