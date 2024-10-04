«Яндекс» купил сервис бронирования столиков в ресторанах LeClick

Благодаря сделке функция бронирования появится в «Яндекс Еде».«Яндекс» купил 100% в сервисе LeClick и специализированное ПО для хостес SmartReserve, пишет Forbes. Сделку подтвердила акционер, основательница и гендиректор LeClick Анастасия Люстина. «Переходим всей командой. Будем заниматься все тем же — развитием бронирования и автоматизации, но уже изнутри. Объединим ресурсы», — сообщила она.Кто ещё выступил продавцом и какая сумма сделки — стороны не раскрывают. После её закрытия сервисы перейдут на инфраструктуру «Яндекса», а их команды сосредоточатся на развитии решения для ресторанов. С его помощью можно будет управлять бронированиями, а также «знакомиться» с аудиторией, чтобы «лучше понимать, как её растить и удерживать», говорят в «Яндексе».Функция бронирования столиков появится в приложении «Еды» в ноябре 2024 года. Первыми к ней подключат рестораны-партнёры LeClick, уже работающие с системой SmartReserve.Люстина запустила LeClick в 2012 году, стартап задумывался как аналог сервиса бронирования OpenTable. Проект начал зарабатывать на собственной CRM-системе, а позже начал брать процент от счёта гостей, которые выбрали столик у ресторана-партнёра. В 2019 году выручка компании, по её собственным данным, составила около 55-60 млн рублей, а операционная прибыль — около 19,4 млн рублей.В марте 2023 года LeClick купил конкурентное решение — SmartReserve. Оно было частью платформы для ресторанов R_keeper, которая принадлежала VK до февраля 2023 года — тогда она продала её обратно основателям. Сумму сделки не раскрывали.#новости #яндекседа
Бронь за деньги и повышение тарифов (а то и аукцион? Яндекс, дарю идею) в вечернее время?
Тариф Эконом
Никогда не был в ресторане.
Так и запишем. Держите в курсе!
Ну теперь-то побываешь
А в провинциальных городах нет ресторанов. Максимум кафешки.
В ресторан и не должны пускать типичного айтишника в джинсах и свитере.
А как блин с нерезидентами расстаться так денег нет! У***бки