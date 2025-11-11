Популярное
Полина Лааксо
Еда

Rostic’s протестирует формат кофейных зон [R]Cafe в нескольких своих московских заведениях

Пока только в десяти.

Источник фото: АГН «Москва»
  • В [R]Cafe будут продавать кофе, чай, выпечку, десерты и сэндвичи. По итогам эксперимента Rostic’s решит, масштабировать формат или нет. Она допускает открытие до 300 точек — в том числе тех, что будут работать отдельно от ресторанов Rostic’s, рассказала компания «Ведомостям».
  • У Rostic’s свыше 1200 заведений. До ухода американской Yum! Brands из России сеть работала под её брендом KFC. Объём инвестиций в кофейные корнеры не раскрыли. Сколько продлится эксперимент — неизвестно.
  • Глава RestCon Елена Перепелица полагает, что Rostic’s ищет «безопасный» способ увеличить свою выручку «без серьёзных вложений». «Каждый ресторан за счёт нового направления»* может приносить группе 8 млн рублей дополнительного дохода в год, а при «удачном развитии» — до 15 млн рублей, подсчитали в «Infoline-аналитике».
  • Кофейные зоны есть у McDonald’s и «Вкусно и точка». В Burger King и Stardogs сообщили «Ведомостям», что не планируют развивать такой формат.
Евгения Евсеева
Еда
У крупнейшего франчайзи Rostic’s сменились владельцы — «Ъ»

Долю в 12,75% получила оманская Isnad For Business.

*В заметке исправлена неточность: речь о «каждом ресторане», а не о направлении в целом.

