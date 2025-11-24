«Яндекс Лавка» запустила доставку роверами в Санкт-Петербурге — пока в Приморском районе

До этого они развозили заказы только в Ленобласти — в Мурино.Источник фото: «Яндекс»Роботы начали «работать» в дарксторе «Яндекс Лавки» рядом с набережной реки Каменки. С декабря 2025 года будут развозить заказы ещё из четырёх точек Приморского района, рассказали в «Яндексе».Доставку выполняют роверы четвёртого поколения — компания представила их в октябре 2025 года. У них обновлённые лидары и подвески, за счёт которых они лучше видят окружение и проще преодолевают препятствия. Выбрать такую доставку можно самостоятельно в приложении.В 2026 году «Яндекс» хочет увеличить количество петербургских дарксторов с рободоставкой до 50. Какие районы собираются подключать дальше — неизвестно.«Яндекс» впервые представил беспилотных роботов-курьеров в 2019 году. Они работают в 21 районе Москвы, в Иннополисе и в Мурино. Их также тестировали в Сочи.#новости #яндекс #роверы