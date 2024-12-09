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Полина Лааксо
Будущее

Глава «Роскосмоса»: «Космос может и должен быть коммерчески ориентированным»

Про инвестиции в российскую отрасль и её развитие — в выжимке разговора Юрия Борисова с РБК.

Борисов. Источник фото: RTVI
Борисов. Источник фото: RTVI

«Количество пусковых услуг — показатель развития национальной космической отрасли»

  • В России пока нет проектов, подобных Starlink Илона Маска, который строит глобальную спутниковую систему, чтобы поставлять высокоскоростной широкополосный доступ в интернет в разных странах.
  • Но «Роскосмос» «переживает этап перехода» от одиночной сборки спутников к конвейерному производству. Это позволит как выйти на серийный выпуск спутников, так и увеличить объём пусковых услуг.
  • То, что ведомство не сделало этого раньше, — «в какой-то степени упущение». Но Борисов думает, что были «объективные причины»: «мировая космическая группировка» изначально была нацелена на платность услуг, а Россия оказывала последние бесплатно.

Наверное, эта модель для плановой экономики имела место быть, а в рыночной экономике она является объективным тормозом развития.

Бесплатная услуга — это в какой-то степени разврат. Потребитель не заинтересован в улучшении качества, ему всё равно это бесплатно дают. А изготовитель услуги — что получилось, то получилось, это же за бесплатно.

Юрий Борисов
  • Переход к монетизации услуг требует пересмотра законов и бюджетов, поэтому он будет «непростым и болезненным» и «растянется на два-три года как минимум». При этом «цели гнаться и осуществлять рекорды» нет: в первую очередь нужно обеспечить минимально необходимый объём услуг и высокое качество.

«Чтобы рынок космических услуг динамично рос, нужно создать условия для частных компаний»

  • Они должны понимать, на чём и сколько смогут «зарабатывать», и получить гарантии, что не прогорят, говорит глава «Роскосмоса» и напоминает: «На Западе 70% всех космических услуг с помощью многоспутниковых группировок создаются частным бизнесом».
  • Ещё один важный стимул для последнего — льготы на старте, что «тоже нормально». «Если мы хотим развить это направление, сначала напои, накорми, а потом требуй с них что-то», — считает Борисов.

Проект, подобный Starlink, у нас реализует «Бюро 1440». <...> Я надеюсь, что появятся ещё частные компании, которые рискнут пойти в этот интересный сегмент и будут реализовывать свои планы.

Они есть, но их надо сегодня вырастить и пестовать. Нужно облизывать, чтобы они действительно серьёзно вошли в этот сегмент рынка.

Юрий Борисов
Полина Лааксо
Деньги
Затраты на создание российского аналога Starlink оценили в 445 млрд рублей — РБК

Разработкой низкоорбитальной спутниковой группировки занимается «Бюро 1440».

Источник фото: Digital Russia

«Новый нацпроект нацелен на создание многоспутниковых группировок, но потребует и перспективных носителей»

  • Чем меньше стоимость выведения груза на орбиту, тем выше рентабельность и прибыльность участников рынка. Но если пусковые услуги будут много стоить из-за «дороговизны сборки основного ракетоносителя и организации пусковых услуг», то «потеряется вся маржа».
  • Выполнение нацпроекта предусматривает привлечение не только бюджетных, но и внебюджетных средств. И поиск последних при высокой ключевой ставке ЦБ — «проблема». Для этого нужны меры поддержки: форвардные контракты, которые гарантируют выкуп данных при формировании группировки, и первичное госфинансирование пусковых услуг.

Надеюсь, что появятся компании, которые рискнут, как в своё время SpaceX, на разработку достаточно высокотехнологичного продукта, как ракета-носитель. А, как следствие, потребуются и частные космодромы. Я бы очень хотел, чтобы этот процесс в России пошёл как можно быстрее.

Юрий Борисов

«Космос — это такая сфера деятельности, где нет 100-процентной гарантии результата, неудача преследует всех»

  • Например, при планировании лунных миссий «Роскосмос» ещё на этапе технического задания «закладывает уровень вероятности выполнения миссии 70-80%». Однако неудачи — это не повод останавливаться, говорит Борисов: нужно делать выводы и идти дальше.

Я недавно прочитал серьёзный фолиант — историю становления компании Илона Маска. У него же первый Falcon имел три первые неудачи. И он поставил практически всё на четвёртый пуск, слава богу, тот оказался удачным, и это открыло ему дорогу. А всё было на тоненького, можно было потерять весь бизнес.

Юрий Борисов
  • По словам главы ведомства, «космос может и должен быть коммерчески ориентированным». Только нужно «грамотно планировать эксперименты».

Нужно не палить деньги для того, чтобы доказать какую-то там теорему существования, которая не приведёт к каким-то коммерческим успехам, а постоянно задумываться об эффективности планируемых экспериментов.

Юрий Борисов
Полина Лааксо
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Сотрудники одной из площадок SpaceX. Источник: Reuters

#новости #роскосмос

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68 комментариев
Драка вегетарианца с людоедом

В России пока нет проектов, подобных Starlink Илона Маска

Бюро 1440, которые после двух пусков своих 5G-спутников уже готовились продавать себя как «русский старлинк»:

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Programmer

Бюро 1440 планируют создать группировку спутников только для российского рынка, не для глобального.
А от спутников starlink есть и проблемы, плюсов больше, но проблемы есть. Учёные говорили, что мешают обсерваториям проводить исследования космоса и при запуске космических ракет нужно учитывать и их траектории тоже

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Станислав

русский дикаприо на сво, а где наш илон маск?

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Gre Li

Прямо дальше же, экраном ниже:
Проект, подобный Starlink, у нас реализует «Бюро 1440»…

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Slovomaker

«*Российский старлинк»

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Ангелина Добрая

Мы их уже круче в 10 раз)

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Драка вегетарианца с людоедом

А самое главное в выжимку забыли добавить:

у Минфина были объективные причины просто-напросто спросить: мы вам планируем деньги, а вы их не осваиваете, что вам их давать? За последние три года мы серьезно подтянули финансовую дисциплину. И сегодня годовой уровень освоения приближается к 100%.

В этой цитате прекрасно буквально всё, как мне кажется.

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