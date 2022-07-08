Еда
Маша Цепелева

В некоторых ресторанах «Вкусно — и точка» не будет картошки фри — из-за «неурожайного года» Статьи редакции

В компании утверждают, что из-за проблем с импортом невозможно закупить картошку в других странах.

  • В некоторых ресторанах «Вкусно — и точка» не будет картофеля фри и картофеля по-деревенски, рассказали РБК в компании.

Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети. В течение последних восьми лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России.

«Вкусно — и точка»
  • В полном объёме картошка появится в меню не раньше осени 2022 года, когда появится урожай нового года. Компания считает, что сложности с овощами будут и у других компаний.
  • Во время открытия первого ресторана «Вкусно — и точка» на месте McDonald's глава компании Александр Говор рассказал, что в меню не будет «Хэппи мил», «Биг Мака» и «Макфлурри» из-за слишком сильной ассоциации с брендом. Также в меню могут появиться блюда русской кухни, а вкусы еды могут меняться в зависимости от региона, потому что «на компанию больше не влияют жесткие стандарты корпорации».

#новость #вкусноиточка

3533 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
135 комментариев
Написать комментарий...
 Пришелец

Ничего не изменится, говорили они. Мы и сами можем сделать точь-в-точь, как Макдональдс.

Ответить
Развернуть ветку
diman

уже слышу, как эксперты, сидя на диванах в пропёрженных дырявых трусах кричат: "нам это только на пользу", "я все равно там не ел", "здоровее будем", "жалко у пчёлки"

Ответить
Развернуть ветку
29 комментариев
Lizi L

Можем повторить , ой не можем ...

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Semen Borisov
Ответить
Развернуть ветку
Бессмысленный жар

Что главный союзный Картохин нам не поможет?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Ригов

Там тоже не выращивают. А импорт из ЕС заблокирован.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Red Flag

Мак оставил при этом всю технику и единственная задача нового руководства - наладить логистику. Даже с этим не справились. Кто нибудь всерьёз думает, что получится импортозамещёние автомобильной промышленности или полупроводников?

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Албанец

да

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Кузен Чумадан

Доложите уровень "НИНУЖНА" в комментариях

Ответить
Развернуть ветку
Администратор Аккаунта

Уровень НИНУЖНА дошел до точки

Ответить
Развернуть ветку
Валентин Литвинчук
Ответить
Развернуть ветку
Black7

Неурожайно и точка

Ответить
Развернуть ветку
Александр Ильченко

Давайте альтернативу котлетки и пюрешка тогда уж))

Ответить
Развернуть ветку
Добрый Песец

Русский рональд макдональд однако.

Ответить
Развернуть ветку
Chained Dragon

Ну, кстати, если там будет прям как домашнее, то почему бы и нет?

Ответить
Развернуть ветку
Даниил

То есть предыдущие 8 лет не было проблем с урожаем картофеля и только сейчас неурожай? Интересное совпадение

Ответить
Развернуть ветку
Paul Patlakh

Ничего удивительно, если посмотреть долю российского семенного картофеля, она крайне мала. А свёклы так ещё меньше.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Виктор Албанец

предыдущие 8 лет не было проблем с импортом, читайте внимательнее

Ответить
Развернуть ветку
Martin Prestone

дополню методичку:
- я никогда ее и не брал
- да она никому и не нравилась
- ее готовили с канцерогенами
- зачем вам картошка по американски??
- они ее продавали очень дорого
- я и дома лучше приготовлю
- мой сосед даже лучше приготовит
- моя собака даже ее не ела

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.

Только что обсуждали, что на юге закупочная цена на картофель уже до 17 рублей упала - настолько хорошо все с картошкой.

Ответить
Развернуть ветку
SYNACK

Прям для тупых в тексте написано что нужен специальный сорт картошки (Инноватор)

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Новорег Заблокированный

Вы ни панимаете, ита другое

Ответить
Развернуть ветку
SA Dab

"вкусы еды могут меняться в зависимости от региона, потому что «на компанию больше не влияют жесткие стандарты корпорации" 🤦‍♂️

В этом и есть смысл Макдака , то что он придерживался жестких стандартов

Ответить
Развернуть ветку
Paul Patlakh

Вкусы действительно в странах немного отличаются. Так же в странах где нет каких-то продуктов такие позиции убирают либо заменяют. Все эти кфц, макдаки и тд немного оптимизирует кухню и меню для конкретной страны с её культурным, вкусовыми особенностями.

