В некоторых ресторанах «Вкусно — и точка» не будет картошки фри — из-за «неурожайного года» Статьи редакции
В компании утверждают, что из-за проблем с импортом невозможно закупить картошку в других странах.
- В некоторых ресторанах «Вкусно — и точка» не будет картофеля фри и картофеля по-деревенски, рассказали РБК в компании.
- В полном объёме картошка появится в меню не раньше осени 2022 года, когда появится урожай нового года. Компания считает, что сложности с овощами будут и у других компаний.
- Во время открытия первого ресторана «Вкусно — и точка» на месте McDonald's глава компании Александр Говор рассказал, что в меню не будет «Хэппи мил», «Биг Мака» и «Макфлурри» из-за слишком сильной ассоциации с брендом. Также в меню могут появиться блюда русской кухни, а вкусы еды могут меняться в зависимости от региона, потому что «на компанию больше не влияют жесткие стандарты корпорации».
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Ничего не изменится, говорили они. Мы и сами можем сделать точь-в-точь, как Макдональдс.
уже слышу, как эксперты, сидя на диванах в пропёрженных дырявых трусах кричат: "нам это только на пользу", "я все равно там не ел", "здоровее будем", "жалко у пчёлки"
Можем повторить , ой не можем ...
Что главный союзный Картохин нам не поможет?
Там тоже не выращивают. А импорт из ЕС заблокирован.
Мак оставил при этом всю технику и единственная задача нового руководства - наладить логистику. Даже с этим не справились. Кто нибудь всерьёз думает, что получится импортозамещёние автомобильной промышленности или полупроводников?
да
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Неурожайно и точка
Давайте альтернативу котлетки и пюрешка тогда уж))
Русский рональд макдональд однако.
Ну, кстати, если там будет прям как домашнее, то почему бы и нет?
То есть предыдущие 8 лет не было проблем с урожаем картофеля и только сейчас неурожай? Интересное совпадение
Ничего удивительно, если посмотреть долю российского семенного картофеля, она крайне мала. А свёклы так ещё меньше.
предыдущие 8 лет не было проблем с импортом, читайте внимательнее
дополню методичку:
- я никогда ее и не брал
- да она никому и не нравилась
- ее готовили с канцерогенами
- зачем вам картошка по американски??
- они ее продавали очень дорого
- я и дома лучше приготовлю
- мой сосед даже лучше приготовит
- моя собака даже ее не ела
Только что обсуждали, что на юге закупочная цена на картофель уже до 17 рублей упала - настолько хорошо все с картошкой.
Прям для тупых в тексте написано что нужен специальный сорт картошки (Инноватор)
Вы ни панимаете, ита другое
"вкусы еды могут меняться в зависимости от региона, потому что «на компанию больше не влияют жесткие стандарты корпорации" 🤦♂️
В этом и есть смысл Макдака , то что он придерживался жестких стандартов
Вкусы действительно в странах немного отличаются. Так же в странах где нет каких-то продуктов такие позиции убирают либо заменяют. Все эти кфц, макдаки и тд немного оптимизирует кухню и меню для конкретной страны с её культурным, вкусовыми особенностями.
Поэтому макдак в восточной России по вкусу отличался от западной. Да, именно из-за жестких стандартов, которые люди выдумали у себя в головах
Через пару лет во всех заведениях страны.
Vеликая ДерZaва. Горжусь и точка
Теперь и от бульбашей удар в псину, что ж такое
Не понял, а всякие "Пятёрочки" откуда закупают картофель? Почему они могут, а эти — нет?
Картофель другой. Обычный не подойдет.
не урожай на определённые сорта, читатйте внимательнее
Я уже месяц назад где-то упоминал, что с сентября, примерно, картошки фри не будет нигде.
А картошка премиум будет?
а чего еще не будет чтобы подготовится как то?
Ща набегут турбо-патриоты )))) Макдак ни ем , Фейсбуком не пользуюсь, загранпаспорт не имею ...
Да не нужон, не нужон. Всю жизнь на картошке, да на огурцах соленых жили и ничего))
Я когда в маке был - видел там не бабок в пальто или бухих слесарей, а людей с лицами явно либерального плана (без вот этой вот совковой забитости и прочего). Так что едва ли турбопатриотам не наплевать - им все равно, где и что хавать
Надо снова переименовать: столовая №392005
Какой ужас .. нет в стране картошки.... Чипсы есть картошки нет, никогда такого не было и вот опять
"В течение последних восьми лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них."
