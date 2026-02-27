Сервис доставки готовой еды «Много лосося» открыл в Москве первый полноформатный ресторан с алкоголем

И в ближайшие два-три года планирует запустить в столице ещё до 30 точек.Источник фото здесь и ниже: «Много лосося»Заведение «Много лосося» в московских Хамовниках работает как классический ресторан с открытой кухней, а также продаёт готовую еду и еду навынос, рассказали vc.ru в компании.Площадь — 100 м². Посадочных мест — 16. В меню — популярные позиции сервиса доставки, новые блюда и напитки, в том числе алкогольные.По словам сооснователя «Много лосося» Александра Мутовина, «офлайн — это логичное продолжение развития любого диджитал-сервиса». Компания рассчитывает «быть ближе к людям, которые знают её по доставке», и «стать частью городского маршрута».Подготовка к запуску заняла полгода. Инвестиции не раскрыли. К лету оборудуют веранду. Также в планах установить терминалы для самостоятельного заказа.«Много лосося» запустили в 2018 году как сеть тёмных кухонь (согласно сайту, их 77). Основатели — экс-глава управления корпоративной стратегии в «Норникеле» Мутовин и выходец из Uber и «Яндекс.Такси» Яков Менделеев.Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В 2019-м он привлёк первые 30 млн рублей инвестиций, в 2020 году — ещё 100 млн рублей. В 2021-м его купила X5, чтобы выйти на рынок доставки готовой еды. Сумму сделки не раскрывали.Выручка юрлица «Много лосося» ООО «Гастрономия» на конец 2024 года составила 7,5 млрд рублей, а чистый убыток — 513,9 млн, следует из данных «Контур.Фокуса».Выходить в офлайн сервис начал в 2025 году: открыл суши-бар на 8 м² в московском ТЦ «Галерея Аэропорт», вложив 3 млн рублей, и запустил мини-кафе у «Маяковской», тоже в столице. Менделеев тогда говорил, что компанию «вдохновляет японский стритфуд, где с прилавка на улице можно взять очень вкусную еду».По оценке InfoLine, в 2025 году общее количество заведений общественного питания в России выросло на 8%, превысив отметку в 240 тысяч. Но потребительский спрос сместился в сторону быстрых и бюджетных форматов, а среднее число позиций в чеке и его сумма сокращались.Среди негативных для рынка факторов — инфляция, дефицит кадров, рост фонда оплаты труда и растущая конкуренция со стороны ритейла, который запускает линейки готовых блюд и инвестирует в фабрики-кухни.#новости