Видео: H1 от Unitree выиграл забег на 1,5 км на первых Всемирных играх гуманоидных роботов, сбив по пути человека

Победитель преодолел дистанцию за шесть минут и 34 секунды. Источник: @TheHumanoidHubH1 принёс китайскому разработчику Unitree первую золотую медаль на турнире, говорится в заявлении компании. По пути робот сбил человека, а затем продолжил забег. Чтобы преодолеть 1,5 км, роботу потребовалось шесть минут 34 секунды — это почти в два раза быстрее, чем занявший второе место Walker от компании Lingyi (12 минут и четыре секунды). Действующий рекорд среди людей на этой дистанции — три минуты и 26 секунд.Источник: UnitreeСтоимость робота Unitree H1 начинается от $90 тысяч (около 7,19 млн рублей по курсу ЦБ на 15 августа 2025 года). На сайте компании заявлено, что его максимальная скорость может достигать 5 м/с.Первые Всемирные игры гуманоидных роботов проходят в Пекине с 14 по 17 августа 2025 года. Всего в соревнованиях участвуют 280 команд из 16 стран.#новости #unitree