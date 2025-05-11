Партнёр основательницы Theranos решил запустить аналогичный стартап и привлечь свыше $50 млн — NYT

Прототип устройства Haemanthus внешне напоминает аппарат Theranos и тоже предназначен для диагностики по капле крови.На фото Элизабет Холмс и Билли Эванс. Источник фото: Philip Pacheco / Getty ImagesБилли Эванс зарегистрировал Haemanthus приблизительно в конце 2023 года в штате Делавэр. Сейчас над проектом работает 10 человек. Компания уже привлекла $3,5 млн от друзей и семьи, а весной 2025 года начала искать ещё $15 млн у внешних инвесторов. В целом она рассчитывает собрать более $50 млн, пишет The New York Times.Haemanthus называет себя «будущим диагностики» и предлагает «радикально новый подход к медицинским тестам». Компания разрабатывает устройство для диагностики заболеваний по анализу крови, слюны и мочи.Прототип устройства Haemanthus напоминает аппарат Theranos — Edison (miniLab): прямоугольная форма, дверца и цифровой экран, отмечает газета.Прототип устройства Haemanthus. Источник фото: NYTВ будущем компания планирует создать носимую версию устройства размером с почтовую марку. Согласно презентации, по оценке компании и партнёров, на это потребуется три года и $70 млн.В презентации для инвесторов не упоминается связь Эванса с Элизабет Холмс, подчёркивает издание. У пары двое детей. Холмс приговорена к 11 годам тюрьмы за обман инвесторов.Истории12.12.2018Почему все поверили основательнице Theranos Элизабет Холмс: ключевые идеи из книги «Дурная кровь» Сервис MakeRight.ru подготовил краткий пересказ книги журналиста-исследователя Джона Каррейру.#новости #theranos