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Еда
Евгений Делюкин
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Аренда кухонь, нулевые комиссии в агрегаторах и продажа сертификатов: кто и как поддерживает рестораны в период пандемии Материал редакции

Для тех, у кого есть доставка, нет доставки или нужна информационная поддержка.

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Если есть своя доставка

Delivery Club

Сервис доставки еды запустил программу поддержки ресторанов 27 марта. До конца июня 2020 года компания обнулила комиссию для новых ресторанов, подключившихся после 15 марта и доставляющих заказы своими силами. На поддержку смогут рассчитывать несетевые заведения и сети, в которых не больше трёх точек.

Новые заведения автоматически попадают в подборку в приложении и на сайте, а клиенты могут сделать первый заказ из новых ресторанов со скидкой в 20%.

«Яндекс.Еда»

Компания обнулила комиссию для новых несетевых ресторанов и локальных сетей с собственной доставкой до 15 июня. Каждый подключившийся ресторан получит 100 доставок за счет сервиса. За три месяца «Яндекс.Еда» планирует выделить на поддержку заведений до 50 млн рублей.

Варианты, если нет своей доставки

ASAP — заказы на вынос и продажа сертификатов

Мобильное приложение для кафе и ресторанов на время карантина сделает бесплатными некоторые функции: возможность принимать заказы на вынос, принимать заказы на собственную доставку заведения, продавать абонемент на блюда или подарочный сертификат. Об этом рассказали vc.ru в компании.

Ранее услуги стоили около 5-10% от заказа или увеличивали стоимость абонентской платы за сервис с 2300 до 4900 рублей. Также были сняты географические ограничения — сервис уже подключил рестораны в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Новороссийске, Пензе, Самаре и других городах.

ASAP обещает подключать сервис за час.

«Готово» — сдать кухню в аренду

Петербуржский сервис доставки «Готово» арендует кухни столовых, ресторанов и другого общепита на время пандемии — по мнению основателей, это позволит бизнесу меньше терять деньги от простоя, а «Готово» протестировать новые районы.

Компания обещает платить как за аренду помещения с оборудованием, так и зарплаты персоналу кухни. Первая новая зона доставки запустилась 27 марта — около метро «Озерки».

LeClick — подключить доставку

Сервис бронирования ресторанов LeClick совместно с сервисом курьерской доставки Dostavista запустили платформу для доставки еды из ресторанов, рассказали vc.ru в компании. Проект предлагает «доставку под ключ» за 10% стоимости заказа и стоимость доставки.

У каждого заведения появится свой поддомен на сайте LeClick с меню и формой заказа, а доставкой занимаются курьеры Dostavista и таксопарк KidsWay.

Информационная поддержка

«Яндекс.Карты»

Сервис запустил проект поддержки локальных бизнесов — у организаций появилась возможность бесплатно добавить в свою карточку на карте кнопки «Заказать доставку» или «Купить сертификат».

Заведения также будут отображаться в специальном разделе «Коронавирус» (временно переименованный «Город») и в рассылках сервиса, а в поиске по организациям появятся фильтры, по которым будет проще найти места со спецпредложениями и возможностью купить сертификат.

SupportLocal

Проект SupportLocal — это интерактивная карта для поддержки баров, ресторанов, магазинов и других видов бизнеса, на которой можно купить сертификат, заказать доставку или оформить пожертвование. К сервису может подключиться любой собственник, заполнив анкету, сейчас на карте более 60 мест из шести городов.

Также SupportLocal опубликовала инструкции, готовые документы и письма, которые помогут малому бизнесу: например, попросить снизить арендную ставку, настроить онлайн-оплату и организовать доставку еды.

Платформа «Местная еда»

Похожий на SupportLocal проект, который работает в России, Грузии, Украине и Беларуссии — всего к платформе подключено 209 малых бизнесов.

Пользователи могут выбрать заведение и поддержать его покупкой сертификата на будущие посещения, оформить подписку на доставку продуктов или еды.

#бизнеснакарантине

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