Ответить
Развернуть ветку
Max Bernberg

Поэтому макдак в восточной России по вкусу отличался от западной. Да, именно из-за жестких стандартов, которые люди выдумали у себя в головах

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Слегка Придурковатый

Через пару лет во всех заведениях страны.

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav S

Vеликая ДерZaва. Горжусь и точка

Ответить
Развернуть ветку
Новорег Заблокированный

Теперь и от бульбашей удар в псину, что ж такое

Ответить
Развернуть ветку
Илья Волочков

Не понял, а всякие "Пятёрочки" откуда закупают картофель? Почему они могут, а эти — нет?

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец

Картофель другой. Обычный не подойдет.

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Виктор Албанец

не урожай на определённые сорта, читатйте внимательнее

Ответить
Развернуть ветку
Paul Patlakh

Я уже месяц назад где-то упоминал, что с сентября, примерно, картошки фри не будет нигде.

Ответить
Развернуть ветку
Artem Vakhitov

А картошка премиум будет?

Ответить
Развернуть ветку
Garmonbon

а чего еще не будет чтобы подготовится как то?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
SA Dab

Ща набегут турбо-патриоты )))) Макдак ни ем , Фейсбуком не пользуюсь, загранпаспорт не имею ...

Ответить
Развернуть ветку
TLGM x Event

Да не нужон, не нужон. Всю жизнь на картошке, да на огурцах соленых жили и ничего))

Ответить
Развернуть ветку
A.K.

Я когда в маке был - видел там не бабок в пальто или бухих слесарей, а людей с лицами явно либерального плана (без вот этой вот совковой забитости и прочего). Так что едва ли турбопатриотам не наплевать - им все равно, где и что хавать

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Red Flag

Надо снова переименовать: столовая №392005

Ответить
Развернуть ветку
Roman Kotov

Какой ужас .. нет в стране картошки.... Чипсы есть картошки нет, никогда такого не было и вот опять

Ответить
Развернуть ветку
Глеб Жеглов

"В течение последних восьми лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них."

Вы же только открылись в июне. А уже опыт 8 лет? )))

Ответить
Развернуть ветку
Свободный Рубль

А что если взять другой сорт картофеля и назвать блюдо «картошка - жри.»

Ответить
Развернуть ветку
Drunkenmaasta

«на компанию больше не влияют жесткие стандарты корпорации»

ясно понятно. через год превратится в "Му-му"

Ответить
Развернуть ветку
A.K.

Имхо, это полезная для людей тенденция. Надо, чтобы что-то лечило от инфантилизма, который у многих как будто в крови. "Плохое заведение - бойкотируй! А не продолжай в нем давиться, ноя в интернетах". Ситуация как с нашими маркетплейсами - все ноют, ругаются, но продолжают жрать кактус, потому что самим организоваться западло (продавцы) либо просто лень, похер и уже привычно сглотнуть (покупатели). Тут бы у французов или американцев поучиться. Те свои права умеют выбивать.

Ответить
Развернуть ветку
SA Dab

в лучшем случаи)

Ответить
Развернуть ветку
Илья Ив

Соседи помогут

Ответить
Развернуть ветку
Lizi L

Вы о Турции ? Или может об украинском картофеле ? Сейчас там как раз самоё время урожая , можно взять " бесплатно" , как и пшеницу

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Юлия Добровольская

"неурожайный год" - это еще и метафора))))

Ответить
Развернуть ветку
Традиционный Валера

велика страна родная
много в ней различных отраслей
все закупим, все ввезем
от картошки до гвоздей

Ответить
Развернуть ветку
Краткий торшер

Вчера очень понравилось обновление приложения «Мой бургер».
Охуенный релиз, ребята.

Ответить
Развернуть ветку
Генерал Ермолов

Ах-ха-ха-ха. И почему я не удивлен?

Ответить
Развернуть ветку
Alexandr Gunich

Нет картошки и точка.
Не будет и бургеров.
А будет квас, окрошка, пирожки с картошкой. И пюрешка с котлетами.

