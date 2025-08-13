OpenAI и её глава Сэм Альтман решили вложиться в конкурента Neuralink — FT

Проект только собираются создать, тогда как компания Илона Маска работает уже почти десять лет.Они собираются инвестировать в создание нового стартапа в области нейроимплантов Merge Labs, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.По словам собеседников издания, стартап привлечёт инвестиции при оценке в $850 млн. Всего компания планирует собрать $250 млн, причём большую часть денег даст OpenAI. Сэм Альтман вкладывать личные средства не собирается.Merge Labs также сотрудничает с Алексом Бланиа, руководителем компании Tools for Humanity, основанной Сэмом Альтманом (владеет криптостартапом World).После раунда Альтман станет соучредителем компании, но не будет вмешиваться в её работу.Источник: The IndependentNeuralink основана в 2016 году, она разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. В январе 2024 года она рассказала, что впервые имплантировала нейрочип человеку. Уже в феврале тот двигал курсором «силой мысли», а в марте играл в онлайн-игры.После компания рассказала ещё о двух пациентах. 13 июня 2025 года Bloomberg писало, что всего Neuralink имплантировала нейрочип пяти людям. Илон Маск говорил, что в 2025 году компания планирует вживить имплант 20-30 пациентам.#новости