«Инвестпривлекательность отрасли не самая высокая»: глава «Роскосмоса» — о сотрудничестве с частным бизнесом, конкуренции с Китаем и США и перспективах полёта на Марс

Первое направление — где экономические эффекты имеют свою перспективу. Это коммерческие субъекты рынка. Ракетостроение с возвращаемой первой ступенью, конвейерная сборка спутников.
Есть направления, где экономические эффекты впрямую не прослеживаются: научный космос, космический атом. Потому что вернуть инвестицию в течение двух лет будет невозможно. Это развитие дальней космонавтики, это изучение материй дальнего космоса.
Вы же знаете, что, например, космические ведомства, агентства, NASA, Китайская космическая национальная администрация, JAXA в основном соревнуются в научных разработках. А корпорации соревнуются в экономике, в себестоимости. Это два направления, которые не всегда между собой напрямую связаны.