Ответить
Развернуть ветку
Пабы старой Руси

Не самый плохой вариант. Но картошки нет, поэтому никаких пирожков и пюре

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Andrey Kulakov

С капустой

Ответить
Развернуть ветку
Daily Science

Можно проводить акции: купи четыре котлеты и собери кошку

Ответить
Развернуть ветку
Екатерина Продавцова

Глядя на здешних менагеров у руля, я благодарна Богу что Наибулина получила опыт и учёбу заграницей.
Это просто блядь сюр, захерить бизнес под ключ за месяц :/

А ну ка местные Zапутенцы, поясните что в данном случае пошло не так ?

Ответить
Развернуть ветку
SYNACK

На словах ты лев толстой, а на деле попробуй взять под руководство огромную сеть и сделать все заебись, с учетом сколько мы еще не знаем о подковерных изменениях

Ответить
Развернуть ветку
Paul Patlakh

Екатерина, проблема с фри будет у всех, только вам об этом сообщили только они. А вы наделали какие-то выводы.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
A.K.

Вместо картошки можно использовать капусту)

Ответить
Развернуть ветку
Den Kotov

капуста-фри?) "Зачем жрать капусту, если есть картошка" (с)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Artem Vakhitov

"а вкусы еды могут меняться в зависимости от региона, потому что «на компанию больше не влияют жесткие стандарты корпорации»"

Это во многом и составляло смысл Макдака — наряду с туалетами. Сами уничтожают унаследованное преимущество.

Ответить
Развернуть ветку
Аллан По

https://gettotext.com/lack-of-sunflower-oil-mcdonalds-changes-the-french-fries-recipe/
https://www.express.co.uk/life-style/food/1634533/mcdonalds-food-shortages-UK-menu-missing-food-evg
ЭТО ДРУГОЕ! Повторяю, ЭТО ДРУГОЕ! This is different! 🙂

McDonald’s food shortages: How your meal could…
MCDONALD'S lovers may get a nasty surprise next time they visit their favourite fast-food…
www.express.co.uk
Ответить
Развернуть ветку
VLAD

Вместо картошки фри наши друзья китайцы нам могут привезти каких-нибудь жареных жучков.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Масленников

где те, кто кричал, что ничего не изменится и мы даже не заметим разницу, я хочу им плюнуть в лицо

Ответить
Развернуть ветку
Igor Akimov

Помню в маке тоже картошка пропадала в неурожайные годы

Ответить
Развернуть ветку
Валерий

Не помню такого, по крайней мере в СПБ за последние 6 лет не пропадала не разу.

Ответить
Развернуть ветку
EgorKotkin

Без картохи — и точка!

Ответить
Развернуть ветку
Валентин Литвинчук

Комментарий удалён

Ответить
Развернуть ветку
Попа Жопов

во многих ресторанах картошка была из Польши

Ответить
Развернуть ветку
Max Bernberg

Она уже 5 лет не из Польши. Её из Украины везли

Ответить
Развернуть ветку
DN

Это ж теперь эмблему надо менять, а то обман потребителя получается

Ответить
Развернуть ветку
Kirill Muchow

Меню итак состоит из буквально нескольких блюд. Еще и картофеля не будет. Скоро будет только вода и хлеб такими темпами :-(

Ответить
Развернуть ветку
Soulis
«на компанию больше не влияют жесткие стандарты корпорации»

Лол, вот это он позитивно отметил
Кстати, в СПб сами бургеры совсем слабо подорожали, но вот если брать обед, то сразу замечаешь разницу. Мой стандартный обед с двойным чизбургером стоил меньше 200 рублей (точно не помню, но вроде 190), а теперь 239. Ну и соусы за 40 рублей - это топ.

Ответить
Развернуть ветку
Валерий Кондрашин

Цитата:
"глава компании Александр Говор рассказал ... вкусы еды могут меняться в зависимости от региона, потому что «на компанию больше не влияют жесткие стандарты корпорации»"

Я правильно понимаю, что он считает плюсом, что жёстких стандартов качества больше не будет?

Ответить
Развернуть ветку
Никита Рымаренко

Скоро останешься просто «Точка», так как ничего вкусного нет из за «неурожая»

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 135 комментариев
null