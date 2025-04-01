SpaceX запустила корабль, который должен впервые пролететь над полюсами Земли

До этого только один корабль приблизился к полюсам больше других — советский «Восток-6» в 1963 году.Источник: C&J ImagesSpaceX Илона Маска запустила на орбиту Земли космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту, передаёт Reuters.Запуск произошёл в рамках частной миссии Fram2, в которой участвует полностью гражданский экипаж. В полёте они проведут от трёх до пяти дней.Корабль проследует по неосвоенной ранее траектории, включающей оба полюса Земли. Только один корабль приблизился к полюсам больше остальных — советский «Восток-6» в 1963 году, пишет CNN.Во время миссии экипаж примет участие в 22 научных экспериментах, посвящённых влиянию космических полётов на человека. Одна из целей — возможность наблюдать полярное сияние из космоса.Экипаж корабля. Источник: SpaceX#новости #spacex