Сейчас на орбите находятся 418 спутников, принадлежащих SpaceX.

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Глава SpaceX Илон Маск обозначил даты запуска широкополосного интернета Starlink. Закрытое бета-тестирование начнётся примерно через три месяца, публичное бета-тестирование — примерно через полгода, рассказал бизнесмен в своём блоге в Twitter.

Тестирование начнётся с высоких широт, например, в Германии, уточнил он.

SpaceX заявила, что сервис Starlink будет доступен в 2020 году в Канаде и в северной части США, а в 2021 году охватит и другие части мира, отмечает TechCrunch.

22 апреля 2020 года SpaceX запустила седьмую по счёту партию спутников, увеличив их количество на орбите до 418. Для «приемлемого» покрытия сети необходимо 720 спутников, говорил Маск. Сейчас его компания — крупнейший спутниковый оператор в мире, подчёркивает TechCrunch.