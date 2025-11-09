Популярное
Полина Лааксо
Будущее

«Возможности безграничны»: пациент Neuralink показал, как управляет мини-моделью самолёта «силой мысли»

У него травма позвоночника.

Источник: Алекс Конли 
  • Алекс Конли сообщил в X, что благодаря вживлённому нейрочипу смог написать код для Arduino, который позволил контролировать полёт радиоуправляемого самолёта без рук. На столе перед ним, предположительно, находится контроллер, который получает его «мысленные» команды.
  • В октябре 2025 года Neuralink рассказывала, что Конли научился управлять роборукой — как и ещё один её пациент, Ник Рэй. Он «впервые за много лет сам надел шапку, сам разогрел и съел наггетсы, научился открывать холодильник и банки» и медленно управлять инвалидной коляской.
На видео — Конли. Источник: Neuralink
  • Neuralink разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. Человеку впервые имплантировала нейрочип в январе 2024 года. В сентябре 2025 года сообщила, что в сумме у неё уже 12 пациентов, а в октябре — что своей очереди ждут ещё 10 тысяч волонтёров.
Артур Томилко
Будущее
«Технически я киборг, хотя по-прежнему считаю себя обычным парнем»: Fortune поговорило с первым пациентом Neuralink Ноландом Арбо спустя 18 месяцев после имплантации чипа

Он рассказал, как решился на операцию и как изменилась жизнь после неё.

Фото Ноланда Арбо

