Разработчик AR-гарнитур Magic Leap нашёл замену ушедшему гендиректору — компанию возглавит бывший топ-менеджер Microsoft
Материал редакции
Сооснователь стартапа Рони Абовиц покинул пост главы компании, которая была близка к закрытию.
Бывший исполнительный вице-президент по развитию бизнеса в Microsoft Пегги Джонсон станет гендиректором стартапа Magic Leap, пишет TechCrunch.
За плечами Джонсон 30-летняя карьера в ИТ-индустрии, отмечает издание. В течение 24 лет она работала в Qualcomm, а в 2014 году пришла в Microsoft по рекомендации гендиректора компании Сатьи Наделлы.
Джонсон участвовала в некоторых крупных приобретениях и партнёрствах Microsoft, включая покупку LinkedIn в 2016 году за $26,2 млрд, и запустила венчурный фонд компании — M12.
Новый гендиректор будет руководить перестройкой Magic Leap, которая решила сфокусироваться на бизнес-клиентах, напоминает TechCrunch.
В мае 2020 года сооснователь Magic Leap Рони Абовиц заявил, что покинет пост гендиректора на фоне реструктуризации бизнеса.
В апреле Bloomberg сообщил, что компания сократит половину штата, около 1000 человек, на фоне низких продаж AR-гарнитур. В конце мая Абовиц рассказал сотрудникам, что стартап привлёк $350 млн и отказался от увольнений.
Илья Шишкунов
Разве они не успели уже кому-то продаться?
Alexey Sharapov
После заголовка, думал, увижу лицо Стива Балмера)
Антон Штадлер
А всё плачутся о гендерном неравенстве в Долине :0)
По факту, Долина чуть ли не самый гендерно-равный IT-регион в мире (после Скандинавии, конечно)