Глава «Роскосмоса»: «Космос может и должен быть коммерчески ориентированным»

Наверное, эта модель для плановой экономики имела место быть, а в рыночной экономике она является объективным тормозом развития.

Бесплатная услуга — это в какой-то степени разврат. Потребитель не заинтересован в улучшении качества, ему всё равно это бесплатно дают. А изготовитель услуги — что получилось, то получилось, это же за бесплатно.