В первый день ограничений московские рестораторы потеряли до 90% выручки Статьи редакции
Участники рынка ожидают массовых закрытий, которых будет больше, чем после ограничений 2020 года.
- Выручка московских заведений общепита в первый день после перевода на «бесковидный» режим сократилась на 50-90% в зависимости от наличия веранды, рассказали опрошенные «Коммерсантом» рестораторы.
- В «Шоколаднице» посещаемость снизилась примерно на 70%, оборот — на 50%, в Ginza Project Moscow выручка сократилась на 50-95%, в заведениях без веранд сети ресторанов «Раковая» она упала на 90%. У кафе-кулинарий «Грабли Foodbar» выручка упала до 75%, в кофейне «Пнин» — на 50%.
- По данным президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, в основном выручка ресторанов упала на 80-90%, у объектов с верандой (могут работать без QR-кодов до 12 июля) — в пределах 60%. В городе работает около 3 тысяч летних площадок.
- Весь июль будет катастрофическим для отрасли, а закрытий будет больше, чем в 2020 году, заявляет источник «Ъ» на ресторанном рынке.
- С 28 июня кафе и рестораны Москвы могут принимать посетителей только с QR-кодом, который можно получить после прививки или отрицательного ПЦР-теста. Без кода — только на доставку или навынос. В противном случае — штраф до 300 тысяч рублей, за повторное нарушение — до млн рублей.
Ну главное, чтобы вакцинированные были довольны, теперь спокойно могут сидеть в одиночестве и жрать от пуза)
им нужно набираться сил перед очередной ревакцинацией - грядет 24 волна, каппа - штамм с острова Пасхи
Интересно, почему в метро вход еще не по QR коду? 20-40 минут в давке, условия должны быть одинаковыми для всех.
Потому что без ресторана ты можешь обойтись а без общественного транспорта вряд ли. Но скорее это вопрос времени
Зам Собянин сообщил, что не исключает введение кодов на общественный транспорт и в продуктовые магазины. Гинцбург (Гамалея) также сообщил, что вакцинироваться придется каждые полгода.
Всё только начинается...
Потому что это будет коллапс. Всех пассажиров все равно не успеют привить и всем обеспечить пцр-тесты.
В 2020м закрывали уже, ничего страшного, все перебились. Так что не в этом загвоздка
Разве метро закрывали?
Уже попробовали в прошлом году ;-)
PS. Иллюстрацию уже сделали в Питере несколько лет назад, с тотальным досмотром всех пассажиров, на кого металлоискатель сработал.
Ничего страшного, сейчас наберут кредитов, потом власти объявят локдаун, затем настанет время возврата кредитов, а возвращать их будет нечем. Так бизнес перейдет к организаторам ковидовечеринке.
Классика, ничего нового.
Ну люди еще год назад избавились от бизнеса в общепите. Остались или самые умные или самые тупые.
а ничего, что вчера всю Москву смыло дождем и все сидели дома или стояли в пробках?)
Я, в целом, поддерживаю ковидные ограничения, но походу ресторанному бизнесу приходит большой белый зверёк.
Можно выбрать любую модель из парка и менять её по необходимости.
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