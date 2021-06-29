Еда
Евгения Евсеева

В первый день ограничений московские рестораторы потеряли до 90% выручки Статьи редакции

Участники рынка ожидают массовых закрытий, которых будет больше, чем после ограничений 2020 года.

  • Выручка московских заведений общепита в первый день после перевода на «бесковидный» режим сократилась на 50-90% в зависимости от наличия веранды, рассказали опрошенные «Коммерсантом» рестораторы.
  • В «Шоколаднице» посещаемость снизилась примерно на 70%, оборот — на 50%, в Ginza Project Moscow выручка сократилась на 50-95%, в заведениях без веранд сети ресторанов «Раковая» она упала на 90%. У кафе-кулинарий «Грабли Foodbar» выручка упала до 75%, в кофейне «Пнин» — на 50%.
  • По данным президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, в основном выручка ресторанов упала на 80-90%, у объектов с верандой (могут работать без QR-кодов до 12 июля) — в пределах 60%. В городе работает около 3 тысяч летних площадок.
  • Весь июль будет катастрофическим для отрасли, а закрытий будет больше, чем в 2020 году, заявляет источник «Ъ» на ресторанном рынке.
  • С 28 июня кафе и рестораны Москвы могут принимать посетителей только с QR-кодом, который можно получить после прививки или отрицательного ПЦР-теста. Без кода — только на доставку или навынос. В противном случае — штраф до 300 тысяч рублей, за повторное нарушение — до млн рублей.
QR-коды работают нормально, экономика — плохо…
За три дня QR-коды получили 2,5 млн человек, но залы ресторанов оказались пустыми.
vc.ru

#новость #третьяволна #москва #covid19

1374 просмотров
27 27 комментариев
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Evgeny Shershukov

15

Ну главное, чтобы вакцинированные были довольны, теперь спокойно могут сидеть в одиночестве и жрать от пуза)

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Leo Uvarov

Evgeny
6

им нужно набираться сил перед очередной ревакцинацией - грядет 24 волна, каппа - штамм с острова Пасхи

Ответить

Dmitry Ryzhov

Evgeny
0

да, мы такие!!

Ответить

Nikolay Ryagin

7

Интересно, почему в метро вход еще не по QR коду? 20-40 минут в давке, условия должны быть одинаковыми для всех.

Ответить

Backend Gleb

Nikolay
3

Потому что без ресторана ты можешь обойтись а без общественного транспорта вряд ли. Но скорее это вопрос времени

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Irina Gagina

Backend
0

Зам Собянин сообщил, что не исключает введение кодов на общественный транспорт и в продуктовые магазины. Гинцбург (Гамалея) также сообщил, что вакцинироваться придется каждые полгода.
Всё только начинается...

Ответить

Igor Sergeevich

Nikolay
2

Потому что это будет коллапс. Всех пассажиров все равно не успеют привить и всем обеспечить пцр-тесты.

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Александр Привалов

Igor
0

В 2020м закрывали уже, ничего страшного, все перебились. Так что не в этом загвоздка

Ответить

Иван Шеметов

Алексан…
0

Разве метро закрывали? 

Ответить

Александр

Иван
1

Вообще из дома не выпускали без талончика, забыли?

Ответить

Иван Шеметов

Алексан…
0

Ну метро же работало

Ответить

Александр

Иван
0

Вам шашечки или ехать?)

Ответить

Николай Замотаев

Nikolay
1

Уже попробовали в прошлом году ;-)

PS. Иллюстрацию уже сделали в Питере несколько лет назад, с тотальным досмотром всех пассажиров, на кого металлоискатель сработал.

Ответить

Султанов Андрей

Nikolay
0

В Подмосковье уже говорили об этом. Так что ждёмс 🙃

Ответить

Юрий Другач

5

То ли еще будет

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Igor Sergeevich

3
Ответить

Termit Development

2
Ответить

Igor Sergeevich

1
Ответить

Евгений Бв

1

Ничего страшного, сейчас наберут кредитов, потом власти объявят локдаун, затем настанет время возврата кредитов, а возвращать их будет нечем. Так бизнес перейдет к организаторам ковидовечеринке.
Классика, ничего нового.

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Артур Гаврончук

1

Ну люди еще год назад избавились от бизнеса в общепите. Остались или самые умные или самые тупые.

Ответить

Александр Привалов

Артур
0

Макдак и Теремок?

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Bender Rodriguez

1

а ничего, что вчера всю Москву смыло дождем и все сидели дома или стояли в пробках?) 

Ответить

Александр Сафронов

Bender
–1

Не мешайте натягивать сову на глобус антиваксерам

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Динис Габдульманов

1

Собственно вопрос, кто такой Собянин чтобы ограничения вводить?

Ответить

Эмиль Муратов

0

Сейчас придут эти самые

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Никита Чурин

0

Я, в целом, поддерживаю ковидные ограничения, но походу ресторанному бизнесу приходит большой белый зверёк. 

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Serge Tikhonenko

0

За три месяца диеты Алексей потерял свои очки.

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