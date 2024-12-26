Трое сооснователей «Кухни на районе» вышли из состава учредителей вместе с «О2О Холдинг»

Единственным участником ООО «Локалкитчен» остался гендиректор сервиса Антон Лозин.Новость может быть дополнена.Изменениями от 25 декабря 2024 года поделился в Facebook* сооснователь сервиса доставки готовой еды Олег Козырев, написав: «Было весело, пока не стало грустно». Детали пока неизвестны.Кирилл Родин и Алексей Колесников не комментировали выход из актива публично. Все трое, а также «О2О Холдинг», который с 2020 года владел более чем 80% юрлица, отсутствуют в составе его участников, следует из выписки из госреестра (ЕГРЮЛ).По сведениям «Контур.Фокуса», теперь конечный владелец 100% «Локалкитчен» — «предположительно», Лозин. На 24 декабря он всё ещё находился под домашним арестом, так как проходит по делу о массовом отравлении. Ему запрещено покидать дом, выходить в интернет и пользоваться другими средствами связи.Козырев и Родин ушли из «Кухни на районе», на тот момент сохранив долю, в 2021 году и теперь развивают зарубежный сервис монетизации контента Para. Колесников же покинул проект в 2022 году и занялся сервисом доставки еды Sizl в Чикаго, США.«О2О Холдинг» был совместным предприятием VK и «Сбера», но первая вышла из него в 2022 году. Позже структуру владения холдингом скрыли, хотя «Кухня на районе» не скрывала свою аффилированность с ним. Источник фото: РБК«Кухню на районе» основали в 2017 году. Она работала в формате dark kitchen — только на доставку. В июле 2023 года она открыла торговую точку в офлайне, но уже в декабре закрыла её, чтобы «перезапустить проект» позже. Напрямую сервис доставлял в Москве. В некоторых других регионах его блюда можно было заказать через «Самокат».В июне 2024 года в разных городах России зафиксировали случаи ботулизма. Инфекционист Андрей Поздняков тогда объяснял, что ботулотоксины — самые сильные из известных биологических ядов. Двое из более чем 400 пострадавших скончались. Тогда же сервис приостановил работу и не возобновил её до сих пор.По данным Роспотребнадзора, причиной заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакууме». Основными изготовителями назвали «Локалкитчен» («Кухня на районе») и «Савон-К». Однако в «Кухне на районе» утверждали, что в сообщении ведомства говорилось именно о «Савон-К».Следственный комитет завёл уголовное дело, а также сообщил о задержании Лозина, руководителя отдела качества «Кухни на районе», гендиректора «Савон-К» и повара последней. В сентябре пострадавшие начали подавать иски против причастных.*Facebook принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #кухнянарайоне
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Сходите к психиатру, пожалуйста. Поток сознания.
Ну что за патриот харчевни
Жаль.. Скоро совсем еды нормальной не будет.
Её там никогда и не было
Скоро (с) Очередной ждун.
Лавка, Озон фреш, Вкусвилл, плюс кафе и рестораны, дающие доставку - качественной еды хоть ужрись. Просто не надо пользоваться всякими подозрительными Самокатами и Нарайонами.
Это был классный сервис.
Судят гендира вместо тех, кто поставил некачественную фасоль, так как российские следаки ничего не умеют