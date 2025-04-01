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Евгения Евсеева
Будущее

SpaceX запустила корабль, который должен впервые пролететь над полюсами Земли

До этого только один корабль приблизился к полюсам больше других — советский «Восток-6» в 1963 году.

Источник: C&amp;J Images
Источник: C&J Images
  • SpaceX Илона Маска запустила на орбиту Земли космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту, передаёт Reuters.
  • Запуск произошёл в рамках частной миссии Fram2, в которой участвует полностью гражданский экипаж. В полёте они проведут от трёх до пяти дней.
  • Корабль проследует по неосвоенной ранее траектории, включающей оба полюса Земли. Только один корабль приблизился к полюсам больше остальных — советский «Восток-6» в 1963 году, пишет CNN.
  • Во время миссии экипаж примет участие в 22 научных экспериментах, посвящённых влиянию космических полётов на человека. Одна из целей — возможность наблюдать полярное сияние из космоса.
Экипаж корабля. Источник: SpaceX
Экипаж корабля. Источник: SpaceX

#новости #spacex

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