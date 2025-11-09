«Возможности безграничны»: пациент Neuralink показал, как управляет мини-моделью самолёта «силой мысли»

У него травма позвоночника. Источник: Алекс Конли Алекс Конли сообщил в X, что благодаря вживлённому нейрочипу смог написать код для Arduino, который позволил контролировать полёт радиоуправляемого самолёта без рук. На столе перед ним, предположительно, находится контроллер, который получает его «мысленные» команды.В октябре 2025 года Neuralink рассказывала, что Конли научился управлять роборукой — как и ещё один её пациент, Ник Рэй. Он «впервые за много лет сам надел шапку, сам разогрел и съел наггетсы, научился открывать холодильник и банки» и медленно управлять инвалидной коляской.На видео — Конли. Источник: NeuralinkNeuralink разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. Человеку впервые имплантировала нейрочип в январе 2024 года. В сентябре 2025 года сообщила, что в сумме у неё уже 12 пациентов, а в октябре — что своей очереди ждут ещё 10 тысяч волонтёров.Артур ТомилкоБудущее25 авг«Технически я киборг, хотя по-прежнему считаю себя обычным парнем»: Fortune поговорило с первым пациентом Neuralink Ноландом Арбо спустя 18 месяцев после имплантации чипа Он рассказал, как решился на операцию и как изменилась жизнь после неё.#новости