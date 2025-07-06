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Евгения Евсеева
Еда

У крупнейшего франчайзи Rostic’s сменились владельцы — «Ъ»

Долю в 12,75% получила оманская Isnad For Business.

  • В ООО «Кьюэсар инвестментс» — она контролирует 100% в ООО «Интернэшнл ресторант брэндс», работающего под брендом International Restaurant Brands (IRB, крупнейший франчайзи Rostic’s), следует из данных СПАРК. На это обратил внимание «Коммерсантъ».
  • Раньше эта доля принадлежала ООО СПН (в прошлом — ООО «Марафон СПН»), которую до 2022 года контролировали структуры Marathon Group Александра Винокурова. Сейчас владелец компании — АО «ПА Техника», её акционеры не раскрываются.
  • Глава IRB Артур Хафизуллин, владелец IFB Али Изхар, а также представитель Marathon Group не ответили на запрос издания.
  • Стоимость всего бизнеса IRB может составлять 10 млрд рублей, доли, которую передали Isnad For Business, — 1 млрд рублей, считает инвестбанкир Илья Шумов.
  • У IRB могли поменяться совладельцы в рамках корпоративной реструктуризации, предполагает юрист Forward Legal Максим Игнатов. Но может быть и другой сценарий — иностранцы могли вложиться в российский общепит на фоне роста рынка.
У крупнейшего франчайзи Rostic’s сменились владельцы — «Ъ»

#новости #rostics

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