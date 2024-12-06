Rostic's начал тестировать рестораны под брендом «Чик Стоп»

Основу меню составляет курица, глазированная в разных соусах.Первая точка такого формата открылась в Москве — на Большой Почтовой улице, дом 71, сообщила компания.Источник здесь и далее — Rostic'sВ основе меню — курица, которую готовят в ресторане и глазируют в разных соусах: барбекю, кисло-сладком, цитрусовом, терияки и баффало. Также можно купить картошку фри, холодные и горячие напитки и десерты.Ресторан рассчитан на 37 посадочных мест. Новый формат, по мнению компании, позволяет «быть гибкими» при развитии в небольших городах и на «малых площадях» в городах-миллионниках.В Rostic's отмечают: «Чик Стоп» — это «инновационная площадка», на которой компания собирается тестировать «разные продуктовые предложения».Таня БоброваЕда25.04.2023Фото: первый ресторан Rostic’s на месте бывшего KFC открылся в Москве Новый владелец более 300 точек обещает сохранить меню и цены.#новости #rostics
Можно усилить нейминг: Гопстопчик!
"Э, пацанчик", "Хрючево-вкуснючево", "Есть че" и другие шедевры
Чик стоп мы подошли из-за угла
Чик стоп, была заказана кура
....
А также другие варианты заведения - "Потереби мою грудку", "Облизни мою ножку", "Пососи моё крылышко".
Помимо еды там должны быть и другие услуги...
ЧикиПики было бы лучше. и тем более амбасодор уже известный есть
иди своей дорогой сталкер.