Вы же только открылись в июне. А уже опыт 8 лет? )))
А что если взять другой сорт картофеля и назвать блюдо «картошка - жри.»
«на компанию больше не влияют жесткие стандарты корпорации»
ясно понятно. через год превратится в "Му-му"
Имхо, это полезная для людей тенденция. Надо, чтобы что-то лечило от инфантилизма, который у многих как будто в крови. "Плохое заведение - бойкотируй! А не продолжай в нем давиться, ноя в интернетах". Ситуация как с нашими маркетплейсами - все ноют, ругаются, но продолжают жрать кактус, потому что самим организоваться западло (продавцы) либо просто лень, похер и уже привычно сглотнуть (покупатели). Тут бы у французов или американцев поучиться. Те свои права умеют выбивать.
в лучшем случаи)
Соседи помогут
Вы о Турции ? Или может об украинском картофеле ? Сейчас там как раз самоё время урожая , можно взять " бесплатно" , как и пшеницу
"неурожайный год" - это еще и метафора))))
велика страна родная
много в ней различных отраслей
все закупим, все ввезем
от картошки до гвоздей
Вчера очень понравилось обновление приложения «Мой бургер».
Охуенный релиз, ребята.
Ах-ха-ха-ха. И почему я не удивлен?
Нет картошки и точка.
Не будет и бургеров.
А будет квас, окрошка, пирожки с картошкой. И пюрешка с котлетами.
Не самый плохой вариант. Но картошки нет, поэтому никаких пирожков и пюре
С капустой
Можно проводить акции: купи четыре котлеты и собери кошку
Глядя на здешних менагеров у руля, я благодарна Богу что Наибулина получила опыт и учёбу заграницей.
Это просто блядь сюр, захерить бизнес под ключ за месяц :/
А ну ка местные Zапутенцы, поясните что в данном случае пошло не так ?
На словах ты лев толстой, а на деле попробуй взять под руководство огромную сеть и сделать все заебись, с учетом сколько мы еще не знаем о подковерных изменениях
Екатерина, проблема с фри будет у всех, только вам об этом сообщили только они. А вы наделали какие-то выводы.
Вместо картошки можно использовать капусту)
капуста-фри?) "Зачем жрать капусту, если есть картошка" (с)
"а вкусы еды могут меняться в зависимости от региона, потому что «на компанию больше не влияют жесткие стандарты корпорации»"
Это во многом и составляло смысл Макдака — наряду с туалетами. Сами уничтожают унаследованное преимущество.
https://gettotext.com/lack-of-sunflower-oil-mcdonalds-changes-the-french-fries-recipe/
https://www.express.co.uk/life-style/food/1634533/mcdonalds-food-shortages-UK-menu-missing-food-evg
ЭТО ДРУГОЕ! Повторяю, ЭТО ДРУГОЕ! This is different! 🙂
Вместо картошки фри наши друзья китайцы нам могут привезти каких-нибудь жареных жучков.
где те, кто кричал, что ничего не изменится и мы даже не заметим разницу, я хочу им плюнуть в лицо
Помню в маке тоже картошка пропадала в неурожайные годы
Не помню такого, по крайней мере в СПБ за последние 6 лет не пропадала не разу.
Без картохи — и точка!
Комментарий удалён
во многих ресторанах картошка была из Польши
Она уже 5 лет не из Польши. Её из Украины везли
Это ж теперь эмблему надо менять, а то обман потребителя получается
Меню итак состоит из буквально нескольких блюд. Еще и картофеля не будет. Скоро будет только вода и хлеб такими темпами :-(
Лол, вот это он позитивно отметил
Кстати, в СПб сами бургеры совсем слабо подорожали, но вот если брать обед, то сразу замечаешь разницу. Мой стандартный обед с двойным чизбургером стоил меньше 200 рублей (точно не помню, но вроде 190), а теперь 239. Ну и соусы за 40 рублей - это топ.
Цитата:
"глава компании Александр Говор рассказал ... вкусы еды могут меняться в зависимости от региона, потому что «на компанию больше не влияют жесткие стандарты корпорации»"
Я правильно понимаю, что он считает плюсом, что жёстких стандартов качества больше не будет?
Скоро останешься просто «Точка», так как ничего вкусного нет из за «неурожая»