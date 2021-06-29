Заявка на перевозку без слез: шесть советов, о которых забывают клиенты

Компании вкладывают огромные ресурсы в развитие своих онлайн сервисов. Сегодня клиенту достаточно несколько кликов, чтобы получить услугу. Но не всегда все проходит гладко, как и в работе с любой цифровой системой случаются форс-мажоры. А порой и сами заказчики забывают о простых правилах использования онлайн систем. Подготовили 6 советов,…