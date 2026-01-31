Blue Origin Безоса заморозит программу космического туризма минимум на два года и сосредоточится на лунных миссиях

Корабль New Shepard совершил 38 полётов.Джефф Безос в 2019 году. Источник: Mark Wilson / Getty Images / NYTКомпания объявила о приостановке полётов многоразового космического корабля New Shepard. Она перенаправит ресурысы на дальнейшее развитие лунной программы полётов.По словам компании, на январь 2026 года New Shepard совершил 38 полётов, за линией Кармана — условной границы между атмосферой Земли и космосом — побывали 98 пассажиров. Space.com уточняет, что шестеро из них летали повторно. Он также запустил более 200 научных и исследовательских грузов.Издание напоминает, что New Shepard впервые запустили в 2015 году. Первый полёт с пассажирами на борту прошёл в 2021-м, пишет NYT. Среди них был и основатель Blue Origin Джефф Безос. Среди других известных пассажиров были, например, певица Кэти Перри и актёр Уильям Шетнер.Во время полётов пассажиры могут испытать несколько минут невесомости и увидеть Землю, пишет Space.com. Каждый полёт длится 10-12 минут. Blue Origin не раскрывала стоимость билетов, уточняет издание.В 2023 году Blue Origin выиграла контракт от NASA на строительство модуля для отправки астронавтов на Луну. Если всё пойдёт по плану, отмечает Space.com, аппарат Blue Moon совершит полёт в рамках миссии Artemis 5 в 2029 году. В 2026-м компания также запланировала демонстрационную лунную миссию.Таня БоброваБудущее21 янвBlue Origin Безоса объявила о запуске спутниковой сети связи — в неё войдёт более 5000 спутников, а клиентами станут госструктуры, дата-центры и бизнес Она дополнит сервис Amazon Leo.#новости #blueorigin