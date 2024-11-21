«Яндекс Еда» начала тестировать тариф с увеличенным временем доставки и сниженной стоимостью

Сервис сможет снизить нагрузку на свою логистическую систему, а клиенты ― сэкономить, отметили в компании.Тариф называется «Выгодно», рассказал сервис. Если пользователь его выберет, заказ будут везти дольше — 1-2 часа, но стоимость доставки будет ниже на 30%.Выбрать тариф можно при оформлении заказа. Он действует только в зонах доставки пешими и велокурьерами.Для ресторанов заказ будет выглядеть так же, как и при стандартном тарифе: заведение начнёт готовить еду только после назначения курьера.Сейчас тариф доступен 20% пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. До конца 2024 года «Яндекс Еда» планирует запустить его во всех городах присутствия. Такой же тариф тестируют в «Яндекс Лавке».Источник: «Яндекс Еда»#новости #яндекседа
Жду когда Яндекс начнет брать за просто "иди сам и купи вон показали тебе каталог заведений, только сбор наш нам гони!"
Стоимость блюд чаще всего выше, чем заказывать через само заведение, его сайт и приложение, плати за доставку (когда через заведение либо бесплатно, либо дешевле), плати им "сбор" и при всем этом часто и везет курьер самого заведения... С доставкой из магазинов тема похожая. Без каких-то промиков или повышенного кэшбэка за их Еду и Деливери вообще не вижу смысла пользоваться
Не пользуйтесь Яндексом, делов то. Ну или создайте свой маркетплейс и сделайте цены ниже себестоимости.
я вот тоже не оцениваю данный прикол, когда заведение повышает стоимость блюд чтоб с этого комиссию яндекса оплатить, но при этом еще с покупателя берет сервисный сбор и стоимость доставки, а доставка в мск дорогая зачастую у меня на районе это 300-400р.
аналогично и с лавкой продают продукты за оверпрайс и еще предлают доставку подороже чтоб быстрее принести, если мороженное заказываешь то без доплаты оно гарантировано приедет растявшим
Так уже есть такое практически - самовывоз жрачки
1-2 часа и минус 30% — несерьёзно.
Нужен максимально выгодный тариф: «Послезавтра»!
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