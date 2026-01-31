Популярное
Таня Боброва
Будущее

Blue Origin Безоса заморозит программу космического туризма минимум на два года и сосредоточится на лунных миссиях

Корабль New Shepard совершил 38 полётов.

Джефф Безос в 2019 году. Источник: Mark Wilson / Getty Images / NYT
  • Компания объявила о приостановке полётов многоразового космического корабля New Shepard. Она перенаправит ресурысы на дальнейшее развитие лунной программы полётов.
  • По словам компании, на январь 2026 года New Shepard совершил 38 полётов, за линией Кармана — условной границы между атмосферой Земли и космосом — побывали 98 пассажиров. Space.com уточняет, что шестеро из них летали повторно. Он также запустил более 200 научных и исследовательских грузов.
  • Издание напоминает, что New Shepard впервые запустили в 2015 году. Первый полёт с пассажирами на борту прошёл в 2021-м, пишет NYT. Среди них был и основатель Blue Origin Джефф Безос. Среди других известных пассажиров были, например, певица Кэти Перри и актёр Уильям Шетнер.
  • Во время полётов пассажиры могут испытать несколько минут невесомости и увидеть Землю, пишет Space.com. Каждый полёт длится 10-12 минут. Blue Origin не раскрывала стоимость билетов, уточняет издание.
  • В 2023 году Blue Origin выиграла контракт от NASA на строительство модуля для отправки астронавтов на Луну. Если всё пойдёт по плану, отмечает Space.com, аппарат Blue Moon совершит полёт в рамках миссии Artemis 5 в 2029 году. В 2026-м компания также запланировала демонстрационную лунную миссию.
Таня Боброва
Будущее
Blue Origin Безоса объявила о запуске спутниковой сети связи — в неё войдёт более 5000 спутников, а клиентами станут госструктуры, дата-центры и бизнес

Она дополнит сервис Amazon Leo.

Источник: Blue Origin

#новости #blueorigin

1
10 комментариев