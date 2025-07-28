В бывшем цехе «Кухни на районе» начали выпускать еду под брендом компании ресторатора Антона Пинского

Блюда под маркой Red Box от Pinskiy & Co продают через «Самокат».Указанный на упаковке производитель — «Технологии готовой еды», пишет Shopper's. Производство расположено в Москве на улице Иловайская, 20. Там же же находился цех «Кухни на районе».В июне 2025 года компания «Технологии готовой еды» стала владельцем 97,42% ООО «Локалкитчен» (юрлицо «Кухни на районе»).У Пинского, который в 2022 году выкупил вместе с партнёрами российские активы Starbucks, нет доли в компании «Технологии готовой еды», подчёркивает Shopper's. При этом два совладельца Ираклий Полунин и Михаил Сафаров «участвуют в ресторанных проектах, связанных с [ним]».Летом 2024 года в Москве и некоторых других регионах России зафиксировали более 400 случаев ботулизма, двое пострадавших скончались. По данным Роспотребнадзора, причиной заражения стал салат лобио, основными изготовителями которого были ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и «Савон-К». Тогда же сама «Кухня на районе» приостановила работу, а её гендиректора и ещё двоих человек отправили под домашний арест.#новости #кухнянарайоне