Глава «Роскосмоса»: «Космос может и должен быть коммерчески ориентированным»

Проект, подобный Starlink, у нас реализует «Бюро 1440». <...> Я надеюсь, что появятся ещё частные компании, которые рискнут пойти в этот интересный сегмент и будут реализовывать свои планы.
Они есть, но их надо сегодня вырастить и пестовать. Нужно облизывать, чтобы они действительно серьёзно вошли в этот сегмент рынка.
В России пока нет проектов, подобных Starlink Илона Маска
Бюро 1440, которые после двух пусков своих 5G-спутников уже готовились продавать себя как «русский старлинк»:
Бюро 1440 планируют создать группировку спутников только для российского рынка, не для глобального.
А от спутников starlink есть и проблемы, плюсов больше, но проблемы есть. Учёные говорили, что мешают обсерваториям проводить исследования космоса и при запуске космических ракет нужно учитывать и их траектории тоже
русский дикаприо на сво, а где наш илон маск?
Прямо дальше же, экраном ниже:
Проект, подобный Starlink, у нас реализует «Бюро 1440»…
«*Российский старлинк»
Мы их уже круче в 10 раз)
А самое главное в выжимку забыли добавить:
у Минфина были объективные причины просто-напросто спросить: мы вам планируем деньги, а вы их не осваиваете, что вам их давать? За последние три года мы серьезно подтянули финансовую дисциплину. И сегодня годовой уровень освоения приближается к 100%.
В этой цитате прекрасно буквально всё, как мне кажется.