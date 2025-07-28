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Полина Лааксо
Будущее

«Инвестпривлекательность отрасли не самая высокая»: глава «Роскосмоса» — о сотрудничестве с частным бизнесом, конкуренции с Китаем и США и перспективах полёта на Марс

Несколько тезисов из разговора РБК с Дмитрием Бакановым, который в феврале 2025 года сменил на посту Юрия Борисова.

Баканов. Источник фото: РБК
Баканов. Источник фото: РБК

Про взаимоотношения с частным бизнесом

  • «Инвестиционная привлекательность космической отрасли не самая высокая», — признаёт Дмитрий Баканов. Но государство «принимает решения», чтобы это изменить. Например, выделяет деньги на выкуп данных для госорганов.

Что это значит? Что такие госорганы, как Росреестр, Росгидромет, Минприроды, МЧС, используют в своих решениях сервисы на базе космической съёмки. И для того чтобы у них были деньги на выкуп этих данных, мы их пробили в рамках нацпроекта с Минфином.

Дальше схема такая, что частник, вкладывая деньги в космический аппарат, запуская его на орбиту, получает дополнительные средства на выкуп этих данных, тем самым возвращая свой CAPEX.

Дмитрий Баканов, глава «Роскосмоса»
  • «Роскосмос» также обсуждает возможность «реинкарнировать» космический кластер «Сколково», что помогло бы корпорации построить вокруг себя экосистему «рынков и частных проектов».
  • Баканов не хочет, чтобы «Роскосмос» «конкурировал» с частным рынком, ведь последний, помимо прочего, может стать для него заказчиком — в том числе крупным.

Есть такая команда, которая вокруг Ильи Чеха сложилась... Это белорус, который построил компанию «Моторика» по изготовлению протезов и, как это сейчас модно говорить, вышел в кеш.

Мог бы, наверно, купить яхту, остров в Карибском бассейне… Но он вкладывает в инженерные стартапы. И важно, чтобы эти стартапы тоже появлялись, чтобы они видели перспективу.

Дмитрий Баканов, глава «Роскосмоса»
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Про конкуренцию с другими странами

  • В 2024 году в мире прошло 263 космических запуска. 160 провели США. Около 70 — Китай. На Россию пришлось 17 против 20 в 2023 году и 25 в 2022 году. Баканов «надеется», что в 2025 году их будет больше 20, потому что «сейчас всё счётное», нужно «наращивать» мощности.
  • Что касается спутников, то мировая группировка состоит примерно из 10 тысяч активных аппаратов, где 7000 — это спутники Starlink. Но «здесь не всегда корректно соревноваться в количестве», отмечает Баканов.

Главное, чтобы связь была устойчивая. Поэтому то, что у нас 300 спутников из этих 10 тысяч это не значит, что мы колоссально уступаем. <...>

По счётным показателям — да, мы третьи после США и Китая. Но здесь важно, насколько мы сами обеспечиваем задачи родины своими техническими решениями. И в первую очередь надо вот это решать. Если мы полностью независимы, полностью все видим, слышим и передаем за счет собственных средств — это задача минимум. А дальше уже экспортировать на другие страны.

Дмитрий Баканов, глава «Роскосмоса»
  • Завершить развёртывание своей орбитальной группировки из 350 космических аппаратов планируют в течение двух лет — «на всех транспортных средствах, включая железную дорогу и авиацию». Это позволит пассажирам оставаться на связи, даже когда нет сигнала.

Про создание возвращаемой ракетной ступени

  • Без возможности возвращать первые ступени ракет на землю России «будет сложно конкурировать по цене ракеты». И если «раньше» такими занимались лишь три страны, то теперь — до 12. Рынок стал «сильно конкурентным», говорит Баканов.
  • В России техническое задание на отработку такой ступени подписали только в июне 2025 года. «Чтобы это прошло максимально качественно», для отработки технологии потребуется до двух лет.
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Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fphys.org%2Fnews%2F2023-11-starship-ship-booster.html&postId=928635" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Phys.org</a>

Про разработку того, чего «нет у других»

  • Журналист РБК в разговоре с Бакановым отметил, что то, над чем собирается работать «Роскосмос», — «это всё повторение того, что уже есть, что сделали американцы, китайцы». Глава ведомства призвал разделять два направления: где экономический эффект понятен сразу и где «напрямую» не прослеживается.

Первое направление — где экономические эффекты имеют свою перспективу. Это коммерческие субъекты рынка. Ракетостроение с возвращаемой первой ступенью, конвейерная сборка спутников.

Есть направления, где экономические эффекты впрямую не прослеживаются: научный космос, космический атом. Потому что вернуть инвестицию в течение двух лет будет невозможно. Это развитие дальней космонавтики, это изучение материй дальнего космоса.

Вы же знаете, что, например, космические ведомства, агентства, NASA, Китайская космическая национальная администрация, JAXA в основном соревнуются в научных разработках. А корпорации соревнуются в экономике, в себестоимости. Это два направления, которые не всегда между собой напрямую связаны.

Дмитрий Баканов, глава «Роскосмоса»

Про перспективы полётов на Марс

  • Чтобы долететь на Марс, нужно поймать астрономическое окно, когда планеты выстраиваются в определённый ряд; проверить, как организм человека пройдёт через все радиационные пояса, говорит Баканов.
  • По разным оценкам, полёт до Марса и обратно приведёт к лучевой болезни, так что «технологию» нужно тысячи раз оттестировать.

Первый этап отработки, по мнению «Роскосмоса», и ровно такого же мнения [придерживаются] коллеги из NASA и Китайского национального космического управления, что первое небесное тело, на котором надо это сделать, — это Луна. И поэтому в программах этих стран, вы не увидите там развертывания инфраструктуры на других телах.

На Луне надо отработать инфраструктуру для жизни человека, постоянную энергетику. На Луне 14 земных суток, 14 дней земных ночь. Ночь — Солнца не видно. Солнечная батарея — неэффективное решение по энергетике, поэтому нужна атомная станция.И она даст энергетику для инфраструктурных модулей, которые могут работать самостоятельно и ждать прихода человека. Это горизонт 2030-2032 года. Важно опять же все отработать на земле, чтобы не было никакого риска в космосе.

Дмитрий Баканов, глава «Роскосмоса»

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