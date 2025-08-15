Популярное
Данила Бычков
Будущее

Видео: H1 от Unitree выиграл забег на 1,5 км на первых Всемирных играх гуманоидных роботов, сбив по пути человека

Победитель преодолел дистанцию за шесть минут и 34 секунды.

Источник: @TheHumanoidHub
  • H1 принёс китайскому разработчику Unitree первую золотую медаль на турнире, говорится в заявлении компании. По пути робот сбил человека, а затем продолжил забег.
  • Чтобы преодолеть 1,5 км, роботу потребовалось шесть минут 34 секунды — это почти в два раза быстрее, чем занявший второе место Walker от компании Lingyi (12 минут и четыре секунды). Действующий рекорд среди людей на этой дистанции — три минуты и 26 секунд.
Источник: Unitree
Источник: Unitree
  • Стоимость робота Unitree H1 начинается от $90 тысяч (около 7,19 млн рублей по курсу ЦБ на 15 августа 2025 года). На сайте компании заявлено, что его максимальная скорость может достигать 5 м/с.
  • Первые Всемирные игры гуманоидных роботов проходят в Пекине с 14 по 17 августа 2025 года. Всего в соревнованиях участвуют 280 команд из 16 стран.

#новости #unitree

