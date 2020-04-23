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Будущее
Галина Мубаракшина
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Илон Маск запланировал протестировать раздачу интернета со спутников Starlink для пользователей через полгода Материал редакции

Сейчас на орбите находятся 418 спутников, принадлежащих SpaceX.

18 комментариев
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Глава SpaceX Илон Маск обозначил даты запуска широкополосного интернета Starlink. Закрытое бета-тестирование начнётся примерно через три месяца, публичное бета-тестирование — примерно через полгода, рассказал бизнесмен в своём блоге в Twitter.

Тестирование начнётся с высоких широт, например, в Германии, уточнил он.

SpaceX заявила, что сервис Starlink будет доступен в 2020 году в Канаде и в северной части США, а в 2021 году охватит и другие части мира, отмечает TechCrunch.

22 апреля 2020 года SpaceX запустила седьмую по счёту партию спутников, увеличив их количество на орбите до 418. Для «приемлемого» покрытия сети необходимо 720 спутников, говорил Маск. Сейчас его компания — крупнейший спутниковый оператор в мире, подчёркивает TechCrunch.

#новость #spacex #starlink

Будущее
Обсуждаем развитие науки и техники, которое повлияет на жизнь в ближайшие годы.
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0
18 комментариев
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Eugene Smirnov

1

Интересно дадут ли ему реально это сделать? И останется ли она действительно частной компанией?

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Вася Пражкин

Eugene
14

Кто ж запретит, он же не в России.

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Станислав Антохи

Вася
0

Те же, кто Грам запрещают? Ну не буквально SEC, но их коллеги

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Денис Демидов

Eugene
7

Дееспособному государству, коим безусловно является США, не обязательно делать что-то государственным, чтобы контролировать и направлять, см. кейнсианство.
Это больше признак слабости, если государство не может ничего иного, кроме как взять под прямой контроль со всеми вытекающими в виде падения эффективности в районе плинтуса.

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Миша Магадан

Eugene
2

я сомневаюсь, что космические проекты Маска финансируют частные деньги. Не верю я в людей, которые своими деньгами хотят оплатить полёт человека на Марс. А вот государственными - совсем другое дело :)

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Albert Sitdikov

Миша
7

Илон на всем этом неплохо зарабатывает. Я думаю вам стоит пересмотреть своё видение.

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Dmitry

Миша
1

Частные деньги вполне могут финансировать компанию которая собирается стать номер один на рынке коммерческих запусков. На запусках спутников и других грузов в космос зарабатываются большие деньги, даже у запусков на марс есть коммерческий потенциал.

Ответить

Denis Bystruev

Миша
1

А почему сомневаетесь — вся информация открыта:

https://www.crunchbase.com/search/funding_rounds/field/organizations/funding_total/space-exploration-technologies

У SpaceX было 27 раундов на общую сумму 3,2 млрд долл.  Я в случайном порядке потыкал — всё частные инвесторы, начиная с Google и Fidelity.

NASA — не инвестор.  Они покупают услуги SpaceX на конкурсной основе.  И именно SpaceX успешно поборола систему и заставила сделать государственные закупки более прозрачными — раньше заказы по умолчанию уходили в Boeing и Lockheed Martin.

SpaceX — самая негосударственная из всех космических компаний США, если не мира.

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Максим Пралат

Миша
0

это все совковая ментальность, которая говорит тебе, что хорошее дело для человека может сделать только хозяин

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AeternaMens

–1

Тем временем в России тестируют противоспутниковую ракету... 

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vic buynoff

AeternaMens
0

Тем временем в США тестируют спутниковое оружие. Отчего бы России не тестировать противоспутниковую ракету?...

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vic buynoff

0

Нет смысла  покупать дорогущую тарелку только для того, чтобы подключиться к (о Боги! хвала святому Илону) спутникам StarLink. Дорого и бессмысленно, тем более что классический интернет-канал все равно должен быть под рукой, иначе не будет работать.

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Денис Демидов

vic
0

Если блокировать в РФ его не будут усердно, то клиентов тут будет масса, так как российский интернет все хуже и хуже работает после всяких "учений" и попыток телеграмм заблокировать, дальше будет больше.

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vic buynoff

Денис
–1

Ну вранье ведь. Что значит "все хуже и хуже"? Биты и байты зачерствели? ))) А блокировка сервисов легко обходится с помощью VPN. Бесплатно.

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Syzygy

vic
0

 тем более что классический интернет-канал все равно должен быть под рукой, иначе не будет работать

Вы врёте. Starlink предполагает двухсторонний спутниковый канал.

 Дорого и бессмысленно

Опять врёте. Сколько будет стоить услуга, не знает никто. Возможно, этого не знает пока и сам Маск.

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Ол Сен

0

Надо искать шапочку из фольги

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vic buynoff

Ол
0

Ты ее еще не нашел? (((( Все капец можешь не искать, ты уже зомбирован и мозги промыты.

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Dmitry Shatohin

0

Ждём когда ебанашки начнут сбивать спутники, потому что он разносят коронавирус.

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