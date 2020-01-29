Space X Илона Маска с помощью ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников глобального интернета Starlink. Количество аппаратов на орбите достигло 240 — это больше половины от необходимого (360 штук) для минимального покрытия.

Для «приемлемого» покрытия нужно 720 спутников, говорил Маск. Всего компания планирует к 2024 году вывести на орбиту 12 тысяч спутников весом от 100 до 500 кг. Это обеспечит доступ к интернету по всей планете, включая удалённые регионы. В 2020 году Space X планирует 24 запуска.