Rostic’s протестирует формат кофейных зон [R]Cafe в нескольких своих московских заведениях

Пока только в десяти.Источник фото: АГН «Москва»В [R]Cafe будут продавать кофе, чай, выпечку, десерты и сэндвичи. По итогам эксперимента Rostic’s решит, масштабировать формат или нет. Она допускает открытие до 300 точек — в том числе тех, что будут работать отдельно от ресторанов Rostic’s, рассказала компания «Ведомостям».У Rostic’s свыше 1200 заведений. До ухода американской Yum! Brands из России сеть работала под её брендом KFC. Объём инвестиций в кофейные корнеры не раскрыли. Сколько продлится эксперимент — неизвестно.Глава RestCon Елена Перепелица полагает, что Rostic’s ищет «безопасный» способ увеличить свою выручку «без серьёзных вложений». «Каждый ресторан за счёт нового направления»* может приносить группе 8 млн рублей дополнительного дохода в год, а при «удачном развитии» — до 15 млн рублей, подсчитали в «Infoline-аналитике».Кофейные зоны есть у McDonald’s и «Вкусно и точка». В Burger King и Stardogs сообщили «Ведомостям», что не планируют развивать такой формат.Евгения ЕвсееваЕда6 июляУ крупнейшего франчайзи Rostic’s сменились владельцы — «Ъ» Долю в 12,75% получила оманская Isnad For Business.*В заметке исправлена неточность: речь о «каждом ресторане», а не о направлении в целом. #новости