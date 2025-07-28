«Инвестпривлекательность отрасли не самая высокая»: глава «Роскосмоса» — о сотрудничестве с частным бизнесом, конкуренции с Китаем и США и перспективах полёта на Марс

Что это значит? Что такие госорганы, как Росреестр, Росгидромет, Минприроды, МЧС, используют в своих решениях сервисы на базе космической съёмки. И для того чтобы у них были деньги на выкуп этих данных, мы их пробили в рамках нацпроекта с Минфином.

Дальше схема такая, что частник, вкладывая деньги в космический аппарат, запуская его на орбиту, получает дополнительные средства на выкуп этих данных, тем самым возвращая свой CAPEX.