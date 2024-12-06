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Евгения Евсеева
Еда

Rostic's начал тестировать рестораны под брендом «Чик Стоп»

Основу меню составляет курица, глазированная в разных соусах.

  • Первая точка такого формата открылась в Москве — на Большой Почтовой улице, дом 71, сообщила компания.
Источник здесь и далее — Rostic's
Источник здесь и далее — Rostic's
  • В основе меню — курица, которую готовят в ресторане и глазируют в разных соусах: барбекю, кисло-сладком, цитрусовом, терияки и баффало. Также можно купить картошку фри, холодные и горячие напитки и десерты.
Rostic's начал тестировать рестораны под брендом «Чик Стоп»
Rostic's начал тестировать рестораны под брендом «Чик Стоп»
Rostic's начал тестировать рестораны под брендом «Чик Стоп»
Rostic's начал тестировать рестораны под брендом «Чик Стоп»
  • Ресторан рассчитан на 37 посадочных мест. Новый формат, по мнению компании, позволяет «быть гибкими» при развитии в небольших городах и на «малых площадях» в городах-миллионниках.
  • В Rostic's отмечают: «Чик Стоп» — это «инновационная площадка», на которой компания собирается тестировать «разные продуктовые предложения».
Таня Боброва
Еда
Фото: первый ресторан Rostic’s на месте бывшего KFC открылся в Москве

Новый владелец более 300 точек обещает сохранить меню и цены.

Фото: Telegram-канал <a href="https://t.me/newspotreb/4238?single" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Shopper's</a>

#новости #rostics

66
22
32 комментария
Вадим Д.

Можно усилить нейминг: Гопстопчик!

5
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Макгаффин

"Э, пацанчик", "Хрючево-вкуснючево", "Есть че" и другие шедевры

3
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Аренда байков на Пхукете

Чик стоп мы подошли из-за угла
Чик стоп, была заказана кура
....

5
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Дмитрий Алексеев

А также другие варианты заведения - "Потереби мою грудку", "Облизни мою ножку", "Пососи моё крылышко".

2
1
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Олег Волков

Помимо еды там должны быть и другие услуги...

1
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Иван Иванов

ЧикиПики было бы лучше. и тем более амбасодор уже известный есть

1
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Олег

иди своей дорогой сталкер.

2
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