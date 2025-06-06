«Кухня на районе» сменила основного владельца

Сервис приостановил работу в 2024 году после массового отравления клиентов.Владельцем 97,42% ООО «Локалкитчен» (юрлицо «Кухни на районе») стала компания «Технологии готовой еды», пишет Shopper's со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Доля в 2,58% осталась у сооснователя и бывшего гендиректора сервиса Антона Лозина.«Технологии готовой еды» на 90% принадлежат Ираклию Полунину и на 10% — Михаилу Сафарову. Полунин также владеет несколькими компаниями из сфер общепита. В их числе «Нама», зарегистрированная в Санкт-Петербурге на Ковенском переулке — там же находится ресторан Nama, который развивают рестораторы Аркадий Новиков и Антон Пинский, отмечает издание.Сафаров входит в число совладельцев ресторанной компании «Медуза парк». Ему принадлежит 16%. Такая же доля у Пинского. Летом 2024 года в Москве и некоторых других регионах России зафиксировали случаи ботулизма. Двое из более чем 400 пострадавших скончались. По данным Роспотребнадзора, причиной заражения стал салат лобио. Основные изготовители — «Локалкитчен» и «Савон-К».После в «Кухне на районе» заявили, что в сообщении ведомства речь идёт о поставщике консервированной фасоли «Савон-К». Сервис приостановил работу. СК завёл дела, пострадавшие начали подавать иски. Суд в Москве отправил под домашний арест гендиректора «Кухни на районе» и ещё двух человек по делу о массовом отравлении.В конце 2024 года трое основателей «Кухни на районе» вышли из состава учредителей вместе с «О2О Холдинг. Единственным участником ООО «Локалкитчен» тогда остался Лозин.#новости #кухнянарайоне