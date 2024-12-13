Владелец Rostic's выкупил рестораны российского франчайзи KFC

Заведения сменят названия до весны 2025 года.«Эй Кей Раша» развивает 97 действующих в России ресторанов KFC. Сделку закрыли 12 декабря 2024 года, пишет РБК.До весны 2025 года все точки, перешедшие под управление «Юниреста», переименуют в Rostic's. После этого ребрендинг сети KFC в России будет «практически» завершён, отметил представитель компании.Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров оценил стоимость бизнеса «Эй Кей Раша» в 4–4,5 млрд рублей. Согласно бухгалтерской отчётности компании по РСБУ, по итогам 2023 года выручка компании составила 8,6 млрд рублей, что на 0,2% ниже результатов прошлого года. При этом чистая прибыль выросла в 14 раз — до 107,4 млн рублей.Андрей Любимов / РБКYum! Brands объявила о планах уйти из России в марте 2022 года, а в июле сообщила, что передаст собственные 70 ресторанов и права на мастер-франшизу ижевскому франчайзи. На конец 2022 года в России работало около 1,1 тысячи заведений KFC. Из них Yum! Brands принадлежало только 66 ресторанов. Большинство заведений развивали франчайзи. Собственные рестораны KFC компания развивала через российскую «дочку» — ООО «Ям ресторантс Раша».В апреле 2023 года бизнес KFC в России выкупила компания «Смарт Сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова.В результате сделки «Смарт Сервис» получила 100% ООО «Ям ресторантс Раша», которая перед продажей сменила название на «Юнирест». Ей стали принадлежать мастер-франшиза на бренд KFC в России, а также 66 корпоративных ресторанов, операционная система и торговая марка бренда Rostiс's.Компания обязалась переименовать все точки и подала заявки на регистрацию бренда и логотипа Rostic’s. Однако не все франчайзи поддержали переход на бренд Rostic's. В их числе оказалась и компания «Эй Кей Раша», чьи договоры на использование названия KFC были заключены до 2035 года. Это позволяло компании сохранять прежнее название заведений.В феврале 2023-го «Смарт Сервис» выкупила ещё более 200 ресторанов у польского франчайзи сети.25 апреля 2023 года в Москве открылся первый ресторан Rostic’s. Новый владелец тогда обещал сохранить меню и цены.#новости #rostics
всё новое — это хорошо забытое старое
Интересно что же будет дальше, вначале говорили что лет через 10 все вернется, но сейчас мне кажется все произойдет гораздо раньше.
Да ещё и забыть-то толком не успели
все старое - это хорошо обветшавшее новое
все хорошо - старое это новое
В «Эй Кей Раша» не хватает знаков препинания: «Эй, Кей Раша!» куда веселее.
Эй! Кей, Раша! - если правильно. ;)