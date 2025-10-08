Популярное
Евгения Евсеева
Еда

Бывшее российское подразделение Danone сменило название с Health & Nutrition на «Логика молока»

Оно подчёркивает принадлежность к отрасли, которую в компании видят как «стройную и логичную систему».

Источник: «Логика молока»
  • В конце июля 2025 года АО «Эйч энд Эн» подало заявку на регистрацию товарного знака «Логика молока», а в сентябре зарегистрировало два домена с таким названием, пишет РБК со ссылкой на данные СПАРК.
  • Тогда же компания подала ещё две заявки на товарные знаки уже с логотипом — с зелёной каплей, в которой считываются первые буквы нового названия.
  • В H&N подтвердили РБК, что компания решила сменить корпоративный бренд на «Логика молока». По словам гендиректора Якуба Закриева, молочную индустрию в компании видят как «стройную и логичную систему, в которой всё продумано до мелочей». Название подчёркивает особое качество молока, которое «не требует сложных формул, чтобы быть полезным и вкусным».
  • Переименование на портфель брендов и бизнес не повлияет. Меняется только публичное имя — названия юрлиц остаются прежними, а договоры с партнёрами продолжают действовать.
  • Danone принадлежат бренды Danone, «Растишка», Activia, «Тёма», Bebelac, Nutricia, «Простоквашино» и другие. В апреле 2022 года она исключила уход из России и вместо этого переориентировала продажи в стране на базовые продукты, детское и лечебное питание и остановила инвестиции в рекламу.
  • В октябре французский производитель объявил о планах передать контроль над бизнесом, а в феврале 2023-го предложил инвесторам 75% своих российских активов с правом обратного выкупа.
  • В июле Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных компаний в российском юрлице Danone Росимуществу. «Данон Россия» возглавил зампредседателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. А Danone после этого вынужденно списала €200 млн.
Новый логотип компании

#новости #danone

