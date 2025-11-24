Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Карьера
Крипто
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Еда

«Яндекс Лавка» запустила доставку роверами в Санкт-Петербурге — пока в Приморском районе

До этого они развозили заказы только в Ленобласти — в Мурино.

Источник фото: «Яндекс»
Источник фото: «Яндекс»
  • Роботы начали «работать» в дарксторе «Яндекс Лавки» рядом с набережной реки Каменки. С декабря 2025 года будут развозить заказы ещё из четырёх точек Приморского района, рассказали в «Яндексе».
  • Доставку выполняют роверы четвёртого поколения — компания представила их в октябре 2025 года. У них обновлённые лидары и подвески, за счёт которых они лучше видят окружение и проще преодолевают препятствия. Выбрать такую доставку можно самостоятельно в приложении.
  • В 2026 году «Яндекс» хочет увеличить количество петербургских дарксторов с рободоставкой до 50. Какие районы собираются подключать дальше — неизвестно.
  • «Яндекс» впервые представил беспилотных роботов-курьеров в 2019 году. Они работают в 21 районе Москвы, в Иннополисе и в Мурино. Их также тестировали в Сочи.

#новости #яндекс #роверы

1
1 комментарий