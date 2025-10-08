Бывшее российское подразделение Danone сменило название с Health & Nutrition на «Логика молока»

Оно подчёркивает принадлежность к отрасли, которую в компании видят как «стройную и логичную систему».Источник: «Логика молока»В конце июля 2025 года АО «Эйч энд Эн» подало заявку на регистрацию товарного знака «Логика молока», а в сентябре зарегистрировало два домена с таким названием, пишет РБК со ссылкой на данные СПАРК.Тогда же компания подала ещё две заявки на товарные знаки уже с логотипом — с зелёной каплей, в которой считываются первые буквы нового названия.В H&N подтвердили РБК, что компания решила сменить корпоративный бренд на «Логика молока». По словам гендиректора Якуба Закриева, молочную индустрию в компании видят как «стройную и логичную систему, в которой всё продумано до мелочей». Название подчёркивает особое качество молока, которое «не требует сложных формул, чтобы быть полезным и вкусным».Переименование на портфель брендов и бизнес не повлияет. Меняется только публичное имя — названия юрлиц остаются прежними, а договоры с партнёрами продолжают действовать.Danone принадлежат бренды Danone, «Растишка», Activia, «Тёма», Bebelac, Nutricia, «Простоквашино» и другие. В апреле 2022 года она исключила уход из России и вместо этого переориентировала продажи в стране на базовые продукты, детское и лечебное питание и остановила инвестиции в рекламу.В октябре французский производитель объявил о планах передать контроль над бизнесом, а в феврале 2023-го предложил инвесторам 75% своих российских активов с правом обратного выкупа.В июле Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных компаний в российском юрлице Danone Росимуществу. «Данон Россия» возглавил зампредседателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. А Danone после этого вынужденно списала €200 млн.Полина ЛааксоЕда20.09.2023Бывшее российское подразделение Danone начало использовать бренд Health & Nutrition и сменило логотип О возможном переименовании юрлица СМИ сообщали в августе 2023 года.#новости #danone