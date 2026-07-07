«Роскосмос» ввёл правила заказа и продажи спутниковых снимков Земли госорганам — раньше они получали их бесплатно

Органам придётся обращаться в госкорпорацию за снимками, и только после этого она будет закупать их у частных компаний. Источник: NASAПравительство и «Роскосмос» определили порядок закупки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), пишет РБК.Госкорпорация будет заранее планировать съёмки с космических аппаратов и утверждать план съёмок на год. Делать это станут «с учётом секретности данных».Федеральные и региональные органы власти, а также органы местного самоуправления должны будут обращаться за закупкой снимков в «Роскосмос». После этого он сначала проверит, «нет ли нужных фотографий в федеральной базе данных», а потом решит — закупать ли данные.Покупки будут делать у частных поставщиков ДЗЗ — но им придётся пройти проверку на «уровень технологической независимости от иностранных технологий». Среди критериев оценки — локализация производства в России (даст 50% отечественности), запуск аппаратов с помощью российских ракет (5%), наличие стартового комплекса в стране (45%).Сколько будет стоить покупка снимков — не говорят.Ценность создаётся не только разрешением снимка. Для государственного заказчика важно понимать, кто контролирует аппарат, программный контур, права на интеллектуальную собственность, управление данными и защиту информационного ресурса. «Роскосмос»#новости