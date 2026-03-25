Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Будущее

NASA запланировало построить на Луне базу для «долгосрочного присутствия» — в течение семи лет в проект вложат около $20 млрд

Реализовать его планируют в три этапа, которые предполагают «десятки миссий».

Фото NASA
  • Стратегию представил глава Национального космического агентства США (NASA) Джаред Айзекман. В частности он рассказал о приостановке работы над проектом лунной орбитальной станции Gateway.
  • Вместо неё агентство планирует сосредоточиться на создании «устойчивой инфраструктуры для долгосрочного присутствия на Луне». На эти цели направят в том числе часть наработок Gateway.
  • Построить базу на Луне NASA планирует в три этапа. Первый предполагает переход от разовых миссий к регулярным полётам для доставки на поверхность спутника луноходов, энергетических установок, систем связи и навигации.
  • В ходе второго этапа агентство рассчитывает создать на Луне «полуобитаемую» инфраструктуру с возможностью «регулярных операций астронавтов на поверхности». Добиться этого NASA рассчитывает за счёт «международного сотрудничества» — например, по применению герметичного японского ровера JAXA, а также разработок других стран.
  • На третьем этапе агентство планирует начать строительство инфраструктуры, необходимой для постоянного пребывания человека на Луне. Она будет включать многоцелевые жилые модули и транспортные средства для перемещения астронавтов и «организации логистики».
Рисунок с изображением лунной базы на третьем этапе. Источник: NASA
  • Айзекман не назвал точные сроки строительства лунной базы, но заявил, что NASA собирается инвестировать в проект около $20 млрд в течение семи лет, пишет NYT. По его словам, реализация потребует «десятков миссий».
  • Помимо планов по строительству базы на Луне глава NASA также рассказал о проекте «межпланетного космического корабля с ядерным реактором» Space Reactor-1 Freedom. Его планируют отправить на Марс до конца 2028 года: он должен вывести на орбиту планеты груз, состоящий из вертолётов класса Ingenuity, которые займутся исследованием поверхности.
Первый вертолёт Ingenuity доставили на Марс в 2021 году. За три года он совершил 72 полёта 
  • В начале марта 2026 года NASA рассказало, что пересмотрело план запусков лунной программы. Миссию «Артемида 3», в ходе которой должна была состояться первая за 55 лет высадка астронавтов на Луну, перенесли с 2028 года на 2027-й. Но она больше не предполагает полёт к спутнику, а станет тестовым запуском на околоземную орбиту.
  • По новому плану, высадка на Луну должна произойти в рамках миссии «Артемида 4», но срок остаётся прежним — 2028 год.

#новости #nasa

8
1
52 комментария