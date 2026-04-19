Blue Origin Безоса в третий раз запустила тяжёлую ракету-носитель New Glenn — и впервые повторно использовала первую ступень

На ступень установили новые двигатели.Источник: аккаунт Blue Origin в XЗапуск в рамках миссии NG-3 состоялся в 14:25 мск 19 апреля 2026 года с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, США. Это третий запуск ракеты для компании: первый она провела в январе 2025 года, второй — в ноябре того же года. Тогда Blue Origin смогла впервые посадить первую многоразовую ступень.По словам Space.com, её использовали и в этой миссии — но с новыми двигателями. Через несколько минут после старта первая ступень отключила двигатели и отделилась, затем её управляемо посадили на плавучую платформу Jacklyn в Атлантическом океане.Источник: аккаунт Джеффа Безоса в XОсновная цель запуска 19 апреля 2026 года — не «демонстрация возможностей многоразового использования», а вывод на орбиту спутника связи BlueBird 7 от компании AST SpaceMobile, пишет издание.Спустя два часа после запуска Blue Origin сообщила, что «полезная нагрузка оказалась на нештатной орбите». Деталями компания обещала поделиться, когда получит больше сведений.Двухступенчатую тяжёлую орбитальную ракету-носитель New Glenn разрабатывали с 2015 года. Высота New Glenn — 98 м. Первая ступень рассчитана как минимум на 25 полётов.Таня Боброва