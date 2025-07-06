У крупнейшего франчайзи Rostic’s сменились владельцы — «Ъ»

Долю в 12,75% получила оманская Isnad For Business.В ООО «Кьюэсар инвестментс» — она контролирует 100% в ООО «Интернэшнл ресторант брэндс», работающего под брендом International Restaurant Brands (IRB, крупнейший франчайзи Rostic’s), следует из данных СПАРК. На это обратил внимание «Коммерсантъ». Раньше эта доля принадлежала ООО СПН (в прошлом — ООО «Марафон СПН»), которую до 2022 года контролировали структуры Marathon Group Александра Винокурова. Сейчас владелец компании — АО «ПА Техника», её акционеры не раскрываются.Глава IRB Артур Хафизуллин, владелец IFB Али Изхар, а также представитель Marathon Group не ответили на запрос издания.Стоимость всего бизнеса IRB может составлять 10 млрд рублей, доли, которую передали Isnad For Business, — 1 млрд рублей, считает инвестбанкир Илья Шумов.У IRB могли поменяться совладельцы в рамках корпоративной реструктуризации, предполагает юрист Forward Legal Максим Игнатов. Но может быть и другой сценарий — иностранцы могли вложиться в российский общепит на фоне роста рынка.#новости #rostics