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Карьера
Галина Мубаракшина
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Разработчик AR-гарнитур Magic Leap нашёл замену ушедшему гендиректору — компанию возглавит бывший топ-менеджер Microsoft Материал редакции

Сооснователь стартапа Рони Абовиц покинул пост главы компании, которая была близка к закрытию.

  • Бывший исполнительный вице-президент по развитию бизнеса в Microsoft Пегги Джонсон станет гендиректором стартапа Magic Leap, пишет TechCrunch.
  • За плечами Джонсон 30-летняя карьера в ИТ-индустрии, отмечает издание. В течение 24 лет она работала в Qualcomm, а в 2014 году пришла в Microsoft по рекомендации гендиректора компании Сатьи Наделлы.
  • Джонсон участвовала в некоторых крупных приобретениях и партнёрствах Microsoft, включая покупку LinkedIn в 2016 году за $26,2 млрд, и запустила венчурный фонд компании — M12.
  • Новый гендиректор будет руководить перестройкой Magic Leap, которая решила сфокусироваться на бизнес-клиентах, напоминает TechCrunch.
  • В мае 2020 года сооснователь Magic Leap Рони Абовиц заявил, что покинет пост гендиректора на фоне реструктуризации бизнеса.
  • В апреле Bloomberg сообщил, что компания сократит половину штата, около 1000 человек, на фоне низких продаж AR-гарнитур. В конце мая Абовиц рассказал сотрудникам, что стартап привлёк $350 млн и отказался от увольнений.
Пегги Джонсон FR24 News

#новость #magicleap

Галина Мубаракшина
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Илья Шишкунов

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Разве они не успели уже кому-то продаться? 

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Alexey Sharapov

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После заголовка, думал, увижу лицо Стива Балмера)

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Антон Штадлер

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А всё плачутся о гендерном неравенстве в Долине :0)
По факту, Долина чуть ли не самый гендерно-равный IT-регион в мире (после Скандинавии, конечно)

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